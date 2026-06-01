Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng

Nhắc đến Hạ Long, nhiều người thường nghĩ đến những chuyến du ngoạn trên vịnh giữa hàng nghìn đảo đá vôi kỳ vĩ. Tuy nhiên, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Di sản thiên nhiên thế giới từ một góc nhìn khác, đỉnh Ba Đèo là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Nằm bên bờ vịnh Cửa Lục, nơi đây không chỉ sở hữu tầm nhìn bao quát ra vịnh Hạ Long mà còn là điểm cuối của tuyến cáp treo Nữ Hoàng – công trình giao thông du lịch do Sun Group đầu tư, từng gây ấn tượng với cabin có sức chứa lớn hàng đầu thế giới.

Đỉnh Ba Đèo – điểm ngắm vịnh Hạ Long từ độ cao lý tưởng

Đỉnh Ba Đèo nằm tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh (sau sắp xếp đơn vị hành chính), đối diện khu vực trung tâm Hòn Gai qua vịnh Cửa Lục. Từ lâu, khu vực này được biết đến là một trong những vị trí có tầm nhìn đẹp để quan sát toàn cảnh vịnh Hạ Long, cầu Bãi Cháy và đô thị ven biển.

Khác với trải nghiệm ngắm vịnh từ tàu du lịch, khi đứng trên đỉnh Ba Đèo, du khách có thể thu vào tầm mắt bức tranh rộng lớn của Hạ Long với những dãy núi đá vôi nổi lên giữa làn nước xanh, xen kẽ là các tuyến tàu du lịch và nhịp sống sôi động của thành phố biển. Vào sáng sớm, mây và sương phủ nhẹ trên mặt vịnh tạo nên khung cảnh huyền ảo, trong khi chiều muộn là thời điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước.

Không chỉ sở hữu lợi thế về cảnh quan, Ba Đèo còn là nơi tập trung nhiều công trình vui chơi, giải trí của khu vực Sun World Hạ Long. Từ đây, du khách có thể tiếp cận Vòng quay Mặt Trời (Sun Wheel), Vườn Nhật, khu đồi huyền bí và nhiều điểm ngắm cảnh được bố trí trên sườn đồi.

Một trong những điểm nhấn của Ba Đèo là không gian xanh với nhiều cây cối và địa hình cao thoáng. Nhờ vị trí nằm trên đồi cao nhìn ra biển, nơi đây thường có gió mát quanh năm, tạo cảm giác dễ chịu ngay cả vào mùa hè. Đây cũng là lý do nhiều du khách lựa chọn Ba Đèo là điểm dừng chân để ngắm cảnh, chụp ảnh hoặc thư giãn sau hành trình khám phá vịnh Hạ Long.

Cáp treo Nữ Hoàng – công trình tạo góc nhìn khác về Di sản thế giới

Để lên đỉnh Ba Đèo, nhiều du khách lựa chọn cáp treo Nữ Hoàng – tuyến cáp treo nối khu vực Bãi Cháy với đồi Ba Đèo, băng qua cửa biển Cửa Lục.

Công trình được Sun Group đầu tư và chính thức đưa vào vận hành năm 2016. Thời điểm đó, hệ thống cáp treo này được Sun Group triển khai đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Ngay từ khi ra mắt, cáp treo Nữ Hoàng đã gây chú ý bởi hai kỷ lục Guinness thế giới: cabin có sức chứa lớn nhất thế giới với sức chứa tối đa 230 người và trụ cáp treo cao nhất thế giới thời điểm đó, cao 188,88 m.

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 2,2 km, chỉ mất khoảng 5 phút để đưa du khách từ bờ biển Bãi Cháy lên đỉnh Ba Đèo. Trong suốt hành trình, cabin di chuyển ở độ cao hàng trăm mét so với mặt nước, mở ra góc nhìn toàn cảnh về cầu Bãi Cháy, vịnh Cửa Lục và một phần vịnh Hạ Long.

Khác với nhiều tuyến cáp treo chỉ phục vụ việc di chuyển, cáp treo Nữ Hoàng còn mang đến trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao. Khi cabin rời ga, toàn bộ không gian biển và thành phố dần mở rộng trước mắt. Những con tàu du lịch nhỏ dần giữa mặt nước, trong khi các dãy núi đá vôi hiện lên rõ nét từ góc nhìn mà khó có thể quan sát khi đứng dưới mặt đất.

Sau khi lên đến đỉnh Ba Đèo, du khách có thể tiếp tục khám phá tổ hợp vui chơi Sun World Hạ Long. Nổi bật nhất là Vòng quay Mặt Trời cao hơn 200 m so với mực nước biển, một trong những vòng quay lớn của Việt Nam, cho phép quan sát toàn cảnh thành phố Hạ Long và vùng vịnh từ nhiều hướng khác nhau.

Bên cạnh đó là Vườn Nhật với kiến trúc mang phong cách truyền thống, cầu Koi, hồ cá, bonsai và nhiều không gian xanh yên tĩnh. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và các công trình giải trí tạo nên một điểm đến phù hợp cho nhiều nhóm du khách, từ gia đình, nhóm bạn đến những người yêu thích chụp ảnh.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng du lịch tại Quảng Ninh, đỉnh Ba Đèo ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhiều người lựa chọn nơi đây không chỉ để trải nghiệm cáp treo hay vui chơi giải trí mà còn để ngắm nhìn một Hạ Long rất khác – rộng lớn, khoáng đạt và thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Nếu như hành trình trên vịnh mang đến cơ hội khám phá vẻ đẹp của các đảo đá và hang động ở khoảng cách gần, thì từ đỉnh Ba Đèo, du khách lại có dịp cảm nhận quy mô của toàn bộ quần thể Di sản thiên nhiên thế giới từ trên cao. Hai trải nghiệm này bổ sung cho nhau, giúp chuyến khám phá Hạ Long trở nên trọn vẹn hơn.

Với lợi thế về vị trí, cảnh quan cùng hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, đỉnh Ba Đèo ngày nay không chỉ là điểm ngắm cảnh nổi tiếng của Quảng Ninh mà còn là nơi giúp du khách có thêm một góc nhìn mới về vịnh Hạ Long. Hành trình bằng cáp treo vượt qua cửa biển, kết hợp với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ từ trên cao, đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến này trong hành trình khám phá miền di sản.

(Tổng hợp)