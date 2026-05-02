Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mang cờ Tổ quốc xuống biển Quy Nhơn check-in, giới trẻ lan tỏa lòng yêu nước

Theo Đức Anh | 02-05-2026 - 10:06 AM | Lifestyle

Không chỉ là trào lưu chụp ảnh, việc check-in dưới biển cùng cờ Tổ quốc còn truyền đi thông điệp về lòng yêu nước.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cách thể hiện lòng yêu nước độc đáo khi mang theo cờ Tổ quốc lặn xuống biển để chụp ảnh, lan tỏa tình yêu biển đảo theo cách gần gũi, hiện đại.

Giới trẻ trải nghiệm lặn tự do, mang cờ Tổ quốc check-in giữa làn nước trong xanh tại vùng biển Quy Nhơn Đông. Ảnh: Dũng Nhân

Tại khu vực biển Quy Nhơn Đông, đặc biệt là Nhơn Lý, Kỳ Co, Hòn Khô (tỉnh Gia Lai), hoạt động check-in cùng cờ Tổ quốc thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Giữa nền trời cao rộng và đại dương mênh mông, sắc đỏ của Quốc kỳ trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc.

Anh Nguyễn Ngọc Hóa (phường Quy Nhơn Đông) cho biết nhóm bạn của anh mang theo cờ Tổ quốc ra biển như một cách thể hiện tình yêu đất nước. "Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng. Khi nhìn lá cờ giữa biển, tôi càng cảm nhận rõ niềm tự hào là người Việt Nam" – anh chia sẻ.

Không chỉ là trào lưu chụp ảnh, hoạt động này còn cho thấy cách thể hiện lòng yêu nước mới mẻ của giới trẻ. Với thế hệ đi trước, ngày 30-4 gắn với ký ức chiến đấu hào hùng, thì hôm nay, tình yêu Tổ quốc được gửi gắm qua những hành động giản dị như một chuyến đi, một bức ảnh hay một khoảnh khắc chia sẻ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị du lịch đã tổ chức hoạt động lặn tự do (freediving) cho du khách kết hợp check-in cùng cờ Tổ quốc tại các rạn san hô. Việc này không chỉ tạo trải nghiệm mới lạ mà còn lồng ghép thông điệp về bảo vệ môi trường biển, nâng cao ý thức gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Từ trên cao, hình ảnh các bạn trẻ mang Quốc kỳ giữa mặt nước tạo nên khoảnh khắc đẹp, lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Dũng Nhân

Giữa sắc xanh của biển và trời, màu đỏ của Quốc kỳ không chỉ làm nên những bức ảnh đẹp mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Sau đây là một số hình ảnh check-in dưới biển cùng cờ Tổ quốc tại vùng biển Quy Nhơn:

Toàn bộ người dân đến VQG Ba Vì trong 4 ngày tới chú ý: Công an Hà Nội có khuyến cáo

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vũng Tàu lễ này quá dữ: Gần 70.000 lượt khách đổ về trong 24 giờ, sóng người lấn át sóng biển

Vũng Tàu lễ này quá dữ: Gần 70.000 lượt khách đổ về trong 24 giờ, sóng người lấn át sóng biển Nổi bật

Tiền tiêu 3 đời không hết vẫn làm ngày làm đêm: Điều gì khiến người giàu vẫn tiếp tục làm việc?

Tiền tiêu 3 đời không hết vẫn làm ngày làm đêm: Điều gì khiến người giàu vẫn tiếp tục làm việc? Nổi bật

Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ phá sản: "Mất hết tất cả mọi thứ"

Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ phá sản: "Mất hết tất cả mọi thứ"

09:50 , 02/05/2026
Tiểu thư sắp cưới Vũ Văn Thanh lộ diện sau tiêm meso: Nhan sắc thế nào mà sợ không ai nhận ra?

Tiểu thư sắp cưới Vũ Văn Thanh lộ diện sau tiêm meso: Nhan sắc thế nào mà sợ không ai nhận ra?

09:40 , 02/05/2026
Tại sao bạn nên học xong ít nhất 2 kỹ năng ngoài chuyên môn trước khi bước sang tuổi 40?

Tại sao bạn nên học xong ít nhất 2 kỹ năng ngoài chuyên môn trước khi bước sang tuổi 40?

09:35 , 02/05/2026
Cầu thủ bóng đá gặp chấn thương kinh hoàng, xe cứu thương mắc kẹt giữa sân cỏ, hai đội phải hợp sức đẩy xe

Cầu thủ bóng đá gặp chấn thương kinh hoàng, xe cứu thương mắc kẹt giữa sân cỏ, hai đội phải hợp sức đẩy xe

09:19 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên