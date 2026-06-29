Con trai Ốc Thanh Vân bị dị ứng nặng phải nhập viện trước ngày đi Úc

Sau khi trở về Việt Nam 1 năm, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa cùng các con đã quay trở lại Úc. Nữ diễn viên cho biết mục đích của chuyến đi này là muốn tận hưởng mùa đông ở đây và đưa các con đi chơi vào kỳ nghỉ hè. Mới đây Ốc Thanh Vân đã chia sẻ đoạn vlog ghi lại cuộc sống tại Úc. Trước đó, nữ diễn viên cho biết chuyến đi lần này suýt phải hủy vào phút chót vì con trai Cacao bất ngờ bị dị ứng nặng và phải nhập viện liên tục. Ban đầu, kế hoạch là 3 mẹ con sẽ sang Úc trước, sau đó ông xã Trí Rùa sẽ bay từ Hong Kong đến Melbourne để đón. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của nhóc tỳ khiến lịch trình nhiều lần bị xáo trộn.

Nữ MC kể lại có thời điểm Cacao phải nằm viện cả tuần và đến đúng ngày chuẩn bị bay thì tiếp tục nhập viện khiến cả gia đình vô cùng căng thẳng. Thậm chí, bác sĩ còn hướng dẫn cô mang theo thuốc và chuẩn bị sẵn phương án tự tiêm nếu con gặp vấn đề hô hấp do thay đổi áp suất khi ngồi máy bay.

May mắn, chuyến bay sau đó diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Cacao ngủ rất sâu trên máy bay, những vết mề đay cũng không nổi thêm và không cần phải tiêm thuốc". Dù vậy, cô cho biết khi ổn định sẽ tiếp tục đưa con đi kiểm tra chuyên sâu để tìm nguyên nhân dị ứng.

Ốc Thanh Vân làm vlog chia sẻ về cuộc sống ở Úc trên mạng xã hội. Nguồn: FBNV

Cô tiết lộ con trai gặp vấn đề về sức khoẻ, bị dị ứng nặng trước khi sang Úc. Nguồn: FBNV

Dù đang sống ở một căn nhà thuê gần khu từng sinh sống trước đây để tiện cho các con gặp lại bạn bè, Ốc Thanh Vân cho biết nếp sinh hoạt của gia đình gần như không thay đổi. Cô chia sẻ: "Mẹ ở nhà dọn đồ, mấy cha con chở nhau qua trường thăm bạn… rồi tối lại sang nhà bạn ăn cơm, về tới thì lại dọn dẹp vặt vãnh. Nói chung là sinh hoạt y như ở nhà".

Ốc Thanh Vân còn cho biết bản thân là người rất kỹ tính trong chuyện nhà cửa nên dù ở thuê cũng vẫn giữ nếp sống quen thuộc: "Tui ở đâu cũng vậy đó, tui ở đâu nó cũng phải gọn gàng tươm tất y như nhà tui. Dơ và bừa là tui không bao giờ chịu nổi". Theo nữ MC, chính những điều nhỏ như giữ nhà cửa ngăn nắp, duy trì lịch sinh hoạt quen thuộc hay để các con tự chủ hơn đã giúp cả gia đình nhanh chóng thích nghi.

Cô còn chia sẻ dù đang ở Úc nhưng sinh hoạt giống như ở nhà, không có gì thay đổi. Nguồn: FBNV

Nữ diễn viên cùng gia đình đang ở nhà thuê, có đầy đủ đồ dùng thiết yếu. Nguồn: FBNV

Ốc Thanh Vân từng có gần 1 năm đưa ba con sang Úc sinh sống và học tập. Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên gần như tạm gác các hoạt động nghệ thuật để tập trung hoàn toàn cho gia đình, đồng thời duy trì công việc từ xa. Rời xa ánh đèn sân khấu và vai trò MC quen thuộc, cô bước vào cuộc sống của một người mẹ toàn thời gian với lịch trình xoay quanh việc chăm con, đưa đón đi học, nấu nướng, dọn dẹp và tự cân đối tài chính bằng nhiều công việc như dạy yoga, kinh doanh online hay nhận show khi có cơ hội.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, Ốc Thanh Vân quyết định đưa các con trở về Việt Nam. Chia sẻ về lý do thay đổi kế hoạch, nữ nghệ sĩ từng bộc bạch: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa". Sau quyết định này, cô cũng thanh lý phần lớn đồ đạc và rao bán căn nhà rộng khoảng 500m².

Nữ diễn viên từng có khoảng 1 năm đưa các con sang Úc để sinh sống và học tập. Ảnh: FBNV

Trở lại Việt Nam, Ốc Thanh Vân nhanh chóng bắt nhịp với công việc, tích cực tham gia các chương trình giải trí trong khi các con tiếp tục ổn định việc học. Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, nữ nghệ sĩ cũng lần đầu trải lòng về giai đoạn sống ở nước ngoài. Cô thừa nhận từng có lúc mất cân bằng, thậm chí bật khóc ngay trong bếp khi đang rửa chén. Từ một người quen guồng quay công việc liên tục, việc đột ngột chuyển sang cuộc sống nội trợ khiến cô không tránh khỏi cảm giác chông chênh và từng nhiều lần tự hỏi về giá trị của bản thân ngoài vai trò nghệ sĩ.