Câu trả lời cho sự hết thời của BIGBANG

Ai hết thời mà làm được thế này?

Có một nhận định đã xuất hiện không ít lần trong suốt gần một thập kỷ qua: BIGBANG đã hết thời. Sau hàng loạt biến cố chấn động, đội hình không còn nguyên vẹn, nhiều năm không phát hành album mới, không quảng bá, không tổ chức concert, nhóm dường như chỉ còn là ký ức của một thế hệ khán giả. Nhưng khi BIGBANG chính thức công bố tour lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm debut, mọi tranh cãi dường như có chung một đáp án, cả thế giới đang chờ săn vé BIGBANG.

Chỉ mới mở bán những chặng đầu tiên, BIGBANG đã cháy vé loạt show stadium từ Hàn qua Mỹ

Mới đây nhất, buổi diễn tại sân vận động Oakland (Mỹ) sold out chỉ sau khoảng 30 phút mở bán. Nhu cầu quá lớn khiến ban tổ chức lập tức bổ sung thêm một đêm diễn. Trong khi đó, sân vận động MetLife tại New Jersey với sức chứa hơn 50.000 khán giả cũng nhanh chóng tiến sát tình trạng cháy vé. Truyền thông và cộng đồng fan quốc tế đặc biệt chú ý đến cột mốc này khi BIGBANG trở thành nhóm nhạc Kpop thuộc thế hệ thứ hai duy nhất bán được hơn 50.000 vé tại MetLife chỉ trong thời gian ngắn, dù đã gần một thập kỷ không phát hành album, không quảng bá hay tổ chức concert riêng.

Tại châu Âu, tình hình cũng không khác biệt. Sân vận động Tottenham Hotspur ở Anh ghi nhận lượng vé bán ra gần như kín chỗ. Tại Pháp, đêm diễn ở Stade de France liên tục nằm trong nhóm sự kiện bán chạy nhất trên Ticketmaster và cũng đang tiến sát trạng thái sold out.

Ngay tại Hàn Quốc, ba đêm diễn mở màn ở sân vận động Goyang cũng nhanh chóng sold out. Hệ thống bán vé Coupang Play vốn được đánh giá rất nghiêm ngặt trong việc chống đầu cơ và hạn chế tối đa việc sử dụng công cụ tự động vẫn ghi nhận hơn 210.000 người cùng xếp hàng chờ mua vé.

Ngay tại Hàn Quốc, ba đêm diễn mở màn ở sân vận động Goyang cũng nhanh chóng sold out

Trên các diễn đàn quốc tế, dân tình ngạc nhiên trước sức hút chưa hề suy giảm của BIGBANG:

- Vé bán nhanh quá, mà chúng ta còn chưa có teaser, ảnh nhóm hay ngày comeback chính thức nào. BIGBANG thực sự là nhóm nhạc bá cháy.

- Không gì có thể diễn tả được. BIGBANG là một dị nhân của ngành công nghiệp âm nhạc.

- Nhóm nam gen 2 debut năm 2006 + không hoạt động 10 năm + chưa comeback chính thức + không quảng bá + thay đổi số thành viên, thế mà kỷ niệm 20 năm cỡ này đây, tin nổi không trời.

- Thật sự mà nói, đối với một nhóm nhạc gen 2 mà đạt được đẳng cấp quy mô sân vận động thì thật không thể tin được...

- Nhà vua thực sự của Kpop

- Tui có tiền nhưng không thể đi vì không còn chỗ.

- Bất ngờ ở chỗ BIGBANG là nhóm nhạc đầu tiên thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới trong giới Kpop. Đúng kiểu người tiên phong.

- Dù trong nước hay quốc tế thì sự nghiệp quá hoàn hảo, không có gì để chê trách cả.

- Tôi là fan BIGBANG từ thời còn đi học và đến giờ vẫn luôn ủng hộ nhóm, thực sự tuyệt vời... Thật đáng tiếc vì tôi cảm thấy nhóm sẽ còn nổi tiếng hơn nữa nếu không vì những chuyện đó, nhưng cũng thật đáng kinh ngạc khi vẫn giữ được vị trí này.

Những chặng diễn đầu tiên của BIGBANG tại Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu đang dần sold-out. Hiện tại, sự chú ý của fan Việt tập trung vào lịch mở bán vé 2 đêm ở SVD Mỹ Đình vào tháng 10 tới đây. Năm 2025, Việt Nam đã chứng kiến cơn sốt vé và gần 100 nghìn người dự concert G-Dragon. Do đó, với concert kỷ niệm 2 thập kỷ của BIGBANG, cuộc chiến sẽ càng khốc liệt hơn.

Thành tích bán vé của BIGBANG gần như đi ngược mọi công thức thành công phổ biến của Kpop hiện đại

Đây là câu trả lời đanh thép cho sự hết thời của BIGBANG. Thành tích bán vé của BIGBANG gần như đi ngược mọi công thức thành công phổ biến của Kpop hiện đại. Không album mới để kích thích doanh số. Không chiến dịch quảng bá kéo dài hàng tháng. Không fan meeting phủ sóng liên tục. Không livestream, challenge TikTok hay chiến dịch truyền thông quy mô lớn. Thứ họ sở hữu là một di sản âm nhạc đủ lớn để khán giả vẫn sẵn sàng mua vé chỉ vì cái tên BIGBANG.

Lý do công chúng thương nhớ BIGBANG

Nếu tốc độ bán vé của tour diễn kỷ niệm 20 năm là câu trả lời cho những tranh cãi về việc BIGBANG còn sức hút hay không, thì câu hỏi tiếp theo là vì sao sau gần một thập kỷ không hoạt động, công chúng vẫn sẵn sàng bỏ tiền để gặp họ. Trong suốt lịch sử Kpop, có nhiều nhóm nhạc từng rất nổi tiếng, nhưng không nhiều cái tên vẫn duy trì được sức ảnh hưởng sau hàng loạt biến cố, sự thay đổi đội hình và quãng thời gian dài gần như biến mất khỏi thị trường. BIGBANG là một trong số rất ít trường hợp như vậy bởi nhóm không chỉ thành công về mặt thương mại, mà còn góp phần thay đổi cách vận hành của cả ngành công nghiệp.

Hành trình của BIGBANG không bắt đầu bằng hai chữ "thuận lợi"

Hành trình của BIGBANG không bắt đầu bằng hai chữ "thuận lợi". Khi debut vào năm 2006 dưới trướng YG Entertainment, công ty này nằm dưới tầng hầm với nợ nần chồng chất, không đủ tiềm lực để cạnh tranh với những đế chế như SM Entertainment hay JYP Entertainment. Năm thành viên khi ấy gồm G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri cũng không sở hữu ngoại hình đúng chuẩn thần tượng của thời điểm đó. Phong cách hip-hop gai góc càng khiến nhóm bị đánh giá là khó tiếp cận công chúng.

Bước ngoặt đến vào năm 2007 khi Lies ra đời. Ca khúc do chính G-Dragon sáng tác đã trở thành hiện tượng quốc dân, thống trị các bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tiếp và mang về giải Ca khúc của năm tại MAMA. Từ đó, BIGBANG bước vào chuỗi năm tháng huy hoàng với hàng loạt bản hit như Haru Haru, Last Farewell, Sunset Glow, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Loser hay Bae Bae.

Không chỉ sở hữu những ca khúc nổi tiếng trong cộng đồng fan, BIGBANG còn là một trong số rất ít nhóm nhạc Kpop có lượng khán giả đại chúng cực lớn

Không chỉ sở hữu những ca khúc nổi tiếng trong cộng đồng fan, BIGBANG còn là một trong số rất ít nhóm nhạc Kpop có lượng khán giả đại chúng cực lớn. Âm nhạc của họ xuất hiện ở khắp nơi, từ quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thương mại cho đến các chương trình truyền hình. Những ca khúc ấy không phụ thuộc vào xu hướng nhất thời mà tồn tại qua nhiều thế hệ khán giả, giúp BIGBANG duy trì sức sống ngay cả khi không còn hoạt động thường xuyên.

Điều khiến BIGBANG trở nên khác biệt còn nằm ở vai trò tiên phong. Trước BIGBANG, phần lớn thần tượng Kpop hoạt động theo mô hình công ty định hướng toàn bộ. Nghệ sĩ chủ yếu đảm nhận vai trò biểu diễn, còn việc sáng tác và sản xuất thuộc về các nhạc sĩ phía sau. G-Dragon đã góp phần thay đổi quan niệm này khi trực tiếp sáng tác, viết lời và sản xuất phần lớn những bản hit của nhóm. Thành công của BIGBANG mở đường cho khái niệm "idol producer" - mô hình mà rất nhiều nhóm nhạc thế hệ sau theo đuổi.

Trong thành công của BIGBANG, G-Dragon được xem là nhân tố trụ cột

Ảnh hưởng của nhóm cũng không dừng ở âm nhạc. Chiếc Bang Bong hình vương miện do G-Dragon thiết kế được xem là lightstick chính thức đầu tiên của Kpop, mở ra văn hóa lightstick đặc trưng mà gần như fandom nào hiện nay cũng sở hữu. BIGBANG cũng là một trong những nhóm nhạc đầu tiên đưa hip-hop, thời trang đường phố và tinh thần underground lên sân khấu thần tượng, tạo nên một hình ảnh cá tính, phóng khoáng khác biệt hoàn toàn so với chuẩn idol thời điểm đó. Ở lĩnh vực thời trang, G-Dragon và T.O.P là những nghệ sĩ tiên phong đưa Kpop tiến gần hơn với thế giới high fashion. Việc G-Dragon trở thành gương mặt được Chanel ưu ái hay các thành viên thường xuyên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris đã góp phần mở ra con đường để nhiều thế hệ thần tượng sau này như BLACKPINK hay BTS trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu.

Đi cùng với đỉnh cao là những biến cố gần như đẩy BIGBANG vào bước đường cùng. Daesung từng vướng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2011 trước khi được tuyên trắng án. Cùng năm, G-Dragon bị điều tra liên quan đến cần sa tại Nhật Bản nhưng được đình chỉ khởi tố. Năm 2017, T.O.P chịu án tù treo vì sử dụng cần sa trước thời điểm nhập ngũ. Đỉnh điểm là bê bối Burning Sun năm 2019 khiến Seungri giải nghệ, rời nhóm và sau đó phải chấp hành án tù.

Sau tất cả, BIGBANG chỉ còn 3 thành viên

Chuỗi scandal liên tiếp khiến nhiều người tin rằng BIGBANG sẽ không còn cơ hội trở lại. Sau Still Life năm 2022, các thành viên lần lượt rời YG Entertainment. T.O.P xác nhận không còn là thành viên BIGBANG. Nhóm bước vào giai đoạn dài gần như không có bất kỳ hoạt động tập thể nào. Chính vì thế, màn tái hợp của G-Dragon, Taeyang và Daesung trên sân khấu Coachella 2026 mang ý nghĩa vượt xa một buổi biểu diễn thông thường.

Màn tái hợp của G-Dragon, Taeyang và Daesung trên sân khấu Coachella 2026 mang ý nghĩa vượt xa một buổi biểu diễn thông thường

Đây là lần đầu tiên BIGBANG xuất hiện tại lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới sau nhiều năm lỡ hẹn. Với những bản phối mới của 17 ca khúc huyền thoại, bộ ba chứng minh rằng khả năng trình diễn vẫn là thứ làm nên thương hiệu BIGBANG. Không đội hình đông người, không vũ đạo phức tạp, ba nghệ sĩ vẫn hoàn toàn làm chủ sân khấu bằng giọng hát, năng lượng và bản lĩnh của những người đã đứng trên đỉnh cao suốt nhiều năm. Coachella cũng trở thành phát súng mở màn cho dự án kỷ niệm 20 năm của BIGBANG, trước khi nhóm công bố chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên sau 1 thập kỷ. Tour diễn kéo dài qua nhiều châu lục với hàng loạt sân vận động quy mô lớn, và phản ứng bùng nổ của khán giả trong những ngày mở bán vé đã cho thấy quyết định trở lại của nhóm không đơn thuần là một chiến dịch khai thác hoài niệm.

Coachella cũng trở thành phát súng mở màn cho dự án kỷ niệm 20 năm của BIGBANG, trước khi nhóm công bố chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên sau 1 thập kỷ

Có một điểm chung ở rất nhiều bình luận của khán giả quốc tế sau khi BIGBANG công bố tour diễn: "BIGBANG chính là Kpop." Đó không phải cách nói cường điệu. Với thế hệ 8X, 9X và đầu 10X, BIGBANG là một phần của ký ức thanh xuân, là nhóm nhạc góp phần đưa làn sóng Hallyu lan rộng khắp thế giới. Vì thế, khi hàng chục nghìn khán giả vẫn sẵn sàng xếp hàng mua vé sau gần một thập kỷ chờ đợi, đó không đơn thuần là sức mạnh của fandom. Đó là giá trị của một di sản được xây dựng suốt 20 năm.

BIGBANG có thể đã trải qua nhiều biến cố, đội hình không còn nguyên vẹn và thời kỳ hoạt động đỉnh cao cũng đã ở phía sau. Nhưng chỉ cần một thông báo tour diễn đã đủ khiến nhiều sân vận động tại Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu lần lượt kín chỗ. Điều đó cho thấy có những nghệ sĩ không còn cần chứng minh mình đang nổi đến mức nào, bởi chính lịch sử mà họ tạo ra đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất. Nói cách khác, tour diễn kỷ niệm 20 năm không chỉ là màn comeback của BIGBANG, mà còn là lời khẳng định rằng có những huyền thoại không tồn tại nhờ truyền thông hay chiến dịch quảng bá. Họ tồn tại bằng những gì đã để lại cho cả một nền công nghiệp âm nhạc.

Tour diễn kỷ niệm 20 năm không chỉ là màn comeback của BIGBANG, mà còn là lời khẳng định rằng có những huyền thoại không tồn tại nhờ truyền thông hay chiến dịch quảng bá, họ tồn tại bằng những gì đã để lại cho cả một nền công nghiệp âm nhạc

Ảnh: X