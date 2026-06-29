Có thể là 37 năm: Không từ bỏ, chỉ là cần nhiều thời gian hơn để mua nhà!

Trong khi không ít Gen Z đã tạm gác lại mục tiêu mua nhà, vì giá BĐS khoảng 4-5 năm gần đây đã vượt ra khỏi tầm với, thì Millennials là thế hệ vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để thoát cảnh ở thuê.

Chấp nhận gánh nợ dài hạn để giảm áp lực trả nợ hàng tháng

Sukanda - Người phụ nữ 38 tuổi người Thái Lan cho biết sau nhiều năm đi thuê nhà, đến năm 2023, cô quyết định đã đến lúc phải mua nhà. Và để hiện thực hóa mục tiêu này, Sukanda ký hợp đồng vay mua nhà với thời hạn lên tới 37 năm. Mỗi tháng, cô phải thanh 10.000 Baht (khoảng 8 triệu đồng) nợ vay mua nhà. Khoản tiền này bằng 1/3 thu nhập của Sukanda, cthế nên chẳng có gì lạ khi cô phải siết chặt chi tiêu.

Dù áp lực tài chính không nhỏ, Sukanda vẫn cảm thấy quyết định mua nhà của mình là hoàn toàn hợp lý vì sau khi chuyển sang hình thức làm việc tại nhà, Sukanda mới nhận ra tầm quan trọng của không gian sống. Ở căn hộ hiện tại, cô có thể ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Khi muốn thay đổi không gian làm việc, cô cũng chỉ cần lên khu vực sân thượng của tòa nhà để vừa làm việc vừa tận hưởng khung cảnh thoáng đãng.

Căn hộ của Sukanda

Theo Sukanda, chính sự tiện lợi cùng môi trường sống dễ chịu đã giúp chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể. Việc sở hữu một căn hộ riêng cũng mang lại cảm giác ổn định hơn sau nhiều năm sống trong những căn hộ đi thuê.

Không từ bỏ, chỉ là cần nhiều thời gian hơn để hiện thực hóa mục tiêu mua nhà

Thực tế, Sukanda không phải trường hợp cá biệt. Giá nhà tại nhiều quốc gia ở châu Á vẫn duy trì ở mức cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người trẻ mới đi làm hoặc mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Vì vậy, nhiều người buộc phải chấp nhận phương án ít lý tưởng hơn là thuê nhà hoặc vay ngân hàng trong dài hạn.

Không ít Millennials quyết định vay thế chấp để mua những căn nhà có giá mềm hơn ở khu vực ngoại ô. Trong khi đó, nếu vẫn muốn sống tại các quận trung tâm, họ thường chỉ đủ khả năng mua những căn hộ rất nhỏ với giá đắt đỏ, đến mức việc lập gia đình hay sinh con sau này gần như không còn là lựa chọn khả thi.

Dù vậy, thị trường bất động sản vẫn xem Millennials là nhóm khách hàng đầy tiềm năng. Các chủ đầu tư và ngân hàng liên tục tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút người mua nhà.

Ảnh minh họa

Tại Hàn Quốc, giá trung bình của một căn hộ ở Seoul đã tăng lên khoảng 1,1 tỷ Won (khoảng 18,8 tỷ đồng) vào tháng 4/2022, gần gấp đôi mức 607 triệu Won (khoảng 10,3 tỷ đồng) của năm 2017.

Ở Trung Quốc, người mua nhà cũng đối mặt áp lực tương tự. Tại các thành phố phát triển như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến, giá nhà trung bình vào khoảng 14 lần thu nhập bình quân hàng năm. Ở các thành phố cấp hai, con số này vào khoảng 7 lần thu nhập, còn tại các đô thị cấp ba đến cấp năm là khoảng 5 lần.

Dữ liệu từ Savills cũng cho thấy tại Thiên Tân, một thành phố khoảng 15 triệu dân ở phía đông nam Bắc Kinh, căn hộ tại các khu vực cao cấp được bán với giá khoảng 9.000 USD/m2 (khoảng 235 triệu đồng). Mức giá này tương đương một số khu vực đắt đỏ tại London, trong khi thu nhập khả dụng của người dân London lại cao gấp khoảng 7 lần so với người dân Thiên Tân.

Ở Nhật Bản, Tokyo vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với người lao động nhờ cơ hội việc làm phong phú. Tuy nhiên, phần lớn người mới ngoài 20 tuổi vẫn lựa chọn thuê nhà thay vì mua. Hơn 30% người trưởng thành tại Nhật Bản đang sống trong các căn nhà thuê. Mặc dù lãi suất vay mua nhà đã giảm, hình thức thuê nhà vẫn được nhiều người ưa chuộng vì mang lại sự linh hoạt cao hơn rất nhiều so với việc phải gắn bó với khoản vay thế chấp kéo dài hàng chục năm.

Tại Indonesia, nhiều Millennials vẫn do dự trước quyết định vay ngân hàng mua nhà. Họ cân nhắc giữa việc chấp nhận khoản nợ kéo dài tới 25 năm hay tiếp tục nhờ đến sự hỗ trợ từ gia đình.

Trong khi đó, tại Đài Loan (Trung Quốc), giá bất động sản quá cao khiến nhiều người trẻ luôn giằng co giữa hai lựa chọn: Cố gắng mua nhà hay chấp nhận thuê nhà suốt đời.

Theo Jhoanne Marie Villamiel - Giám đốc điều hành đồng thời là môi giới bất động sản của PrimaShelter tại Philippines, giá bất động sản đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người lao động.

Bà cho biết rất nhiều người Philippines, đặc biệt là những lao động hưởng mức lương tối thiểu, đều mong muốn sở hữu một căn nhà nhưng không đủ khả năng tài chính. Ngay cả căn nhà có giá thấp nhất mà công ty bà đang chào bán tại thị trấn Naic, cách thủ đô Manila khoảng 50 km, cũng yêu cầu hộ gia đình phải có thu nhập tối thiểu khoảng 23.000 Peso (khoảng 10 triệu đồng)/tháng. Trong khi đó, mức lương tối thiểu tại Naic chỉ vào khoảng 14.000 Peso (khoảng 6 triệu đồng).

Trong bối cảnh này, nhiều người trẻ - nhất là đối tượng mới đi làm, lựa chọn tiếp tục thuê nhà, tích lũy thêm tài chính hoặc chờ thời điểm phù hợp hơn trước khi bước vào hành trình vay nợ kéo dài hàng chục năm để mua nhà. Điều đó cho thấy giấc mơ mua nhà không hẳn đã bị phủ bụi, mà chỉ là con đường để chạm tới mục tiêu ấy đang trở nên dài hơn, nhiều áp lực hơn và đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.