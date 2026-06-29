Giáo sư Xoay gây sốt khi hát lại ca khúc hơn 1 thập kỷ trước tại show 'Anh trai'

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức lên sóng tập đầu tiên với hàng loạt tiết mục được đầu tư công phu. Bên cạnh những màn trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp, sự xuất hiện của ''Giáo sư Xoay'' Đinh Tiến Dũng lại tạo nên bất ngờ lớn.

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng hoá shipper, hát ca khúc "Cho anh xin số nhà".

Nam MC, biên kịch bước lên sân khấu trong tạo hình một anh shipper gần gũi, mang đến màn thể hiện ca khúc "Cho anh xin số nhà" - bài hát từng gắn với tên tuổi anh hơn một thập kỷ trước. Theo kịch bản dàn dựng, Đinh Tiến Dũng vừa hát, vừa diễn xuất với phong cách hài hước, duyên dáng đúng chất "Giáo sư Xoay", khiến khán giả tại trường quay liên tục bật cười.

Việc lựa chọn ca khúc này cũng gợi lại ký ức với nhiều khán giả. "Cho anh xin số nhà" từng gây chú ý khi Đinh Tiến Dũng hát trong chương trình Khách của VTV3 năm 2011. Sau hơn 10 năm, màn tái hiện trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai được làm mới về phần phối khí lẫn dàn dựng nhưng vẫn giữ được sự dí dỏm vốn có.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, tiết mục của Giáo sư Xoay nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Video do fanpage chính thức của chương trình đăng tải thu hút gần 1 triệu lượt xem, cùng hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi nam MC vẫn giữ được phong độ biểu diễn tự tin, đồng thời đánh giá đây là một trong những tiết mục giải trí nổi bật nhất của tập mở màn.

Trong tập đầu tiên, đội của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng giành chiến thắng.

Không ít bình luận cho rằng Đinh Tiến Dũng mang đến màu sắc rất khác cho chương trình khi kết hợp yếu tố âm nhạc với diễn xuất và chất hài đặc trưng.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, được khán giả truyền hình biết đến nhiều với hình ảnh “Giáo sư Cù Trọng Xoay”, nhân vật trong chuyên mục "Hỏi xoáy, đáp xoay" của chương trình Thư giãn cuối tuần của kênh VTV3. Anh cũng từng là MC dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú.

Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn với vai trò biên kịch của nhiều chương trình đình đám như “Hỏi xoáy, đáp xoay” hay “Gặp nhau cuối năm”. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh Đinh Tiến Dũng còn giữ vị trí quan trọng tại FPT.

Gia nhập tập đoàn từ năm 2005, anh từng đảm nhiệm nhiều vai trò trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo và văn hóa doanh nghiệp. Mới đây, anh Đinh Tiến Dũng - Giám đốc sáng tạo FPT Software được bổ nhiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT.