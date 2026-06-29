Nam ca sĩ Việt đi hát ròng rã 20 năm có kho nhạc nổi tiếng cả nước, 37 tuổi mới viral vì nhan sắc

Thơm (JGKiD) - Mảnh ghép đứng sau loạt hit quốc dân của Da LAB

Xuất hiện tại họp báo Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm Da LAB bất ngờ trở thành một trong những cái tên được bàn tán. Nam ca sĩ sinh năm 1989 gây chú ý với diện mạo chỉn chu, tóc tai gọn gàng và phong thái trẻ trung hơn hình ảnh công chúng từng quen. Từ “ông chú Da LAB” giản dị, đời thường, Thơm khiến nhiều khán giả bất ngờ vì màn lột xác visual khó nhận ra.

Thơm (Da LAB) nhận được sự chú ý lớn trong thời gian gần đây

Trước khi được chú ý nhờ ngoại hình, Thơm đã có gần 20 năm hoạt động cùng Da LAB. Anh tên thật là Võ Việt Phương, được biết đến với nghệ danh JGKiD. Thơm là một trong những thành viên gắn bó với nhóm từ giai đoạn đầu, khi Da LAB được thành lập năm 2007 với đội hình ban đầu gồm Cào, Thỏ và Thơm. Đến năm 2018, Emcee L gia nhập, tạo nên đội hình 4 người quen thuộc nhất của Da LAB trong mắt đông đảo khán giả.

Thơm là thành viên trong nhóm nhạc Da LAB nổi tiếng

Trong gần 2 thập kỷ hoạt động, Da LAB là một trong những nhóm nhạc hiếm hoi của Vpop đi từ underground đến thị trường đại chúng mà vẫn giữ được màu sắc riêng. Âm nhạc của Da LAB được yêu thích nhờ sự gần gũi, dễ nghe, dễ đồng cảm, thường gắn với những lát cắt đời thường của tình yêu, tuổi trẻ và gia đình.

Bước ngoặt đầu tiên của Da LAB đến từ Một Nhà. Ra mắt năm 2014, ca khúc giúp nhóm vượt khỏi phạm vi underground, lan rộng trong đời sống khán giả trẻ .Từ cột mốc này, Da LAB bắt đầu trở thành cái tên quen thuộc hơn với công chúng đại chúng, thay vì chỉ được biết đến trong cộng đồng rap/hip-hop.

Thanh Xuân - bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Da LAB

Sau Một Nhà, Da LAB tiếp tục có cú bứt phá lớn hơn với Thanh Xuân. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng được khán giả yêu thích và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở thời điểm ra mắt. Về lâu dài, Thanh Xuân trở thành bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Da LAB. Hiện MV đạt khoảng 194 triệu lượt xem trên YouTube, cao nhất trong số các sản phẩm nổi bật trên kênh chính thức của Da LAB.

Từ nền tảng đó, Da LAB tiếp tục nối dài độ phủ bằng loạt ca khúc nổi tiếng khắp cả nước như Gác Lại Âu Lo, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Từ Ngày Em Đến, Chạy Khỏi Thế Giới Này… Những giai điệu này trở nên quen thuộc với nhiều khán giả suốt nhiều năm qua, giúp tên tuổi Da LAB duy trì sức sống bền bỉ trong Vpop.

Thơm sở hữu chất giọng mộc mạc, gần gũi

Với Thơm, anh là một mảnh ghép quan trọng trong màu nhạc của Da LAB. Nam ca sĩ có chất giọng mộc mạc, gần gũi, không thiên về phô diễn kỹ thuật nhưng tạo cảm giác riêng rõ nét trong các sản phẩm của nhóm. Tuy nhiên, khi hoạt động trong một nhóm nhạc có màu sắc tập thể quá rõ, dấu ấn cá nhân của Thơm phần nào bị đặt sau cái tên Da LAB.

Sự nghiệp cá nhân kín tiếng, 37 tuổi nổi tiếng khắp nơi nhờ nhan sắc

Trước khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm không phải nghệ sĩ thiếu hoạt động riêng. Dưới nghệ danh JGKiD, anh từng có những sản phẩm solo và kết hợp ngoài Da LAB. Tuy nhiên, các hoạt động này diễn ra khá kín tiếng, không được đẩy theo hướng xây dựng một sự nghiệp solo rầm rộ.

Năm 2022, Thơm ra mắt single Trò Chơi Thua Cuộc. Ngoài ra JGKiD còn có những sản phẩm như Trên Cao Nhìn Xuống, Con Điên, Hát Cho Đời Và Hát Cho Em hay Em À Em Ơi …. Những ca khúc này mang màu sắc riêng của Thơm, thiên về chất underground/reggae và không ồn ào như các sản phẩm phát hành dưới tên Da LAB.

CHUYỆN ĐỜI - JGKiD (Thơm)

So với độ phủ của nhóm, sự nghiệp solo của Thơm khá lặng lẽ. Anh không liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá riêng, cũng không tạo dựng hình ảnh solo đại chúng rõ nét. Phần lớn khán giả vẫn nhận diện anh thông qua Da LAB, qua các sân khấu chung và những bản hit đã gắn với tên tuổi nhóm nhiều năm qua.

Thơm gay chú ý vì ngoại hình lột xác khác lạ so với trước đây

Thời gian gần đây, sự xuất hiện của Thơm tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 kéo sự chú ý trở lại với nam ca sĩ. Tại họp báo chương trình, anh gây bàn tán với tạo hình đơn giản nhưng cuốn hút với áo trắng, blazer đen, quần suông đồng điệu, tóc tai gọn gàng và phong thái tự tin hơn. Hình ảnh này khác hẳn vẻ xuề xòa, đời thường mà nhiều khán giả từng gắn với anh trong suốt nhiều năm.

Thơm đang là một trong những cái tên tạo tò mò ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Sau khi tập 1 lên sóng, Thơm tiếp tục nhận được sự quan tâm. Từ một thành viên Da LAB vốn quen xuất hiện trong hình ảnh giản dị, nam ca sĩ sinh năm 1989 bắt đầu được chú ý nhiều hơn nhờ diện mạo mới và sự hiện diện riêng tại chương trình. Với hành trình gần 20 năm làm nghề cùng nhóm, Thơm đang là một trong những cái tên tạo tò mò ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Ảnh: FB/ Threads