Chế Linh tới Nha Trang gặp 1 người: "Mọi người nhìn đi"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc ông về Việt Nam, tới Nha Trang quê hương mình để gặp một người.

Ông nói: "Sẵn dịp về lại quê hương, tôi tìm đến thăm một người em, người bạn đặc biệt của tôi. Đây là người đã lưu trữ rất nhiều băng đĩa nhạc xưa và nhiều tư liệu quý hiếm khác.

Chế Linh

Tôi tới nhà của người em này trước tiên để thăm hỏi em vừa trải qua bệnh tật, tiếp theo để thăm nơi em đã giữ gìn kỹ lưỡng toàn bộ máy móc, băng đĩa, hình ảnh của các nghệ sĩ ngày xưa.

Người em này là nhà lưu trữ Hùng Vương, người đã bỏ cả cuộc đời suốt mấy chục năm qua chỉ để sưu tầm, lưu trữ mọi hình ảnh, tiếng hát, băng đĩa nhạc của các anh chị em nghệ sĩ nhạc xưa, cả những người đã ra đi lẫn những người còn sống.

Không chỉ tôi, nhiều nghệ sĩ khác cũng tới thăm nhà Hùng Vương để tìm lại những kỷ niệm, kỷ vật thưở xa xưa.

Mọi người nhìn đi, đây là những hình ảnh mọi người không ngờ được, đều là những băng đĩa rất hiếm và cổ từ xưa đến giờ, lên đến cả nghìn cuốn. Phải là người tâm huyết, trân quý những kỷ niệm xưa thì mới lưu giữ được.

Tôi không thể không cảm ơn người bạn trẻ này, tuy nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi nhưng lại tìm tòi, lưu giữ được quá nhiều những băng đĩa, hình ảnh, kỷ vật của anh chị em nghệ sĩ. Nhiều bản thu âm rất hiếm không thấy ở đâu, chỉ có ở đây.

Tất cả những món đồ này nếu bán ra thì không tiền nào mua nổi. Nó rất cũ nhưng vẫn sạch sẽ vì được lau chùi thường xuyên.

Đương nhiên, ở đây cũng có nhiều băng đĩa của tôi thu và phát hành từ cách đây hơn nửa thế kỷ, toàn là băng đĩa gốc tuổi đời hơn nửa thế kỷ vẫn được lưu trữ tại đây. Có cả cuốn băng Tình bơ vơ nổi tiếng của tôi nữa".

Chế Linh tỏ ra vô cùng hào hứng, vui mừng khi thấy lại các băng đĩa xưa của mình và nhiều đồng nghiệp khác. Ông mở từng đĩa để xem.

Được biết, Chế Linh từng có một chuyến đi xuyên Việt trong suốt hai tháng trời dịp đầu năm nay. Ông đi từ điểm cực đầu đất nước ở Hà Giang tới tận mũi Cà Mau, đảo Phú Quốc mà không hề mệt mỏi. Nam danh ca cho biết, ông muốn đi để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm cho khán giả và con cháu sau này.