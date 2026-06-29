Sắc vóc gây sốc của công chúa Vbiz 37 tuổi

Sau thời gian tập trung cho gia đình và không hoạt động nghệ thuật quá dày đặc, Bảo Thy khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ thành quả giảm 6kg sau 2 tháng. Không chỉ gây chú ý bởi hành trình lấy lại vóc dáng, nữ ca sĩ còn nhận nhiều lời khen với nhan sắc rạng rỡ và thân hình săn chắc ở tuổi 37. Bảo Thy đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi trắng ôm sát, khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái tự tin.

Bảo Thy khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ thành quả giảm 6kg sau 2 tháng

Đi kèm bức ảnh, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Sau 2 tháng đã tống tiễn 6 cân thịt mỡ thì Thy xin phép được mạnh miệng nói với Chị Em mình là: đừng tin lời các anh chồng, anh người yêu nói là em tròn trịa mới xinh nữa nhaaaaa!!! Vừa vặn, thon gọn dáng sporty mới là chân ái giúp mình tự tin trên mọi mặt trận!!! Mà nghiêm túc, Thy chỉ eat clean, ăn nhiều protein, rau, tinh bột tốt, ngày ăn 4 cữ ngon lành, đánh pick tuần 3-4 buổi!!! À hạn chế alcohol nữa, cảm giác rất là nhẹ nhàng và chill luôn!!! Cám ơn bản thân vì đã rất kỉ luật và hạnh phúc trong hành trình khoẻ đẹp này".

Vòng eo gọn gàng, đôi chân thon dài cùng làn da trắng sáng giúp nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối. Mái tóc dài buông tự nhiên, son môi đỏ và cặp kính đen càng làm nổi bật vẻ ngoài sang trọng, hiện đại. Nhiều khán giả nhận xét rất khó tin đây là vóc dáng của một người đã trải qua sinh nở và đang ở tuổi 37. Không ít bình luận cho rằng Bảo Thy đang sở hữu một trong những giai đoạn đẹp nhất về ngoại hình. Thay vì theo đuổi hình ảnh quá gầy, nữ ca sĩ hướng tới thân hình săn chắc, khỏe khoắn đúng như những gì cô chia sẻ về lối sống "sporty" sau quá trình tập luyện và ăn uống khoa học.

Ở tuổi 37, Bảo Thy duy trì nhan sắc và vóc dáng cực chuẩn

Bảo Thy từ lâu được biết đến là một trong những mỹ nhân Vpop gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Nhắc đến nữ ca sĩ, khán giả gần như lập tức nhớ đến hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo cùng danh xưng "Công chúa bong bóng" từng phủ sóng khắp các diễn đàn, sân khấu ca nhạc và bảng xếp hạng nhạc trực tuyến một thời. Với nhiều người, Bảo Thy không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng ở giai đoạn teen pop bùng nổ mà còn là một phần ký ức khó thay thế của Vpop thập niên 2000.

Bảo Thy là công chúa bong bóng nức tiếng của làng nhạc Việt

Bảo Thy tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Cô bắt đầu được biết đến sau cuộc thi Miss Audition, đúng thời điểm Internet và các cộng đồng nghe nhạc trực tuyến tạo nên làn sóng thần tượng mới của giới trẻ. Là một trong những nghệ sĩ đời đầu tận dụng hiệu quả sức lan tỏa của nhạc số, Bảo Thy nhanh chóng trở thành hiện tượng Vpop, đặc biệt trong nhóm khán giả học sinh, sinh viên.

Ở thời kỳ đỉnh cao, nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt bản hit có sức sống lâu dài như Công Chúa Bong Bóng, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Sorry, Ngốc Nghếch, Khóc Thêm Lần Nữa, Ký Ức Của Mưa... Đây đều là những ca khúc mang màu sắc teen pop dễ nghe, dễ thuộc và từng phủ sóng rộng rãi. Trong đó, Công Chúa Bong Bóng trở thành bản hit định danh sự nghiệp, giúp Bảo Thy gắn liền với biệt danh "công chúa" suốt nhiều năm.

Bảo Thy là biểu tượng Y2K của Việt Nam

Bảo Thy không chỉ thành công nhờ một ca khúc. Trong suốt nhiều năm, cô liên tục sở hữu những sản phẩm được giới trẻ đón nhận. Hình ảnh nữ tính, phong cách kẹo ngọt cùng chất giọng trong trẻo đã tạo nên một thương hiệu rất riêng. Khi mạng xã hội chưa bùng nổ như hiện nay, âm nhạc của Bảo Thy vẫn hiện diện khắp quán Internet, điện thoại đời cũ, blog cá nhân và các sân khấu dành cho khán giả tuổi teen. Không quá lời khi nói Bảo Thy là một trong những biểu tượng tiêu biểu của giai đoạn teen pop Việt Nam. Ngoài âm nhạc, cô còn lấn sân điện ảnh với các dự án như Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng, Gia Sư Nữ Quái, cho thấy sức ảnh hưởng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực ca hát.

Sau thời kỳ hoàng kim, Bảo Thy từng nỗ lực làm mới bản thân bằng nhiều màu sắc âm nhạc trưởng thành hơn. Cột mốc đáng chú ý là chiến thắng tại The Remix 2017, giúp cô khẳng định khả năng biến hóa và tái tạo hình ảnh sau nhiều năm hoạt động.

Khi kết hôn và sinh con, Bảo Thy giảm đáng kể tần suất xuất hiện trong showbiz

Khi kết hôn và sinh con, Bảo Thy giảm đáng kể tần suất xuất hiện trong showbiz. Nữ ca sĩ ưu tiên dành thời gian cho gia đình, chỉ nhận những dự án phù hợp thay vì hoạt động liên tục như trước. Dù vậy, mỗi lần tái xuất, cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X từng trưởng thành cùng những bản hit của mình.

Thời gian gần đây, Bảo Thy có nhiều tín hiệu trở lại với âm nhạc. Cuối năm 2025, Bảo Thy lên sóng Anh Trai Say Hi mùa 2 với vai trò khách mời. Đây cũng là nơi cô giao lưu với nhiều nghệ sĩ trẻ và có sản phẩm hợp tác ngay sau đó. Tháng 3/2026, cô kết hợp cùng LOHAN trong MV Ai Thắng Ai?, mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và tạo nên màn kết nối thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục tái hợp Quang Vinh trong MV Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc, đánh dấu lần hợp tác trở lại sau 18 năm. Màn tái xuất của cặp đôi nhanh chóng khơi gợi ký ức thanh xuân đối với đông đảo khán giả yêu nhạc Việt.

Bảo Thy và LOHAN

Mới đây nhất, Bảo Thy trở lại cùng Quang Vinh

Đáng chú ý, Bảo Thy cũng từng chia sẻ việc hủy bỏ album Vol.3 dù đã chuẩn bị trong thời gian dài. Theo nữ ca sĩ, cô lo ngại nếu phát hành những ca khúc mang tư duy cũ sẽ bị khán giả nhận xét lỗi thời. Vì vậy, cô quyết định dừng dự án để chờ những sản phẩm thật sự phù hợp với thị hiếu hiện tại nhưng vẫn giữ được bản sắc cá nhân.

Ở thời điểm hiện tại, Bảo Thy không còn chạy đua số lượng sản phẩm mà lựa chọn xuất hiện có chọn lọc hơn. Mỗi lần trở lại, từ các dự án âm nhạc đến những chia sẻ về cuộc sống hay hành trình chăm sóc bản thân đều thu hút sự quan tâm. Bộ ảnh khoe thành quả giảm 6kg mới đây tiếp tục cho thấy "công chúa Vbiz" vẫn giữ được sức hút riêng sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, đồng thời truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh và sự kỷ luật trong việc chăm sóc sức khỏe, vóc dáng.

Sắc vóc Bảo Thy khiến nhiều người "sốc ngang" vì không những không già đi mà còn trẻ ra theo thời gian:

Ảnh: FBNV