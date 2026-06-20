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Nam NSƯT cưới lần 3, vợ mới là diễn viên, mẹ đơn thân gợi cảm

| | Lifestyle

Thông tin về đám cưới này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

NSƯT Ngọc Quỳnh đang tận hưởng giai đoạn hạnh phúc của cuộc đời khi chuẩn bị tổ chức đám cưới với diễn viên Thùy Anh vào tháng 9 tới. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong không gian ấm cúng, gần gũi với sự góp mặt của người thân, bạn bè thân thiết.

Thông tin về đám cưới nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả bởi đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ ba của nam nghệ sĩ sinh năm 1980. Sau những thăng trầm tình cảm, Ngọc Quỳnh lựa chọn mở lòng thêm một lần nữa với người đồng nghiệp cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ngọc Quỳnh và Thùy Anh chuẩn bị cưới vào tháng 9/2026

Ngọc Quỳnh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Hoa cỏ may, Hoa hồng trên ngực trái, Hoa sữa về trong gió... Đặc biệt, vai diễn trong Hoa hồng trên ngực trái giúp nam diễn viên trở thành một trong những gương mặt phản diện ấn tượng trên màn ảnh Việt.

Ngọc Quỳnh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và là cha của 3 người con. Bạn đời tương lai của nam nghệ sĩ là diễn viên Thùy Anh, kém anh 7 tuổi và là đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Thùy Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng tham gia nhiều bộ phim như Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất... Ngoài hoạt động truyền hình, cô còn gắn bó với sân khấu kịch nhiều năm.

Thùy Anh từng là mẹ đơn thân trước khi đến với Ngọc Quỳnh. Sự đồng cảm về hoàn cảnh sống giúp cả hai dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Cặp đôi công khai yêu nhau vào tháng 6/2024 khi Thùy Anh đăng tải đoạn video tình cảm cùng dòng chia sẻ: "Cảm ơn anh vì tất cả, định mệnh của em".

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Thùy Anh được nhận xét sở hữu ngoại hình trẻ trung, vóc dáng gợi cảm và phong cách thời trang hiện đại. Ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn duy trì vẻ ngoài rạng rỡ nhờ chăm chỉ tập luyện và giữ lối sống khoa học.

Theo PV

Phụ nữ mới

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