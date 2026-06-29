Phở Việt đạt 4.8 sao trong mắt "Giáo chủ khả ái" Vương Tâm Lăng: Món ăn "quốc hồn quốc túy" khiến sao nữ Cbiz phải gọi thêm bát thứ hai

Trong hành trình khám phá các nền văn hóa ẩm thực thế giới, Phở Việt Nam luôn là điểm đến đầu tiên trong lòng bất kỳ thực khách sành sỏi nào, kể cả những ngôi sao nổi tiếng với gu thưởng thức tinh tế. Vương Tâm Lăng - "Giáo chủ khả ái" của làng giải trí Hoa ngữ trong một video chia sẻ gần đây đã khiến cộng đồng fan Việt thích thú khi trải nghiệm món ăn này một cách vô cùng hào hứng.

Không phải là những nhà hàng Michelin sang chảnh hay những món ăn phức tạp, hình ảnh Vương Tâm Lăng say sưa húp từng thìa nước dùng thanh ngọt, gật gù khen ngon và thậm chí còn gọi thêm bát thứ hai đã cho thấy sức mạnh kỳ diệu của món phở truyền thống. Một bát phở ngon không chỉ cần nguyên liệu tươi ngon mà còn cần cái "tâm" của người nấu và sự thấu hiểu trong cách thưởng thức. Từ việc vắt chanh, thêm rau, đến việc gia giảm gia vị cay, phở không đơn thuần là món ăn mà là cả một nghệ thuật kết hợp hương vị đầy tính cá nhân hóa.

Nghệ thuật thưởng thức phở chuẩn vị

Phở là sự kết hợp hài hòa giữa bánh phở trắng mịn, nước dùng trong vắt nhưng đậm đà cùng những miếng thịt mềm tan. Tuy nhiên, để cảm nhận trọn vẹn "cái hồn" của phở, cách ăn cũng đóng vai trò quyết định.

Nước dùng là linh hồn: Như cách Vương Tâm Lăng đã trải nghiệm, nước dùng phở không chỉ cần độ ngọt từ xương hầm mà còn cần hương thơm thoang thoảng của quế, hồi, gừng, thảo quả.

Sự kết hợp gia vị: Một bát phở hoàn hảo không thể thiếu đi vị chua của chanh, vị thơm nồng của rau mùi, hành lá và chút cay nồng của ớt. Việc nêm nếm gia vị ngay tại bàn như cách cô nàng thêm ớt và rau vào bát phở không chỉ giúp tăng hương vị mà còn là một phần trải nghiệm thú vị của thực khách.

Ăn khi còn nóng: "Ăn phở phải ăn lúc còn nóng hổi mới ngon" - đây chính là chân lý của phở. Nhiệt độ của nước dùng giúp làm dậy lên hương thơm của gia vị, khiến từng sợi bánh phở mềm mại hơn.

Sức lan tỏa của văn hóa ẩm thực Việt

Việc phở Việt chinh phục được những ngôi sao quốc tế như Vương Tâm Lăng là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Không cần quá cầu kỳ, chỉ bằng hương vị thanh tao, gần gũi và đầy đủ dinh dưỡng, phở đã và đang chiếm trọn trái tim của thực khách năm châu.

Phở không chỉ là một món ăn, mà còn là một phần ký ức của người Việt. Dù đi đâu, làm gì, một bát phở nóng hổi luôn là nơi để người ta tìm về sự bình yên. Sự yêu thích của Vương Tâm Lăng đối với món phở đã cho thấy sự đồng điệu trong tâm hồn ẩm thực, vượt qua mọi rào cản về địa lý hay ngôn ngữ. Phở Việt Nam, với tất cả sự tinh túy và giản đơn, sẽ mãi là một niềm tự hào lớn lao, không ngừng lan tỏa và chinh phục thêm nhiều trái tim thực khách trên toàn thế giới.