"Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn" đình đám một thời từ Mỹ về Đà Nẵng, U90 vẫn thần thái, trẻ đẹp

Huyền thoại điện ảnh Kiều Chinh vừa trở về Việt Nam để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026.

Ở tuổi 89, sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ trên thảm đỏ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức khỏe dẻo dai, thần thái rạng rỡ và phong cách sang trọng của bà. Dù đã bước sang tuổi U90, Kiều Chinh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, minh mẫn và nguồn năng lượng tích cực.

Trở về quê hương lần này, nữ nghệ sĩ gạo cội chia sẻ niềm vui khi được tham dự một sự kiện điện ảnh lớn của Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng DANAFF sẽ góp phần đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hình ảnh mới nhất của nữ nghệ sĩ ở Đà Nẵng.

Sự xuất hiện của Kiều Chinh cũng gợi nhớ đến thời kỳ bà được xem là một trong "Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn" cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương. Trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, bà ghi dấu ấn với vẻ đẹp thanh lịch, đài các cùng phong thái cuốn hút. Đến nay, sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái điềm tĩnh và vẻ sang trọng đặc trưng.

Sinh năm 1937 tại Hà Nội, Kiều Chinh bén duyên với điện ảnh từ cuối thập niên 1950 sau khi vào miền Nam sinh sống. Bà ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng... Không chỉ thành công trong nước, Kiều Chinh còn là một trong số ít nghệ sĩ gốc Việt tạo dựng được chỗ đứng tại Hollywood khi tham gia hơn 100 bộ phim.

Trước khi trở về Đà Nẵng tham dự DANAFF IV, Kiều Chinh cũng gây chú ý khi xuất hiện trong tà áo dài trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 vào tháng 5 vừa qua để quảng bá bộ phim mới Chrysalis . Hình ảnh nữ minh tinh U90 sải bước tự tin trên thảm đỏ quốc tế nhận được nhiều lời khen từ khán giả trong và ngoài nước.