Có một "nhân viên" ai đến đảo Bích Đầm cũng muốn gặp: Da rám nắng, ngày nào cũng đi tuần bãi biển

Nếu từng ghé đảo Bích Đầm (Nha Trang, Khánh Hòa), bên cạnh làn nước xanh trong và khung cảnh yên bình, hầu như du khách nào cũng nhớ đến một "đặc sản" rất đặc biệt - chú chó lông đen tuyền được người dân và khách du lịch trìu mến gọi là "idol" hay "linh vật" của cả hòn đảo.

Nhiều người còn đùa rằng, đến Bích Đầm mà chưa chụp ảnh với "cu Đen" thì coi như chuyến đi chưa trọn vẹn. Thậm chí, có không ít du khách vừa đặt chân xuống cầu cảng đã vội hỏi thăm rồi đi tìm chú chó nổi tiếng này.

Nhân vật đặc biệt nhất đảo Bích Đầm - em cún Đen

Mới đây, câu chuyện hài hước của một nữ du khách về "idol" Bích Đầm đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, trong lúc chồng chị đang thả mình bơi thư giãn giữa biển, bất ngờ cu Đen từ trên bờ lao thẳng xuống nước, bơi với tốc độ rất nhanh về phía anh. Quá bất ngờ, người chồng giật mình, cố gắng bơi thật nhanh để né tránh. Thế nhưng càng bơi, chú chó càng tăng tốc đuổi theo khiến anh càng hoảng hốt.

Chỉ đến khi được người dân trên đảo giải thích, hai vợ chồng mới vỡ lẽ rằng cu Đen không hề muốn "rượt đuổi" khách mà tưởng có người đang đuối nước nên lập tức lao xuống làm nhiệm vụ cứu hộ. Hiểu ra sự việc, chồng nữ du khách đã nhẹ nhàng xoa đầu và cảm ơn chú chó vì màn hiểu lầm đáng yêu này.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người từng đến Bích Đầm lập tức nhận ra "ngôi sao" bốn chân quen thuộc và để lại hàng loạt bình luận thích thú như: "Em là bảo vệ VIP của đảo đó", "Mình từng gặp em rồi, thân thiện và đáng yêu lắm. Vui vì giờ em vẫn khỏe mạnh", "Mua xúc xích cho em mà em còn không thèm ăn, chắc giữ dáng để cứu hộ", "Bình tĩnh nha, nhân viên đang trong giờ làm việc", hay "Da rám nắng thế kia chắc thuộc đội cứu hộ chuyên nghiệp rồi".

Theo người dân địa phương, cu Đen gần như ngày nào cũng quanh quẩn ở khu vực bãi biển. Lúc rảnh, chú tự nhảy xuống biển bơi vài vòng để "giải nhiệt". Nhưng chỉ cần phát hiện có người chới với, bơi yếu hoặc có dấu hiệu gặp nguy hiểm, chú sẽ lập tức lao xuống tiếp cận. Chính vì vậy, không ít du khách lần đầu đến đảo đã có phen "hết hồn" khi bị chú chó bất ngờ bơi theo.

Cu Đen gần như ngày nào cũng quanh quẩn ở khu vực bãi biển, khi thấy có người bơi yếu hoặc chới với sẽ nhảy xuống cứu. Ảnh: Mỹ Anh

Không chỉ nổi tiếng vì bản năng cứu người, cu Đen còn rất thông minh và hiếu khách. Trò chơi yêu thích nhất của chú là nhặt chai nhựa cùng du khách. Chỉ cần một chiếc chai rỗng được ném xuống bãi biển hoặc dưới nước, chú sẽ nhanh chóng chạy hoặc bơi đi nhặt rồi mang trở lại. Sự lanh lợi, thân thiện và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng khiến cu Đen trở thành "đại sứ du lịch" đúng nghĩa của Bích Đầm.

Ảnh: Vịt Bae

Ảnh: Hùng Viên

Em cún Đen trở thành "đại sứ du lịch" đúng nghĩa của Bích Đầm. Ảnh: Mewbeu

Bích Đầm - hòn đảo bình yên nhất vịnh Nha Trang

Đảo Bích Đầm là một làng chài nhỏ nằm trong cụm đảo Hòn Tre, thuộc vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), đồng thời cũng là hòn đảo nằm xa đất liền nhất về phía Đông Nam của thành phố Nha Trang. Đảo thuộc tổ dân phố Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên (cũ), cách trung tâm thành phố khoảng 15-20 km.

Chính khoảng cách vừa đủ xa đã giúp Bích Đầm gần như tách biệt với nhịp sống náo nhiệt của phố biển. Nhờ nằm trong vùng vịnh kín gió, nước biển nơi đây quanh năm xanh ngọc, trong vắt và khá êm. Cũng từ màu nước đặc trưng ấy mà cái tên "Bích Đầm" ra đời.

Vẻ đẹp bình dị tại hòn đảo Bích Đầm Nha Trang. Ảnh: @vanvan.littlest.things

Không sở hữu những khu vui chơi sầm uất hay dịch vụ du lịch phát triển, Bích Đầm chinh phục du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc và sự bình yên hiếm có. Đặt chân lên đảo, du khách gần như không nghe thấy tiếng xe cộ hay những hàng quán đông đúc. Trước mắt chỉ là mặt biển lặng sóng, những mái nhà nhỏ nép mình bên sườn núi cùng nhịp sống chậm rãi của người dân làng chài. Nhiều người ví thời gian ở Bích Đầm dường như trôi chậm hơn một nhịp, để ai cũng có thể ngồi lâu hơn bên biển, lắng nghe tiếng sóng và tận hưởng cảm giác thư thái.

Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ

Đến Bích Đầm, du khách có thể dành thời gian tản bộ quanh làng chài để cảm nhận cuộc sống bình dị của ngư dân, ngắm những chiếc thuyền neo đậu bên bến và lưu lại những bức ảnh đậm chất miền biển.

Một điểm dừng chân khác là chùa Bích Sơn Tự nằm trên vị trí cao của đảo. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh làng chài và mặt biển xanh trải dài trong không gian yên tĩnh, thanh bình.

Ngay trên đảo còn có cây Di sản Bích Đầm - cây cổ thụ gắn bó với lịch sử hình thành làng chài và được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là điểm tham quan mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh đối với cư dân địa phương.

Nếu yêu thích khám phá, du khách có thể trekking núi Giếng Môn để ngắm toàn cảnh biển đảo từ trên cao hoặc ghé hải đăng Hòn Lớn - một trong những biểu tượng lâu đời của vùng biển Nha Trang. Từ đây, khung cảnh biển trời bao la cùng những con thuyền đánh cá phía xa tạo nên khung hình rất ấn tượng.

Bãi biển Bích Đầm cũng là nơi lý tưởng để tắm biển bởi nước trong, sóng êm và bãi đá tự nhiên đẹp mắt. Những mỏm đá, giàn hoa giấy ven đường cùng màu nước xanh ngọc tạo nên nhiều góc check-in được du khách yêu thích.

Ngoài ra, trải nghiệm chèo thuyền thúng cùng ngư dân địa phương cũng rất đáng thử. Không chỉ mang đến cảm giác mới lạ khi lênh đênh trên mặt nước, hoạt động này còn giúp du khách hiểu hơn về đời sống, nghề biển và những câu chuyện bình dị của người dân trên đảo.

Đến Bích Đầm ăn gì?

Hải sản tươi sống là lựa chọn không thể bỏ qua. Du khách có thể mua trực tiếp tôm, ghẹ, mực, ốc... tại các lồng bè hoặc cầu cảng rồi nhờ người dân chế biến ngay. Nhờ đánh bắt trong ngày nên hải sản luôn tươi ngon, giá cả cũng mềm hơn nhiều so với khu vực trung tâm.

Buổi sáng, bún cá hoặc bánh canh chả cá là món ăn được nhiều người lựa chọn. Chả cá tự làm dai thơm, nước dùng ninh từ xương cá biển có vị ngọt thanh rất đặc trưng.

Buổi chiều, bánh căn hay bánh xèo mực sữa là món ăn được nhiều du khách yêu thích. Những con mực sữa tươi rói kết hợp cùng lớp bánh giòn tạo nên hương vị vừa béo vừa ngọt.

Ngoài ra, các món gỏi cá và gỏi rong biển cũng là đặc sản của Bích Đầm. Nhờ nguồn rong biển phong phú quanh đảo, người dân chế biến thành những món ăn thanh mát, lạ miệng và giàu dinh dưỡng.