Đã tìm ra danh tính cô dâu dát vàng từ đầu đến chân, vượt xa mọi giới hạn xa xỉ

Video ghi lại hình ảnh một “cô dâu” Dubai được bao phủ bởi thứ trông giống như vàng nguyên khối từ đầu đến chân đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Có thể thấy, trong video, người phụ nữ xuất hiện với bộ trang phục giống như một bộ “giáp” bằng vàng, bao gồm vương miện, giáp ngực, thắt lưng và cả lớp “áo giáp” bao phủ từng ngón tay, giống như một cô dâu.

Nhân vật chính trong video được xác nhận là nhà sáng tạo nội dung người Indonesia Oleve Love.

Mặc dù vậy, khối lượng vàng khổng lồ xuất hiện trong video đã làm dấy lên làn sóng hoài nghi. Nhiều người cho rằng việc mặc trên người lượng vàng lớn như vậy là điều gần như không thể.

“Nếu là vàng thật, cô ấy sẽ không thể di chuyển nổi”, một người dùng bình luận. Người khác đặt câu hỏi: “Đây chỉ là quay video thôi đúng không? Mọi người có biết số vàng đó nặng bao nhiêu kg và giá trị ra sao không? Có khi chỉ là quảng cáo cho tiệm vàng”.

Nghi vấn càng tăng cao khi Oleve Love đăng thêm loạt hình ảnh trên trang cá nhân, cho thấy bộ “giáp” không chỉ gồm các tấm kim loại màu vàng mà còn có cả thỏi bạc và những miếng vàng dạng thẻ vẫn còn nguyên bao bì.

Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng hình tượng “cô dâu vàng” có thể chỉ là một dự án sáng tạo mang tính dàn dựng, thậm chí là màn châm biếm sự xa hoa quá mức thường gắn với các đám cưới ở vùng Vịnh.

Văn hóa vàng trong đám cưới Dubai

Dù tính xác thực của bộ trang phục vẫn chưa được kiểm chứng, sức hút của video phần lớn đến từ thực tế rằng Dubai từ lâu đã nổi tiếng là “thành phố vàng”.

Trong nhiều nền văn hóa Trung Đông và Nam Á, vàng không chỉ là trang sức mà còn là biểu tượng của địa vị, sự đảm bảo tài chính và là món quà truyền thống dành cho cô dâu trong lễ cưới. Vàng thường chiếm phần quan trọng trong sính lễ (mahr) mà chú rể trao cho cô dâu.

Tại các khu chợ vàng nổi tiếng như Deira Gold Souk, việc các cô dâu tương lai dành nhiều ngày để lựa chọn những bộ trang sức nặng tới vài kg không phải là điều hiếm gặp.

Dù đây là một bộ trang phục kỷ lục hay chỉ là sản phẩm dàn dựng công phu, video “cô dâu phủ vàng” vẫn đang khiến mạng xã hội toàn cầu bàn tán sôi nổi. Thực hư ra sao vẫn chưa có lời giải, nhưng rõ ràng, hình ảnh này đã một lần nữa khơi lại sự tò mò về mức độ xa hoa gắn liền với Dubai và văn hóa vàng đặc trưng của khu vực này.

Nguồn: Hindustantimes