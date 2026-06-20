"Trồng đúng cây, ba đời vượng": Đây là 3 loại cây nên có trong nhà

Người Việt từ lâu không chỉ trồng cây để làm đẹp không gian sống, mà còn xem đó là một dạng "tài sản sống" có thể tích lũy theo thời gian. Trong thú chơi cây cảnh, có những loại cây càng già càng quý, càng uốn tỉa lâu năm càng có giá trị, thậm chí được định giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Điểm chung của những loại cây này không chỉ nằm ở giá trị kinh tế, mà còn ở chiều sâu văn hóa và phong thủy. Người xưa quan niệm: "Nhà có cây quý, khí vượng sinh tài". Trong số đó, tùng La Hán, sanh cổ và mai chiếu thủy là ba cái tên tiêu biểu, được giới chơi cây xem như những "báu vật truyền đời".

Tùng La Hán: Biểu tượng của quyền lực, trường thọ và đẳng cấp

Trong thế giới bonsai, tùng La Hán được xem là dòng cây đứng ở "chiếu trên". Không ồn ào khoe sắc, không hoa rực rỡ, nhưng chính vẻ trầm mặc và khí chất cổ kính lại khiến loài cây này trở thành biểu tượng của sự bền vững và quyền uy.

Tùng La Hán có lá kim xanh quanh năm, thân cây thường xù xì, già dặn theo thời gian. Khi được tạo tác bonsai, thân cây có thể uốn theo nhiều thế như rồng cuộn, thác đổ hay trực quân tử, mỗi dáng đều mang một triết lý riêng về sự sống và bản lĩnh.

Trong phong thủy, tùng tượng trưng cho sức sống dẻo dai, khả năng vượt qua nghịch cảnh và sự trường thọ. Người xưa có quan niệm: nhà có tùng là nhà có "gốc rễ vững", giúp gia đạo ổn định, sự nghiệp bền lâu.

Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, tùng La Hán còn là một trong những dòng cây có giá trị cao nhất trên thị trường bonsai Việt Nam. Những cây cổ thụ lâu năm, dáng đẹp, có thể được giới sưu tầm trả giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, đặc biệt nếu có thế cây độc bản.

Tùng La Hán.

Sanh cổ: Sức sống mãnh liệt và biểu tượng của tài lộc sinh sôi

Nếu tùng La Hán mang vẻ uy nghi thì sanh cổ lại đại diện cho sức sống mạnh mẽ và sự sinh sôi không ngừng. Đây là một trong những dòng cây cảnh phổ biến nhất tại Việt Nam, nhưng cũng đồng thời là một trong những dòng cây có khả năng tạo giá trị nghệ thuật rất cao.

Điểm đặc biệt của cây sanh nằm ở bộ rễ nổi, thân xù xì và khả năng chịu uốn nắn linh hoạt. Qua bàn tay nghệ nhân, cây có thể biến hóa thành nhiều dáng thế độc đáo, từ cổ thụ phong trần đến bonsai mini tinh xảo.

Trong quan niệm phong thủy, chữ "sanh" gắn với sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng. Vì vậy, nhiều gia đình trồng sanh cổ với mong muốn công việc làm ăn thuận lợi, tiền tài tăng trưởng và cuộc sống ngày càng đủ đầy.

Về giá trị kinh tế, sanh cổ là dòng cây có biên độ giá rất rộng. Những cây nhỏ có thể chỉ vài triệu đồng, nhưng những cây lâu năm, có thế đẹp, thân cổ thụ và rễ độc đáo có thể được định giá từ vài trăm triệu đồng trở lên. Không ít cây sanh cổ được xem như "tài sản truyền đời" trong các gia đình chơi cây lâu năm.

Mai chiếu thủy: Vẻ đẹp thanh tao và giá trị nghệ thuật tinh tế

Khác với sự hùng vĩ của tùng hay sự mạnh mẽ của sanh, mai chiếu thủy mang một vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Đây là dòng cây bonsai rất được ưa chuộng tại miền Nam, đặc biệt trong giới nghệ nhân cây cảnh.

Mai chiếu thủy có thân cây già nua, dễ tạo thế bonsai đẹp, kết hợp với lá nhỏ xanh mướt và hoa trắng li ti mọc thành chùm. Hoa có hương thơm dịu nhẹ, không quá nồng nhưng đủ để tạo cảm giác dễ chịu, thanh sạch cho không gian sống.

Trong phong thủy, mai chiếu thủy tượng trưng cho sự ổn định, bền vững và tài lộc tụ hội. Người chơi cây tin rằng loại cây này giúp giữ "khí tốt" trong nhà, mang lại sự hài hòa và may mắn lâu dài.

Điểm đáng chú ý là mai chiếu thủy càng lâu năm càng có giá trị cao. Những cây có dáng cổ, thân già, rễ nổi đẹp và tán cân đối thường được giới sưu tầm săn lùng. Trên thị trường bonsai, nhiều tác phẩm mai chiếu thủy độc bản có thể đạt mức giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu mang giá trị nghệ thuật đặc biệt.

Điểm chung của tùng La Hán, sanh cổ và mai chiếu thủy không chỉ nằm ở vẻ đẹp hay ý nghĩa phong thủy, mà còn ở giá trị tích lũy theo thời gian. Khác với nhiều thú chơi ngắn hạn, cây cảnh là một dạng đầu tư bền vững, càng chăm càng có giá trị, càng lâu năm càng quý hiếm.

Với nhiều người, một cây bonsai đẹp không chỉ là vật trang trí, mà còn là kết tinh của thời gian, công sức và gu thẩm mỹ của người sở hữu. Có những cây được chăm sóc qua nhiều thế hệ, trở thành "di sản sống" trong gia đình.

Có lẽ vì vậy mà thú chơi cây cảnh ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở niềm vui thưởng lãm. Đó còn là cách con người gửi gắm niềm tin vào sự bền vững, vào may mắn và vào những giá trị có thể đi cùng năm tháng.