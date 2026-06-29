Con gái Phương Oanh bám mẹ không rời, một câu "than thở" của mẹ bỉm khiến dân tình cười nghiêng ngả

Những khoảnh khắc đời thường của Phương Oanh bên hai con song sinh luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến mạng xã hội thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại cảnh cô đang tất bật trong bếp chuẩn bị nấu nướng, còn cô con gái Jenny thì nhất quyết theo mẹ từ đầu đến cuối, không chịu rời nửa bước.

Đi kèm những bức ảnh đáng yêu, Phương Oanh hài hước viết: "Không hề bám mẹ" . Dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy tính "trái ngược" nhanh chóng khiến cư dân mạng bật cười, bởi trong từng khung hình, bé Jenny đều xuất hiện sát bên mẹ, hai chỏm tóc được mẹ buộc gọn gàng nhìn xinh yêu vô cùng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận thích thú trước độ quấn mẹ của cô bé. Không ít người cho rằng dù Phương Oanh cố "phủ nhận" bằng dòng trạng thái dí dỏm, nhưng ai cũng có thể thấy Jenny chính là "chiếc đuôi nhỏ" luôn muốn theo mẹ mọi lúc mọi nơi.

Trong những video được Phương Oanh đăng tải, nhiều khoảnh khắc Jenny bên cạnh mẹ, quan sát mẹ nấu ăn và thỉnh thoảng còn làm cùng mẹ. Trong khi anh trai Jimmy thì bày đủ mọi trò nghịch khiến hậu trường quay clip trở nên "bất ổn", thì cô em gái Jenny vẫn đứng cạnh nhìn mẹ Phương Oanh nấu nướng. Đúng là con gái mẹ Phương Oanh có khác, không chỉ có gương mặt sao y bản chính của mẹ, mà còn nhẹ nhàng nữ tính và thích nấu ăn giống hệt mẹ.

Hiện tại, Jimmy và Jenny đều đã bước vào giai đoạn được nhiều phụ huynh gọi vui là "khủng hoảng tuổi lên 2". Phương Oanh cũng không ngần ngại chia sẻ những tình huống "dở khóc dở cười" khi hai con bắt đầu có cá tính rõ rệt hơn, thường xuyên ăn vạ, hờn dỗi hoặc khóc lớn để thể hiện mong muốn của mình. Có thời điểm, cả hai bé cùng khóc khiến nữ diễn viên vừa bối rối vừa không nhịn được cười trước sự đáng yêu của các con.

Mẹ bỉm từng chia sẻ đây là giai đoạn mà hầu hết các em bé đều phải trải qua khi ý thức về cái tôi dần hình thành. Dù đôi lúc "hoa mắt chóng mặt" vì hai nhóc tỳ liên tục quấy khóc hoặc ăn vạ, Phương Oanh vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, kiên nhẫn lắng nghe và đồng hành cùng các con vượt qua cột mốc phát triển quan trọng này. Chính những chia sẻ chân thực của cô cũng nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều ông bố, bà mẹ có con nhỏ.

Từ những lần theo mẹ vào bếp của Jenny cho đến các màn nghịch ngợm của Jimmy, cặp song sinh nhà Phương Oanh ngày càng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả bởi sự hồn nhiên và đáng yêu đúng với lứa tuổi.

Dù đang bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 2" với không ít thử thách, nhưng chính những khoảnh khắc đời thường đầy tiếng cười ấy lại trở thành những kỷ niệm đặc biệt trong hành trình làm mẹ của Phương Oanh, đồng thời mang đến nhiều năng lượng tích cực cho những người theo dõi gia đình nhỏ của cô.