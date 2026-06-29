Cỗ cưới 170 triệu, 12h trưa khai tiệc đến 2h30 khách mới được ăn: Phía đơn vị tổ chức lên tiếng

Ngày cưới vốn được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất của đời người. Thế nhưng với một cặp đôi ở Đại Liên (Liêu Ninh, Trung Quốc), đám cưới được tổ chức vào khoảng giữa tháng 6 vừa qua lại trở thành ký ức khó quên theo cách không ai mong muốn.

Được biết cô dâu chú rể là vợ chồng anh Hứa, tổ chức hôn lễ tại khách sạn Banbu ở thành phố Đại Liên. Đám cưới có 9 bàn tiệc với sự tham dự của người thân, bạn bè. Mỗi bàn có giá 4.000 NDT (khoảng 14,5 triệu đồng), gồm 21 món ăn. Tính cả tiền thuê sảnh, tổng chi phí mà cặp đôi bỏ ra lên tới 46.000 NDT (gần 170 triệu đồng).

Theo thỏa thuận ban đầu, tiệc cưới sẽ bắt đầu lúc 12h trưa. Tuy nhiên, đến giờ khai tiệc, các món ăn vẫn chưa được mang lên. Mãi đến khoảng 1h chiều, trên bàn mới xuất hiện vỏn vẹn 4 món, trong khi khách mời phải ngồi chờ trong tình trạng đói bụng. Phải gần 2h30 chiều, món cuối cùng mới được phục vụ, khiến toàn bộ buổi tiệc bị chậm gần 2 tiếng rưỡi.

Không chỉ phục vụ chậm, chất lượng món ăn cũng khiến cô dâu chú rể và các vị khách thất vọng. Theo anh Hứa, nhiều món không đúng với thực đơn đã đặt trước. Món tôm nõn xào ngô gần như chỉ có ngô, không thấy tôm. Một số món khác khi được mang lên bàn hoàn toàn không còn nóng, thậm chí đó là đồ đông lạnh vì trên bề mặt vẫn còn những mảnh đá chưa tan hết. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ đây là thực phẩm chế biến sẵn được hâm nóng qua loa rồi phục vụ.

Những món ăn được phục vụ trong bữa tiệc

Trong khi bầu không khí vốn đã trở nên ngượng ngùng vì chất lượng bữa tiệc, một tình huống khác tiếp tục xảy ra. Khoảng 3h chiều, khi nghi thức mời rượu của cô dâu chú rể vẫn chưa kết thúc, phía khách sạn bất ngờ thông báo phải chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo và yêu cầu khách mời rời khỏi sảnh tiệc.

Trước hàng loạt sự cố liên tiếp, vợ chồng anh Hứa chỉ còn biết liên tục xin lỗi người thân, bạn bè vì màn tiếp đón không như mong đợi. "Chúng tôi chỉ biết cười gượng và xin lỗi vì tiếp đón không chu đáo. Thực sự chẳng còn mặt mũi nào. Vợ tôi đã khóc ba lần trong suốt buổi tiệc" , chú rể chia sẻ.

Cô dâu cũng cho biết điều khiến cô đau lòng nhất là không thể bù đắp cho những người thân, bạn bè đã không quản đường xa đến chung vui. “Đám cưới chỉ có một lần trong đời, tôi thực sự không thể chấp nhận chuyện này”.

Trước phản ứng của cô dâu chú rể, một đại diện khách sạn giải thích nguyên nhân chậm trễ là do đơn vị phải tiếp nhận đợt kiểm tra phòng cháy chữa cháy đột xuất khiến một số thiết bị không thể vận hành bình thường.

Tuy nhiên, sau khi sự việc được lan truyền, một người am hiểu tình hình tiết lộ với truyền thông rằng toàn bộ đội ngũ đầu bếp của khách sạn đều là thuê ngoài. Do khách sạn đang gặp khó khăn về tài chính và chậm thanh toán chi phí cho đội ngũ bếp, hai bên không thống nhất được việc hợp tác trong ngày diễn ra đám cưới. Để kịp phục vụ tiệc, khách sạn đã phải mua số lượng lớn thực phẩm chế biến sẵn từ bên ngoài để thay thế.

Một món ăn còn nguyên mỡ đóng cục

Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng bức xúc. Nhiều người cho rằng nếu nguyên nhân thực sự xuất phát từ mâu thuẫn giữa khách sạn và đơn vị phụ trách bếp thì đây vẫn là vấn đề nội bộ, không thể trở thành lý do để khách hàng phải gánh chịu hậu quả trong ngày trọng đại.

"Nói thật là quá đáng. Tiệc cưới 4.000 NDT một bàn mà lại phục vụ đồ ăn như thế này thì không thể chấp nhận được" , một cư dân mạng bình luận.

Một người khác viết: "Nợ lương đầu bếp rồi lấy đồ chế biến sẵn để đối phó khách, đã vậy còn vội vàng đuổi khách ra ngoài để làm tiệc khác. Làm ăn như vậy thì còn ai dám tin tưởng?".

Không ít ý kiến cũng chỉ trích việc khách sạn vẫn nhận tổ chức tiệc cưới khi không đảm bảo được chất lượng dịch vụ. "Tôi từng thấy nhiều kiểu kinh doanh thiếu trách nhiệm, nhưng chưa thấy khách sạn nào quá đáng như vậy. Đây là ngày trọng đại chỉ có một lần trong đời của người ta, vậy mà lại biến thành một kỷ niệm đầy tiếc nuối" , một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Trước làn sóng chỉ trích, phía khách sạn đề nghị hoàn trả toàn bộ chi phí thuê sảnh và hoàn lại 50% tiền tiệc. Một nhân viên khách sạn cũng cho biết đơn vị đang tiếp tục thương lượng phương án bồi thường với cặp đôi, đồng thời cam kết những sự cố tương tự sẽ không tái diễn trong các tiệc cưới sau.

Tuy nhiên, anh Hứa không chấp nhận phương án này. Anh cho rằng lời giải thích của khách sạn không khớp với những gì thực tế diễn ra, đồng thời khẳng định tiền bạc không thể bù đắp những tổn thương mà hai vợ chồng phải trải qua.

"Chúng tôi có thể mời bạn bè ăn một bữa khác để xin lỗi, nhưng đám cưới thì không thể tổ chức lại. Có những chuyện, một khi đã xảy ra thì sẽ mãi là điều đáng tiếc”.

Trùng hợp là chú rể vốn là một luật sư, vì vậy anh cho biết sẽ làm việc với cơ quan chức năng, tiến hành khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

(Nguồn: Sina)