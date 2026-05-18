Clip bố cô dâu vừa mới khóc sụt sùi đã 'quẩy cực sung' gây bão mạng xã hội

Đoạn clip người bố thay đổi tâm trạng cực nhanh trong lễ ăn hỏi khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @neuconfession)

Lễ ăn hỏi thường chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của đấng sinh thành khi chuẩn bị tiễn con gái về nhà chồng. Cũng có nước mắt phụ huynh nhưng đoạn clip ăn hỏi đang gây bão mạng xã hội này lại khiến người xem "ngơ ngác đến bật ngửa" vì màn "quay xe" khét lẹt của bố cô dâu.

Chỉ 5 phút trước, bố còn ôm con gái khóc sướt mướt, lưu luyến không rời. Ấy vậy mà ngay khi nhạc nổi lên, ông bố lập tức hơn hở hòa vào đám đông và "quẩy" cực sung, cực nhiệt tình trên sân khấu khiến toàn bộ quan khách lẫn cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Dân mạng bình luận hài hước rằng trong một buổi lễ mà ông bố" diễn liền mấy vai", quá độc đáo: "Giây trước còn làm ông bố xúc động tiễn con về nhà chồng, giây sau đã biến hình thành dân chơi hệ quẩy. Nghệ sỹ nhân dân của làng đây rồi"; "Hóa ra khóc chỉ là thủ tục thôi, tiễn được quả 'bom nổ chậm' ra khỏi nhà là phải ăn mừng ngay"; "Cô dâu lúc đầu chắc cảm động lắm, lúc sau ngoảnh lại thấy bố đang quẩy chắc cũng chỉ biết bật cười theo"...

Hoàng Long bình luận: "Lúc đầu tưởng phim tình cảm sướt mướt, ai dè đoạn sau lại là phim hài. Nhìn biểu cảm của bác mà em không nhịn nổi cười, đúng là gả được con gái đi như trút được gánh nặng trăm cân. Ăn hỏi thế này mới vui, vừa ấm áp vừa tràn ngập tiếng cười".

Nhiều người cho rằng, bố cô dâu "thích nghi nhanh" như vậy thì con gái càng thêm yên tâm về nhà chồng. " Bác làm vậy là để con gái yên lòng bước về nhà chồng đấy, chứ bố mà cứ khóc sụt sùi mãi thì cô dâu sao nỡ đi. Ông bố tuyệt vời và tâm lý quá", Hải Yến chia sẻ.

Dân mạng bảo cô dâu chứng kiến bố như vậy, cũng thêm yên tâm về nhà chồng. (Ảnh chụp màn hình)

Phương Thảo cùng quan điểm: "Con gái đi lấy chồng sợ nhất là thấy bố mẹ ở nhà thui thủi buồn bã. Cô gái chứng kiến cảnh này xong thấy nhẹ lòng lây luôn, bố hài hước thế này thì cứ yên tâm mà tận hưởng hạnh phúc mới thôi. Gia đình, khuấy động không khí, tràn ngập tiếng cười thế này cô dâu chú rể mới may mắn, hanh thông".

Nhiều cư dân mạng kể chuyện về cảm xúc của bố mẹ trong ngày mình kết hôn. Bích Ngọc chia sẻ: "Giống y chang bố mình ngày xưa. Lúc làm lễ thì ôm con gái khóc nức nở làm mình cũng khóc theo lem luốc hết cả phấn son. Ai dè tiệc chưa tàn đã thấy bố đứng trên sân khấu song ca với mấy chú hàng xóm, quên luôn sự tồn tại của con gái".

Hồng Quyên bình luận: " Ngày mình đi lấy chồng gần, mẹ mình khóc đỏ cả mắt. Thế mà vừa bước chân lên xe hoa xong, tối nhớ nhà quay lại đã thấy bố mẹ rủ cả họ ra làm thêm chục mâm liên hoan mừng vì tống khứ được quả bom nổ chậm thành công".

Minh Khuê viết: " Đám cưới em thì ngược lại, bố em không khóc tí nào mà cười từ đầu đến cuối. Thế nhưng lúc sau, mình xem camera thấy thui thủi một mình lau nước mắt rồi ăn bữa cơm tối mà thương. Đúng là bố mẹ nào cũng xót xa khi con không còn ở cùng".