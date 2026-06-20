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Sao nữ Vbiz ai cũng biết mặt và chồng kỹ sư bí mật tổ chức lễ cưới ở nhà thờ vào sáng nay

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Nữ ca sĩ này tiếp tục thực hiện nghi thức cưới theo đạo Công giáo.

Sau lễ gia tiên diễn ra vào hôm qua, ca sĩ Xuân Nghi tiếp tục tổ chức nghi thức hôn phối tại nhà thờ cùng chồng kỹ sư Việt kiều. Những hình ảnh đầu tiên trong hôn lễ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Xuất hiện trong bộ váy cưới ren trắng cổ điển, Xuân Nghi chọn kiểu khăn voan dài kết hợp hoa baby cầm tay đơn giản. Không cần hay layout trang điểm sắc sảo, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm bởi thần thái dịu dàng, đằm thắm. Trong khoảnh khắc tiến vào lễ đường, Xuân Nghi liên tục nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khiến nhiều người không khỏi xúc động. Chú rể diện bộ suit trắng lịch lãm, cả hai cùng sánh bước trong không gian nhà thờ được trang trí bằng tông màu trắng chủ đạo với nhiều hoa tươi.

Clip: Xuân Nghi và chồng tổ chức lễ cưới ở nhà thờ vào sáng nay

Sao nữ Vbiz ai cũng biết mặt và chồng kỹ sư bí mật tổ chức lễ cưới ở nhà thờ vào sáng nay- Ảnh 1.

Xuân Nghi rạng rỡ trong chiếc váy cô dâu thanh lịch, sang trọng

Sao nữ Vbiz ai cũng biết mặt và chồng kỹ sư bí mật tổ chức lễ cưới ở nhà thờ vào sáng nay- Ảnh 2.

Cô và chồng kỹ sư thực hiện các nghi thức đạo Công giáo

Trước đó, lễ gia tiên của Xuân Nghi cũng gây chú ý khi nữ ca sĩ diện áo dài trắng nền nã, tươi tắn nhận sính lễ từ gia đình nhà trai. Sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, việc Xuân Nghi chính thức lên xe hoa khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và gửi lời chúc phúc.

Sao nữ Vbiz ai cũng biết mặt và chồng kỹ sư bí mật tổ chức lễ cưới ở nhà thờ vào sáng nay- Ảnh 3.

Cô cũng đã tổ chức lễ cưới truyền thống tại nhà riêng vào hôm qua

Sao nữ Vbiz ai cũng biết mặt và chồng kỹ sư bí mật tổ chức lễ cưới ở nhà thờ vào sáng nay- Ảnh 4.

Xuân Nghi nhận được nhiều lời chúc phúc trong ngày trọng đại

Chồng Xuân Nghi là "thanh mai trúc mã" của nữ ca sĩ

Xuân Nghi và ông xã bắt đầu sau khoảng thời gian nữ ca sĩ vượt qua cú sốc đổ vỡ trong mối tình kéo dài hơn 8 năm. Điều đặc biệt là cả hai vốn quen biết từ thuở nhỏ, được xem như những người bạn thanh mai trúc mã. Không chỉ có nhiều kỷ niệm gắn bó từ bé, gia đình hai bên cũng thân thiết và luôn dành sự ủng hộ cho mối quan hệ này.

Ông xã của Xuân Nghi hiện là kỹ sư công nghệ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Nữ ca sĩ từng nhiều lần nhắc đến bạn đời với sự trân trọng khi cho biết anh mang lại cho cô cảm giác an toàn, bình yên và được là chính mình. Theo Xuân Nghi, từ khi có bạn trai đồng hành, cô học được cách quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thay đổi lối sống tích cực và duy trì những thói quen lành mạnh.

Sao nữ Vbiz ai cũng biết mặt và chồng kỹ sư bí mật tổ chức lễ cưới ở nhà thờ vào sáng nay- Ảnh 5.

Xuân Nghi và chồng kỹ sư là bạn thanh mai trúc mã

Xuân Nghi là một trong những ca sĩ nhí nổi tiếng nhất thế hệ 8X - 9X đời đầu. Sở hữu năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, cô phát hành album riêng khi mới 9 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt sản phẩm âm nhạc. Bên cạnh ca hát, Xuân Nghi còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Hoa Ngũ Sắc, Lối Rẽ hay Sơn Ca Không Hát.

Khi đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp, Xuân Nghi bất ngờ sang Mỹ du học và định cư. Tại đây, cô theo học ngành Công nghiệp Âm nhạc và Marketing tại Đại học Southern California. Cuộc sống nơi xứ người không hoàn toàn màu hồng khi nữ ca sĩ phải tự lập từ rất sớm. Để trang trải chi phí và tích lũy kinh nghiệm, Xuân Nghi từng làm nhiều công việc khác nhau như phục vụ quán ăn, bán trà sữa hay dạy tiếng Anh. Những trải nghiệm đó giúp cô trưởng thành hơn, rèn luyện tính tự lập và có thêm góc nhìn mới về cuộc sống. Xuân Nghi từng gây chú ý khi xuất hiện trong Chị đẹp đạp gió.

Sao nữ Vbiz ai cũng biết mặt và chồng kỹ sư bí mật tổ chức lễ cưới ở nhà thờ vào sáng nay- Ảnh 6.

Hình ảnh ngày bé của Xuân Nghi, cô là nữ ca sĩ ai cũng biết mặt

Hạ Anh/ Ảnh: FBNV

Sao nữ Vbiz được mệnh danh là "đại gia ngầm", hôn nhân kín tiếng bên chồng Ấn Độ

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Sao nữ Vbiz

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