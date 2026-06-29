Đã rõ lý do chia tay của Lisa (BLACKPINK) và bạn trai tỷ phú, cơ hội hàn gắn là 0%

Thời gian qua, thông tin Lisa (BLACKPINK) "đường ai nấy đi" với thiếu gia Frédéric Arnault, khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair mới đây, nữ idol đã thông qua người đại diện 2 lần yêu cầu phóng viên không đặt các câu hỏi liên quan đến đời tư hay nhắc về doanh nhân Frédéric Arnault. Động thái của Lisa gây xôn xao, nghi vấn cô đang ngầm xác nhận chuyện chia tay bạn trai tỷ phú.

Theo tìm hiểu mới nhất của tờ Sohu vào ngày 29/6, lý do tan vỡ của Lisa và Frédéric Arnault có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia đình thiếu gia tỷ phú không đồng ý để Lisa đặt chân vào làm dâu hào môn. Ảnh: KoreaBoo, Instagram.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai "từ chối", Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Dù chưa từng công khai phản đối, nhưng những quy tắc và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của gia tộc giàu bậc nhất thế giới đã trở thành rào cản khiến chuyện tình giữa Lisa và Frédéric Arnault không thể đi đến cái kết viên mãn. Ảnh: X.

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ liên tục rộ lên trên mạng xã hội. Dù vậy, họ chưa 1 lần nào xác nhận chuyện tình cảm.

Thời gian qua, Lisa - Frédéric Arnault lộ rõ nhiều dấu hiệu đã âm thầm đường ai nấy đi. Vào tháng 3, khi Lisa tổ chức sinh nhật tại Bali (Indonesia), Frédéric Arnault vắng mặt, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh luôn đồng hành bên cô trong những dịp đặc biệt trước đây. Sang tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, thiếu gia này còn được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt.

Hơn 1 năm qua, Frédéric Arnault và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Frédéric Arnault không sang Bali mừng sinh nhật tuổi 29 của Lisa. Ảnh: Instagram.

Báo giới và netizen xứ tỷ dân phát hiện Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4, nghi đây thời điểm cặp đôi chính thức tan vỡ. Ảnh: X.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH. Theo nhiều khán giả, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi (unfollow) nữ idol Kpop trên MXH. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu