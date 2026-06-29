Bà Phạm Ánh Phương tiếp tục đoạt giải thưởng âm nhạc ở tuổi 68

Chỉ ít ngày sau khi trở thành á quân cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, bà Phạm Ánh Phương (tên thật Phạm Tuyết Lan) tiếp tục ghi dấu ấn khi giành giải Ba cuộc thi Tình ca quê hương Việt Nam do Trung tâm Giọng ca Vàng Việt Nam tổ chức.

Hai giải thưởng liên tiếp ở hai sân chơi âm nhạc khác nhau là kết quả ngọt ngào dành cho người phụ nữ 68 tuổi luôn giữ trọn tình yêu với ca hát, dù phần lớn cuộc đời gắn bó với công việc kinh doanh.

Bà Phạm Ánh Phương tại cuộc thi.

Đối với bà Phạm Ánh Phương, việc được đứng trên sân khấu ở tuổi này đã là niềm hạnh phúc. Vì thế, mỗi lần được xướng tên không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn là động lực để bà tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê đã theo mình từ thuở nhỏ.

Nếu tại Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, bà Phạm Ánh Phương chinh phục ban giám khảo bằng dòng nhạc bolero và xuất sắc giành danh hiệu á quân thì ngay sau đó, bà tiếp tục thử sức ở Tình ca quê hương Việt Nam với một màu sắc âm nhạc khác.

Trong đêm chung kết toàn quốc diễn ra cuối tuần qua, bà lựa chọn ca khúc Dấu chân địa đàng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc cùng cách thể hiện chân thành, tiết mục nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Đến đêm chung kết xếp hạng và trao giải diễn ra tối 28/6 tại TPHCM, nữ thí sinh 68 tuổi tiếp tục trình diễn liên khúc Cát bụi và Tôi ơi đừng tuyệt vọng, cũng là những sáng tác nổi tiếng của Trịnh Công Sơn.

Chung cuộc, bà được trao giải Ba cuộc thi. Chia sẻ sau khi nhận giải, bà không giấu được niềm xúc động: "Thật lòng mà nói, tôi rất vui và xúc động. Ở tuổi 68, tôi chưa từng nghĩ mình lại có những kỷ niệm đẹp như vậy với âm nhạc. Tôi vốn yêu ca hát từ nhỏ nhưng cuộc sống có nhiều lo toan nên chỉ giữ niềm đam mê đó trong lòng. Những giải thưởng này với tôi không chỉ là thành tích, mà là một món quà rất quý, là sự động viên để tôi tiếp tục hát, tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc đến mọi người".

Sinh ra tại Đà Nẵng và lập nghiệp ở Phan Thiết, bà Phạm Ánh Phương không xuất thân từ môi trường nghệ thuật. Nhiều năm qua, bà được biết đến là một người làm kinh doanh. Thế nhưng đằng sau công việc thường ngày vẫn luôn là tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc.

Bà Phạm Ánh Phương nhận giải.

Từ trái sang phải: NSND Thanh Hoa - thí sinh Phạm Ánh Phương giải Ba - Nữ Hoàng Tài năng Kim Huyền Sâm - NSND Tạ Minh Tâm.

Thuở nhỏ, không có điều kiện học hát hay theo các lớp thanh nhạc, bà chỉ biết lắng nghe những giai điệu phát ra từ chiếc radio hoặc từ nhà hàng xóm. Nghe bài nào yêu thích, bà lại cẩn thận chép lời vào cuốn vở nhỏ để học thuộc rồi tự tập hát theo.

Chính niềm yêu thích ấy đã thôi thúc bà mạnh dạn đăng ký các cuộc thi ca hát khi bước sang tuổi 68. Không được đào tạo bài bản, bà chấp nhận học lại từ những kỹ thuật cơ bản như lấy hơi, nhả chữ, xử lý cảm xúc trong từng ca khúc. Với bà, mỗi cuộc thi đều là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Có lẽ cũng bởi từng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nên khi thể hiện những ca khúc trữ tình, đặc biệt là nhạc Trịnh, bà luôn mang đến sự mộc mạc và chân thành, điều khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Sau hai cuộc thi liên tiếp, bà Phạm Ánh Phương cho biết sẽ trở về với công việc kinh doanh quen thuộc, đồng thời tiếp tục dành thời gian cho âm nhạc khi có điều kiện.

Bà Phạm Ánh Phương và MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm.

Điều khiến bà hạnh phúc nhất sau hai cuộc thi không chỉ là những giải thưởng mà còn là tình cảm của khán giả và cơ hội được gặp gỡ nhiều người có chung niềm yêu âm nhạc. Với bà, mỗi sân khấu đều là một trải nghiệm đẹp và mỗi bài hát đều mang theo những ký ức đáng trân trọng.

Khép lại hành trình đặc biệt này, nữ thí sinh 68 tuổi gửi gắm thông điệp mà bà luôn tin tưởng: "Đừng bao giờ nghĩ tuổi tác là quá muộn. Cuộc đời mỗi người đều có những lúc khó khăn, nhưng nếu trong lòng mình còn một niềm yêu thích, còn một ước mơ thì hãy cứ cố gắng. Âm nhạc đã giúp tôi vui hơn, nhẹ lòng hơn. Tôi mong mọi người hãy sống vui, sống tích cực và đừng bỏ quên những điều làm trái tim mình hạnh phúc".