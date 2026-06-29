Thêm 1 Hoa hậu nhà Sen Vàng nhận học bổng

Sau gần một năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ thành tích mới trên hành trình phát triển bản thân. Trước khi sắp kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp sinh năm 2004 còn nghiêm túc đầu tư cho việc học và trau dồi kỹ năng để chuẩn bị cho những cột mốc tiếp theo.

Trên trang cá nhân, nàng hậu diện trang phục tối giản với blazer đen, nở nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay những chứng nhận và học bổng vừa đạt được. Theo thông tin được công bố, Yến Nhi nhận học bổng tại Học viện Nghệ thuật điện ảnh (CAA), đồng thời hoàn thành các khóa học về diễn xuất điện ảnh.

"Can đảm, cho phép bản thân cởi bỏ những giới hạn vô hình của bản thân và kiến tạo thêm những mảnh ghép mới mẻ cho phiên bản tốt hơn của chính mình", Yến Nhi viết.

Hoa hậu Yến Nhi khoe thành tích khi đăng ký khoá học về diễn xuất

Trên fanpage chính thức, Miss Grand Vietnam cũng gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi vừa chinh phục thêm cột mốc mới. Cảm ơn Yến Nhi vì đã luôn nỗ lực, nghiêm túc trau dồi và hoàn thiện bản thân. Mong rằng Yến Nhi sẽ luôn giữ được niềm đam mê, có thêm nhiều cơ hội để phát huy khả năng và tỏa sáng trong thời gian tới".

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 khi mới 21 tuổi. Sau đó, cô được cử tham gia Miss Grand International cùng năm nhưng xuyên suốt mùa thi lại gắn với những tranh cãi. Từ khả năng nói tiếng Anh cho đến lộ đoạn thoại có từ ngữ chưa đúng mực trên livestream. Cuối cùng, Yến Nhi trượt top 22, nối dài chuỗi "trắng tay" của nhan sắc Việt tại Miss Grand International.

Trên livestream sau chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, ông Nawat đã chia sẻ nhiều thông tin về kết quả top 22, top 10 và top 5 của cuộc thi. Ông cũng nhận được nhiều câu hỏi từ khán giả về việc tại sao đại diện Việt Nam - Yến Nhi không được xướng tên vào top 22. Ông Nawat cho biết: "Còn về Việt Nam, nếu hỏi về việc vì sao không vào top 22, tôi xin phép không trả lời, hoặc đơn giản là vì điểm của cô ấy không đủ".

Yến Nhi học hát, diễn xuất trong lúc đương nhiệm

Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục đảm nhận vai trò đương nhiệm Miss Grand Vietnam, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đồng hành cùng tổ chức trong nhiều sự kiện lớn. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian đầu tư cho việc học, đặc biệt là lĩnh vực diễn xuất nhằm mở rộng định hướng hoạt động trong tương lai.

Thời gian gần đây, Yến Nhi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia một số chương trình biểu diễn và giao lưu âm nhạc. Việc liên tục bổ sung kỹ năng chuyên môn, từ diễn xuất đến trình diễn, được xem là bước đi cho thấy nàng hậu đang hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, thay vì chỉ gắn với danh xưng hoa hậu.

Hoa hậu Yến Nhi biểu diễn trong một sự kiện mới đây

Ảnh: FBNV