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Cô dâu viral TikTok khoe nhà tân hôn mới tậu: Có thang máy lên tận cửa, view tầng thượng nhìn thẳng Landmark 81

| | Lifestyle

Không gian được của cặp vợ chồng trẻ được netizen đồn đoán có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Cô dâu viral TikTok

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