Bên trong "second home" phủ kín cây ăn trái, nằm giữa thung lũng cách Hà Nội 40km của cô chủ tiệm hoa

Sau một tuần làm việc, bạn và gia đình quyết định đi đâu đó đổi không khí. Nhưng điểm đến không phải resort hay khách sạn. Không cần check-in, cũng không phải tính toán giờ check-out.

Đó là một không gian được thiết kế theo đúng sở thích của mình. Từ khu vườn, góc ngồi uống cà phê đến chiếc ghế đọc sách bên hồ bơi. Vẫn là cảm giác đang đi nghỉ dưỡng, nhưng thay vì là khách lưu trú vài ngày và mang chút áp lực “phải trải nghiệm cho đáng tiền bỏ ra”, bạn hoàn toàn thả lỏng và cảm giác đang sống ở đó… đơn giản vì villa mà bạn đến chính là “nhà của bạn”!

Đây chính xác là cảm giác mà Vũ Hương Giang (37 tuổi) mang đến khi giới thiệu về căn nhà thứ 2 của mình - Mint Country House - căn villa nằm giữa thung lũng ở Lương Sơn, Hòa Bình cũ (nay thuộc Phú Thọ). Hương Giang hiện làm trong lĩnh vực Wedding Planner & Decor, đồng thời là founder thương hiệu hoa Fancy Florist ở Hà Nội.

Hương Giang - chủ căn Mint Country House.

Ngay sau khi xuất hiện, căn nhà đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng gần xa vì kiến trúc lạ mắt, không gian ngập mảng xanh, vừa nhìn đã thấy dễ chịu, đứng vào góc nào cũng có ảnh đẹp như đang đi resort nghỉ dưỡng.

Tất tần tật về villa 2.000m2 - second home giữa núi đồi

Theo chia sẻ của Hương Giang, đây là second home (ngôi nhà thứ hai - pv) - một không gian nghỉ dưỡng được thiết kế theo đúng gu và nhu cầu nghỉ dưỡng của gia chủ, dù không ít người lầm tưởng đây là một khu nghỉ dưỡng hay homestay mới mở nên hỏi xin địa chỉ, giá phòng.

Ngay từ đầu, nơi này chưa bao giờ được xây để thỉnh thoảng ghé qua vài ngày rồi rời đi. Chủ nhân khu villa này mong muốn tạo nên một ngôi nhà thực sự thuộc về gia đình, nơi mọi chi tiết từ kiến trúc, nội thất đến khu vườn và từng hàng cây đều mang dấu ấn riêng, để mỗi lần trở về đều có cảm giác bình yên như đang ở chính tổ ấm của mình.

Toàn cảnh căn villa của Hương Giang nhìn từ trên cao.

“ Mình muốn có một ngôi nhà cá nhân hóa đến từng chi tiết. Từ nội thất đến cây cối đều là những thứ mình tự lựa chọn. Mình là người rất thích hoa lá, cây cối nên khi có cơ hội sở hữu một khu vườn riêng thì chẳng có lý do gì để không thực hiện cả. Cảm giác được tự chọn từng loại cây, rồi trồng và chăm sóc chúng rất thú vị. Mỗi lần quay lại, thấy khu vườn thay đổi một chút, thấy ngôi nhà đẹp lên từng ngày là một niềm vui rất khó diễn tả.

Hơn nữa, mình cũng muốn mọi người có cái nhìn khác về second home. Với mình, đó không đơn thuần là một căn nhà vườn ở ngoại thành hay một nơi để cuối tuần ghé qua nghỉ ngơi. Nó là một ngôi nhà thực sự, đáng để đầu tư và mang đậm dấu ấn của gia chủ.

Giá trị lớn nhất mà second home mang lại là giá trị tinh thần. Tất nhiên, nó vẫn có giá trị bất động sản về lâu dài, nhưng điều quan trọng hơn là giúp mình và gia đình có thêm một nơi để tận hưởng cuộc sống. Sau những ngày tập trung cho công việc, đây là nơi để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và dành thời gian cho những người thân yêu” , Hương Giang chia sẻ.

Và thế là cô bắt tay vào thực hiện luôn.

Bước đầu là tìm một mảnh đất đủ phù hợp. Với Hương Giang, đây cũng là công đoạn mất nhiều thời gian nhất. Vì phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí cùng một lúc, như: view đẹp, đất đủ rộng nhưng không quá xa khu dân cư hay quá hẻo lánh , thuận tiện cho gia đình khi sinh hoạt lâu dài,..

Sau nhiều lần tìm kiếm, gia đình cô quyết định chọn thung lũng ở xã Lương Sơn, Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ). Nơi đây sở hữu lợi thế vừa đủ gần Hà Nội (cách khoảng 40km) để có thể di chuyển cuối tuần, vừa có cảnh quan núi đá vôi, thung lũng. Tính từ thời điểm bắt đầu đến khi hoàn thiện tổng thể ngôi nhà và cảnh quan, gia đình Hương Giang mất khoảng một năm rưỡi.

Khu đất có diện tích hơn 2.000m2, trong đó ngôi nhà rộng khoảng 300m2, với 3 phòng ngủ lớn, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 nhà vệ sinh và 100m2 cho 3 chỗ đỗ ô tô, 1 nhà kho và 1 phòng cho các cô chú làm vườn. Đặc biệt là phần hiên, sảnh nhà lớn để decor và là đón gió vào nhà.

Một số góc bên ngoài căn nhà mang đậm vibe Địa Trung Hải.

Ngay từ đầu, Hương Giang đã không có ý định xây một căn villa nghỉ dưỡng theo kiểu phổ biến. Thay vào đó, cô theo đuổi phong cách Địa Trung Hải. Với ý tưởng đó, ngôi nhà mà cô tạo dựng không đơn giản như sao chép nguyên mẫu, mà cần nhiều điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Chẳng hạn như số vật liệu gỗ và sắt thường thấy ở châu Âu cũng được thay thế bằng các chất liệu giả gỗ vừa phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ vừa phải đảm bảo yếu tố bền với thời tiết.nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của công trình. Cô cũng sử dụng mái ngói đất nung thủ công được tính toán kỹ về độ dốc và hệ thống thoát nước để tránh tình trạng hắt mưa, hồ bơi gần 90m2 giữa thiên nhiên đồi núi nên yêu cầu hệ thống lọc cũng phức tạp hơn bình thường,...

Ngôi nhà với view núi đá vôi.

Nhà trồng nhiều hoa và cây ăn trái.

Trên khu đất rộng hơn 2.000m2, Hương Giang dành nhiều tâm huyết cho việc lựa chọn từng loại cây. Ngoài các loại cây ăn quả quen thuộc như xoài, vú sữa hay na để lấy bóng mát, khu vườn còn xuất hiện những loài cây gắn liền với vùng Tuscany như olive, chanh vàng, và các loại hoa như: Thanh anh, thanh xà, mimosa,... Chanh vàng sai quả quanh năm, thường được cả gia đình thu hoạch để làm chanh mật ong tặng bạn bè. Trong khi đó, những hàng olive với tán lá ánh bạc lại góp phần tạo nên bầu không khí đặc trưng mà gia chủ luôn mong muốn cho ngôi nhà.

Để duy trì khu vườn rộng hơn 2.000m2, gia đình thuê người chăm sóc chuyên nghiệp phụ trách cắt tỉa, tạo hình và chăm bón cây theo từng giai đoạn.

Nếu cảnh quan là thứ tạo nên phần hồn cho không gian bên ngoài, thì nội thất lại là nơi Hương Giang dành nhiều tâm sức nhất. Trái ngược với vẻ mộc mạc, giản dị của kiến trúc farmhouse bên ngoài, không gian bên trong được hoàn thiện theo hướng hiện đại, đầu tư nội thất sang - xịn, vì: "Đây là nơi cả gia đình sinh hoạt thực sự nên mọi thứ phải đầy đủ, tiện nghi và mang đúng tinh thần mà mình mong muốn".

Cũng vì vậy, theo Hương Giang, khi xây dựng một second home ở vùng đồi núi, chi phí đất thường không phải khoản tốn kém nhất. Thay vào đó là chi phí thi công, hoàn thiện, cảnh quan và nội thất - những hạng mục quyết định trải nghiệm sống lâu dài của gia chủ.

Một số góc bên trong căn nhà.

Tuy nhiên, với cô những con số ấy chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.

Bởi ngay từ đầu, đây không được xây như một "nhà vườn cuối tuần", mà là một ngôi nhà thực sự để sống và cũng không có ý định cho thuê hay kinh doanh.

Xa xỉ sau 30 tuổi không phải khả năng sinh lời, tiện nghi của không gian sống mà là ở cảm giác “được nghỉ ngơi”

Có lẽ cũng vì thế mà sau khi hoàn thiện, điều khiến Hương Giang hài lòng nhất không phải hồ bơi, những hàng olive hay căn villa mang phong cách Tuscany giữa núi rừng mà là cảm giác được sống cho mình.

Ở tuổi ngoài 30, khi công việc gắn liền với những dự án cưới, thiết kế và trang trí nội thất đòi hỏi liên tục di chuyển, thứ cô tìm kiếm không còn là những chuyến đi để check-in hay đổi gió trong vài ngày ngắn ngủi. Thay vào đó là một nơi có thể khiến mình thực sự nghỉ ngơi.

Những ngày ở ngôi nhà thứ 2 thường bắt đầu khá sớm. Không có tiếng xe cộ hay những cuộc hẹn dày đặc như ở Hà Nội, thay vào đó là tiếng chim hót từ sáng sớm, không khí mát lành và khung cảnh núi non trải dài trước mắt.

Mọi người trong gia đình thường dành thời gian bơi lội, tập yoga, thiền hoặc đơn giản là đi bộ quanh khu vực. Thi thoảng, cả nhà còn trekking những dãy núi lân cận trước khi trở về chuẩn bị bữa sáng.

Hương Giang cho biết điều đắt giá nhất sau tuổi 30 là có một căn nhà nhưng cũng là khu vườn của riêng mình, chiều chiều ngồi chill, tự tay trồng cây, chăm sóc.

Điều thú vị là dù mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng, cuộc sống ở đây lại rất đời thường.

Không có phục vụ phòng hay những bữa buffet được chuẩn bị sẵn. Mỗi sáng, cả nhà tự pha cà phê, chuẩn bị đồ ăn, nấu những món đơn giản từ nguyên liệu có sẵn trong bếp. Khu vườn rau phía sau nhà gần như cung cấp đủ các loại rau xanh cho những bữa ăn cuối tuần, từ cà chua, dưa chuột, rau gia vị đến các loại rau theo mùa.

"Có những thứ ở thành phố gần như không còn nữa nhưng ở đây lại rất bình thường. Mình được nghe tiếng chim hót cả ngày, thấy đom đóm vào buổi tối, ngắm hoàng hôn lặn sau dãy núi hay nhìn bầu trời đầy sao mỗi đêm ", cô chia sẻ.

Rất nhiều loại quả, rau củ được trồng trong vườn.

Đến nay, người thường xuyên sử dụng căn nhà này nhất lại là những người từng phản đối nó. Cô kể bố mẹ từng cho rằng đây là một khoản đầu tư nhiều rủi ro, tốn kém và khó khai thác hiệu quả. Thế nhưng sau khi ngôi nhà hoàn thành, chính ông bà lại trở thành những người về đây nhiều nhất. Bạn bè, người thân trong gia đình cũng thường xuyên ghé thăm, thậm chí có người bắt đầu tìm mua đất gần đó để xây second home riêng.

Sân tennis.

Điều đó khiến cô nhận ra giá trị lớn nhất mà căn nhà mang lại không nằm ở khả năng sinh lời mà ở những khoảng thời gian cả gia đình thực sự được ở cạnh nhau. "Thực ra rất nhiều người hỏi thuê lại hoặc gợi ý mình khai thác kinh doanh. Nhưng càng làm mình càng không muốn thương mại hóa nơi này. Mỗi căn phòng, mỗi góc nhỏ đều được thiết kế cho từng thành viên trong gia đình nên cảm giác rất riêng", cô chia sẻ.