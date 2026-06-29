1 thương hiệu 125 năm tuổi tung chiến dịch đặc biệt, biến chiếc vali thành "nhân chứng" của cả một đời người

RIMOWA vừa chính thức giới thiệu chiến dịch toàn cầu mới mang tên For a Lifetime of Lives (tạm dịch: Cho những trải nghiệm sống trọn đời), tiếp tục theo đuổi triết lý đã làm nên bản sắc của thương hiệu: mỗi chiếc vali không chỉ phục vụ cho những chuyến đi, mà còn lưu giữ câu chuyện của người sở hữu qua năm tháng.

Được xây dựng như một bộ phim điện ảnh nhiều chương, chiến dịch kể về hành trình của một chiếc vali nhôm RIMOWA đồng hành cùng nhiều thế hệ trong một gia đình. Xuyên suốt câu chuyện, chiếc vali không chỉ bảo vệ những vật dụng quý giá mà còn trở thành chứng nhân của thời gian, lưu giữ ký ức, cảm xúc và những dấu ấn của cuộc sống.

Bộ phim do bộ ba đạo diễn người Argentina Pantera thực hiện, kết hợp phần âm nhạc của nghệ sĩ trumpet, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất người Mỹ Theo Croker. Nhân vật trung tâm là một chiếc kèn trumpet được cất giữ trong vali nhôm RIMOWA, lần lượt được truyền từ người cha sang người con. Qua từng chặng đường, chiếc vali hiện diện như một người bạn đồng hành bền bỉ, gắn với âm nhạc, sáng tạo và hành trình trưởng thành của con người.

Ba tập phim lần lượt tái hiện những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Ở tập đầu mang tên Window Seat (Chỗ ngồi cạnh cửa sổ), khán giả theo chân người con rời gia đình để bắt đầu hành trình riêng sau khi nhận cây kèn từ cha. Những ký ức của người cha và bước chân đầu tiên của người con được đan xen, tạo nên bầu không khí lắng đọng về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Sang tập hai Run it Back (Quay ngược thời gian), nhân vật chính đã trở thành một nhạc công trẻ miệt mài rong ruổi giữa các phòng tập và những chuyến lưu diễn để tìm kiếm tiếng nói nghệ thuật của mình. Trong suốt hành trình ấy, chiếc vali RIMOWA dần mang theo những vết lõm, vết xước và dấu tích của thời gian, như một phần ký ức không thể tách rời.

Tập cuối Another Take (Một góc nhìn khác) ghi lại những giờ phút tĩnh lặng trước buổi biểu diễn và khoảng lặng sau khi sân khấu khép màn. Qua đó, RIMOWA khắc họa vẻ đẹp của một cuộc đời dành trọn cho âm nhạc, nơi mỗi chuyến đi đều góp phần tạo nên bản sắc của người nghệ sĩ.

Thông qua ba thước phim, thương hiệu nước Đức muốn nhấn mạnh hai giá trị cốt lõi làm nên mỗi chiếc vali RIMOWA: sự bền bỉ đến từ kỹ nghệ chế tác và những giá trị cảm xúc được tích lũy qua từng hành trình. Theo thời gian, các vết lõm, sticker hay dấu vết của những chuyến đi không còn là khuyết điểm mà trở thành một phần cá tính riêng của chiếc vali.

Song hành với loạt phim là bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Tyler Mitchell thực hiện. Qua những khung hình giàu tính kể chuyện, chiến dịch mở rộng góc nhìn về mối liên kết giữa con người và những vật dụng luôn đồng hành cùng họ trong cuộc sống.

Tâm điểm của chiến dịch là mẫu RIMOWA Classic Cabin Silver với thiết kế nhôm gân đặc trưng – biểu tượng đã gắn liền với thương hiệu trong nhiều thập kỷ. Dòng vali này được sản xuất tại nhà máy lịch sử của RIMOWA ở Cologne (Đức), thể hiện di sản thủ công và tiêu chuẩn chế tác đã làm nên tên tuổi của thương hiệu.

Thông qua For a Lifetime of Lives, RIMOWA tiếp tục khẳng định triết lý phát triển dựa trên sự bền vững và giá trị lâu dài, thay vì vòng đời ngắn của sản phẩm tiêu dùng. Triết lý ấy cũng gắn liền với chính sách bảo hành trọn đời dành cho toàn bộ vali của thương hiệu, được áp dụng từ năm 2023.

Được thành lập từ năm 1898, RIMOWA là một trong những thương hiệu hành lý cao cấp lâu đời nhất thế giới. Trong hơn một thế kỷ phát triển, hãng liên tục tiên phong trong đổi mới, từ việc đưa nhôm lấy cảm hứng từ ngành hàng không vào sản xuất vali từ những năm 1920 đến việc giới thiệu dòng vali polycarbonate đầu tiên vào năm 2000. Sau khi gia nhập tập đoàn LVMH năm 2017, RIMOWA tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, hướng tới trở thành thương hiệu biểu tượng của phong cách sống gắn với dịch chuyển.

Với chiến dịch mới, RIMOWA không chỉ kể câu chuyện về một chiếc vali, mà còn truyền tải thông điệp rằng những hành trình ý nghĩa nhất luôn cần thời gian để được bồi đắp. Và cũng giống như con người, giá trị của một chiếc vali không nằm ở vẻ ngoài nguyên vẹn, mà ở những dấu vết của cuộc sống đã đi qua.