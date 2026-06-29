4 "tầng vàng" chung cư, môi giới nói thẳng: Ở sướng, bán dễ

Trong quá trình đi xem và mua chung cư, nhiều người thường gặp một câu hỏi rất quen thuộc: nên chọn tầng nào để vừa ở thoải mái, vừa giữ giá tốt về lâu dài. Thực tế, khi sống trong các tòa nhà cao tầng, chỉ cần chênh nhau vài tầng thôi nhưng trải nghiệm đã có thể khác rõ rệt, từ ánh sáng, độ ồn, sự riêng tư cho đến cả cảm giác tiện hay bất tiện khi sử dụng thang máy mỗi ngày. Theo chia sẻ từ một số môi giới lâu năm, không có tầng nào hoàn hảo tuyệt đối. Tuy nhiên, trong từng phân khúc dự án, vẫn luôn có những nhóm tầng được xem là “dễ ở - dễ bán - dễ giữ giá” hơn mặt bằng chung. Đây cũng là lý do giới bất động sản thường gọi đó là các “tầng vàng”.

1. Nhóm tầng thấp có số 4 - lựa chọn giá mềm, ở thực không tệ

Trong tâm lý người mua nhà, nhiều người thường né các tầng có số 4 như tầng 4 hoặc 14 vì yếu tố quan niệm con số này không may mắn. Điều này vô tình khiến một số tầng có giá dễ tiếp cận hơn so với các tầng lân cận, đặc biệt ở các dự án không quá cao cấp. Tuy nhiên, nếu xét về trải nghiệm thực tế, các tầng này không hề “xấu” như nhiều người nghĩ. Với những tòa nhà có thiết kế thông thoáng, tầng thấp vẫn đảm bảo ánh sáng và gió tự nhiên khá ổn. Ưu điểm lớn nhất là việc di chuyển rất nhanh, không phụ thuộc nhiều vào thang máy, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Ở tầng trung thấp như tầng 14 (trong các tòa 25-35 tầng), người ở thường không quá gần mặt đất nên giảm được một phần tiếng ồn, đồng thời vẫn giữ mức giá “mềm” hơn so với các tầng cao đẹp.

2. Tầng áp mái dưới - vị trí cân bằng giữa cao và thấp

Một trong những lựa chọn được nhiều người có kinh nghiệm đánh giá cao là tầng ngay dưới tầng cao nhất. Thực tế tại các chung cư Việt Nam, tầng này thường có lợi thế về tầm nhìn thoáng hơn các tầng trung bình, ít bị che chắn bởi công trình xung quanh nếu dự án có mật độ xây dựng hợp lý. Đồng thời, so với tầng cao nhất, người ở vẫn tránh được một số bất tiện như nắng gắt trực tiếp vào trần hoặc rủi ro liên quan đến mái nếu công trình không được xử lý tốt. Ngoài ra, nhiều người thích tầng này vì cảm giác yên tĩnh hơn, ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ bên dưới nhưng vẫn không quá cao để gây cảm giác “lơ lửng” khi sinh hoạt hàng ngày.

3. Nhóm tầng giữa - khoảng 15 đến 20 tầng: vùng cân bằng phổ biến

Ở những tòa chung cư cao khoảng 25 đến 35 tầng, nhóm tầng từ 15 đến 20 thường được xem là khu vực cân bằng nhất về trải nghiệm. Lý do là vì độ cao vừa đủ để tránh được bụi đường, giảm tiếng ồn từ khu vực thấp, nhưng cũng không quá cao khiến việc di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy trong thời gian dài. Đây là nhóm tầng mà đa số gia đình trẻ thường lựa chọn khi mua để ở lâu dài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải “tầng vàng tuyệt đối” mà chỉ là nhóm tầng ổn định, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, tùy theo hướng nhà, khoảng cách giữa các tòa và chất lượng xây dựng của từng dự án.

4. Tầng thấp 2 đến 5 - phù hợp gia đình nhiều thế hệ

Tầng thấp thường không được ưu tiên trong tâm lý mua nhà vì lo ngại ẩm, bụi hoặc thiếu riêng tư. Tuy nhiên, trong thực tế sử dụng, tầng 2 đến 5 lại có một số lợi thế nhất định, đặc biệt với gia đình có người lớn tuổi. Điểm mạnh lớn nhất là việc di chuyển cực kỳ thuận tiện, gần như không phụ thuộc vào thang máy, giúp giảm áp lực vào giờ cao điểm hoặc khi hệ thống thang gặp sự cố. Ngoài ra, nếu dự án có hệ thống cây xanh và khoảng cách giữa các tòa hợp lý, tầng thấp vẫn có thể đảm bảo môi trường sống khá dễ chịu. Dĩ nhiên, nhược điểm về tiếng ồn hoặc riêng tư vẫn tồn tại, nhưng có thể cải thiện phần nào nếu thiết kế tổng thể của dự án tốt.

Một số tầng cần cân nhắc kỹ trước khi chọn

Bên cạnh các nhóm tầng được xem là “dễ ở”, người mua cũng nên cân nhắc kỹ một số vị trí có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm lâu dài. Trước hết là tầng một không có sân vườn riêng. Những căn này thường gặp vấn đề về độ ẩm, côn trùng và sự riêng tư, đặc biệt nếu cửa sổ gần lối đi nội bộ. Tiếp theo là tầng cao nhất nhưng không có tiện ích đi kèm như sân thượng riêng. Dù có tầm nhìn đẹp, nhưng nếu khả năng chống nóng và chống thấm không tốt, trải nghiệm sinh hoạt có thể bị ảnh hưởng rõ rệt theo thời gian. Cuối cùng là các tầng có thiết kế kiến trúc nhô ra hoặc bị che bởi phần mặt ngoài của tòa nhà. Những vị trí này đôi khi ảnh hưởng đến ánh sáng, đồng thời dễ tích bụi hoặc bị hạn chế một phần tầm nhìn.