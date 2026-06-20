Trúng số 15 tỷ vì mua cùng 1 dãy số suốt 2 năm, mỗi tuần mua 2 lần

Theo thông tin từ công ty xổ số bang Maryland (Mỹ), một người đàn ông sống tại thành phố Ellicott City (bang Maryland, Mỹ) đã trúng giải độc đắc trị giá 570.000 USD (14,9 tỷ đồng). Chủ nhân giải độc đắc tiết lộ ông đều đặn mua xổ số 2 lần mỗi tuần trong suốt 2 năm. Thói quen tưởng chừng đơn giản này cuối cùng đã mang lại vận may.

Khi đến nhận thưởng, người đàn ông quyết định không công khai danh tính và sử dụng biệt danh "Multi-Match Maniac".

Người đàn ông chọn giấu danh tính, sử dụng biệt danh "Multi-Match Maniac" khi đến nhận giải

Suốt 2 năm qua, ông đều chọn đúng 1 dãy số khi mua xổ số. Sau mỗi kỳ quay, ông có một cách kiểm tra kết quả rất nhất quán: Thay vì đối chiếu từng con số, ông thường quét mã trên tấm vé để hệ thống tự động thông báo có trúng thưởng hay không. Thế nhưng ở kỳ quay ngày 16/4 vừa qua, ông lại làm điều khác.

"Không hiểu vì sao lần này tôi lại ngẩng lên xem trực tiếp các con số trúng thưởng" - Ông kể.

Ngay khi bắt đầu đối chiếu, người đàn ông gần như không tin vào mắt mình. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông là: "Điều này không thể là sự thật."

Trước mắt ông là dãy số trúng thưởng, và từng con số đều trùng khớp hoàn toàn với dòng số cuối cùng của lượt chơi cuối cùng trên tấm vé mà ông đang cầm. Dãy số chiến thắng là 02-06-08-12-29-38.

Việc khớp cả sáu con số đồng nghĩa với việc ông giành được giải độc đắc cao nhất của trò chơi Multi-Match, trị giá 570.000 USD (khoảng 14,9 tỷ đồng).

Ở cùng kỳ quay số này, còn có 15 người chơi khác giành giải thưởng cao thứ hai với giá trị 1.000 USD/người (khoảng 26,2 triệu đồng) nhờ trùng 5 trong 6 số ở một hàng. Ngoài ra, một người chơi khác nhận giải 2.000 USD (khoảng 52,4 triệu đồng) khi khớp 10 trong tổng số 18 con số trên tấm vé.

Sau khi dần lấy lại bình tĩnh vì niềm vui bất ngờ, ngay ngày hôm sau, người đàn ông mang tấm vé đến đại lý bán xổ số quen thuộc gần nhà với hy vọng có thể lĩnh thưởng.

Tuy nhiên, câu trả lời ông nhận được lại khiến bản thân thêm một phen hoảng hốt. Nhân viên tại cửa hàng cho biết giải thưởng của ông quá lớn nên không thể chi trả trực tiếp tại đại lý mà phải đến trụ sở công ty xổ số bang Maryland để làm thủ tục nhận thưởng.

Người đàn ông thừa nhận phản ứng đầu tiên của mình là vô cùng lo lắng. Sợ tấm vé bị thất lạc hoặc hư hỏng, ông lập tức ký tên lên mặt sau tấm vé để xác nhận quyền sở hữu rồi cất giấu ở nơi an toàn.

Dù vậy, việc giữ trong tay tấm vé trị giá hàng trăm nghìn USD (hàng chục tỷ đồng) cũng khiến ông sống trong tâm trạng thấp thỏm suốt nhiều tuần. Ông kể mình liên tục gặp ác mộng, luôn lo sợ một ngày tỉnh dậy sẽ phát hiện tấm vé đã biến mất hoặc vô tình làm thất lạc nó.

Chỉ sau gần 30 ngày kể từ thời điểm trúng thưởng, người đàn ông mới quyết định đến trụ sở Xổ số bang Maryland để chính thức nhận giải.

Tại đây, thay vì nhận toàn bộ giá trị giải thưởng theo hình thức trả dần, ông lựa chọn phương án nhận trước 320.000 USD (khoảng 8,4 tỷ đồng) tiền mặt.

Khi được hỏi sẽ sử dụng khoản tiền này như thế nào, người cha không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời. Ông cho biết ưu tiên lớn nhất là dành tiền để chi trả học phí đại học cho con gái.

"Đó là điều ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm với khoản tiền này” - Ông chia sẻ.

Bên cạnh việc đầu tư cho việc học của con, ông cũng dự định dành một phần tiền thưởng để tiết kiệm và đầu tư cho tương lai.

Câu chuyện của người đàn ông bang Maryland nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi không chỉ nhờ khoản tiền thưởng trị giá hàng trăm nghìn USD, mà còn bởi sự kiên trì kéo dài trong nhiều năm. Việc đều đặn mua vé số hai lần mỗi tuần với cùng một bộ số cuối cùng đã mang lại kết quả mà ông luôn hy vọng.

Thế nhưng, sau tất cả, điều khiến người cha cảm thấy giá trị nhất không nằm ở việc trở thành chủ nhân của giải độc đắc, mà là cơ hội giúp con gái có điều kiện theo học đại học mà không còn phải quá lo lắng về gánh nặng học phí. Với ông, đó mới chính là "chiến thắng" lớn nhất mà tấm vé số may mắn mang lại.

(Nguồn: People.com)