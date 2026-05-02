Kẻ trộm vào phòng khách sạn lấy cắp đồ đạc của BIGBANG ở Coachella

BIGBANG vừa có màn chào sân vô cùng hoành tráng ở lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới Coachella. Màn trình diễn của 3 "ông chú" U40 vẫn cực cháy và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cả giới truyền thông trong nước và quốc tế. BIGBANG đã tạo nên một cơn sốt lớn, với hình ảnh từ khán giả cho thấy buổi biểu diễn chật kín người, có sức chứa lên đến 80.000 người.

Tuy nhiên đến nay, Daesung đã bất ngờ tiết lộ "kiếp nạn" đằng sau màn trình diễn hoành tráng. Theo đó, bọn trộm đã đột nhập khách sạn nơi quản lý của BIGBANG lưu trú. Những tên trộm này lấy đi túi xách, trong túi có toàn bộ hộ chiếu của G-Dragon, Taeyang lẫn Daesung. Cuối cùng, cả nhóm phải làm hộ chiếu khẩn cấp mới có thể bay về Hàn Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên nhóm bị trộm lấy mất hộ chiếu. Daesung kể tiếp rằng khi nhóm đến Hawaii ghi hình, 1 tên trộm táo tợn đã đập kính xe để lấy đi chiếc túi có chứa hộ chiếu của họ. Daesung kể bằng giọng vui vẻ, hài hước, nhưng fan đều cũng bày tỏ sự lo lắng khi nhóm phải trải qua "kiếp nạn" như vậy.

Bất chấp những khó khăn, BIGBANG đã diễn cực kỳ sung trên sân khấu Coachella trong suốt 2 tuần. Dưới cái nóng gay gắt, BIGBANG đã tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Với setlist khoảng 60 phút kết hợp hit kinh điển và màn solo đặc sắc, nhóm không chỉ kỷ niệm 20 năm debut mà còn nhắc nhở thế giới: dù thời gian trôi qua, sức hút của BIGBANG vẫn ở mức “không thể chạm tới”.

Con số thù lao của BIGBANG cũng được tiết lộ. Theo đó, nhóm nhạc đình đám xứ Hàn được trả 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng) cho màn trình diễn tại Coachella. Đây là con số chỉ đứng sau 4 headliner của lễ hội năm nay, cho thấy sức nặng của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc ở sự kiện toàn cầu này.

Bất chấp khó khăn, BIGBANG đã diễn cực kỳ sung trên sân khấu Coachella trong suốt 2 tuần. Ảnh: X

Được mệnh danh là "Những vị vua của Kpop", BIGBANG không chỉ là một nhóm nhạc mà còn là một biểu tượng văn hóa, người đã định hình lại nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc và đưa làn sóng Hallyu vươn tầm thế giới. Ra mắt vào năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, nhóm ban đầu gồm 5 thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri. Khác biệt hoàn toàn với công thức "idol rập khuôn" thời bấy giờ, BIGBANG gây chú ý bởi sự nổi loạn, cá tính âm nhạc đậm chất Hip-hop và khả năng tự sáng tác, sản xuất âm nhạc thượng thừa - một điều cực kỳ hiếm hoi vào những năm giữa thập niên 2000.

Sự nghiệp của BIGBANG là một chuỗi những kỷ lục nối tiếp kỷ lục, chia thành các giai đoạn rực rỡ. Sau một năm ra mắt chưa quá bùng nổ, bản hit Lies (2007) do G-Dragon sáng tác đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Bài hát trụ vững trên bảng xếp hạng nhiều tuần liền, mở đường cho những "siêu phẩm" sau đó như Haru Haru và Last Farewell , đưa BIGBANG trở thành nhóm nhạc hàng đầu.

Sau đó, nhóm từng bước thống trị làng nhạc Hàn Quốc và vươn ra thế giới. Với mini album Tonight và đặc biệt là album Alive (2012), BIGBANG trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có album lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200. Các bản hit như Fantastic Baby và Bad Boy đã trở thành "thánh ca" của fan Kpop toàn cầu.

Đến năm 2015-2016, nhóm đạt đến đỉnh cao chói lọi nhất khi họ phát hành series các single M-A-D-E mỗi tháng. Những ca khúc như Bang Bang Bang, Loser, Bae Bae không chỉ càn quét các giải thưởng Daesang mà còn biến world tour của họ thành một trong những tour diễn có doanh thu khủng nhất lịch sử nghệ sĩ châu Á.

Sau quãng nghỉ dài thực hiện nghĩa vụ quân sự và những biến cố lớn, BIGBANG trở lại với Still Life (2022). Không cần một bước nhảy hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, bài hát vẫn đạt Perfect All-Kill, chứng minh sức ảnh hưởng của nhóm chưa bao giờ hạ nhiệt. Đến nay, BIGBANG hoạt động ổn định với đội hình 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Sức hấp dẫn của BIGBANG nằm ở sự "độc bản". Họ là nhóm nhạc hiếm hoi mà mỗi thành viên đều có sự nghiệp solo rực rỡ, từ G-Dragon với tầm ảnh hưởng thời trang toàn cầu (đại sứ Chanel), Taeyang với bản hit quốc dân Eyes, Nose, Lips , cho đến Daesung với dòng nhạc Trot độc đáo.

Họ đã phá vỡ rào cản về việc idol chỉ biết hát và nhảy, thay vào đó là hình ảnh những nghệ sĩ thực thụ kiểm soát mọi khía cạnh trong sản phẩm của mình. BIGBANG chính là người mở đường cho các thế hệ sau tiến quân ra thị trường quốc tế dễ dàng hơn. Dù trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi đội hình, cái tên BIGBANG vẫn luôn được coi là tiêu chuẩn vàng về tài năng và bản lĩnh sân khấu trong giới idol.

