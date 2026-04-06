4 thiết bị không bật vẫn hao điện, có cái nằm ngay phòng ngủ

Không ít gia đình cảm thấy hóa đơn tiền điện tăng lên dù thói quen sinh hoạt gần như không thay đổi. Các thiết bị vẫn được tắt sau khi sử dụng, thậm chí nhiều người còn chủ động tiết kiệm bằng cách hạn chế bật điều hòa hay máy giặt. Tuy nhiên, điều ít ai để ý là vẫn có những thiết bị trong nhà tiếp tục tiêu thụ điện dù tưởng chừng đã nghỉ. Nguyên nhân nằm ở chế độ chờ hoặc các mạch điện hoạt động ngầm bên trong thiết bị. Những dòng điện nhỏ này gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường, nhưng khi duy trì suốt 24/7 và cộng dồn nhiều thiết bị, lượng điện tiêu thụ lại không hề nhỏ.

Đây cũng là lý do khiến hóa đơn tiền điện tăng nhẹ từng tháng mà người dùng khó xác định nguyên nhân cụ thể. Thực tế, có một số thiết bị quen thuộc vẫn âm thầm hao điện dù không bật, thậm chí có món đặt ngay trong phòng ngủ nhưng ít ai chú ý. Dưới đây là 4 thiết bị phổ biến thường tiêu thụ điện ngầm mà nhiều gia đình đang sử dụng mỗi ngày.

1. Tivi: tắt bằng remote nhưng vẫn chạy chế độ chờ

Tivi là thiết bị gần như nhà nào cũng có và thường được tắt bằng điều khiển từ xa. Khi bấm nút nguồn trên remote, tivi thực chất chỉ chuyển sang chế độ chờ (standby), chứ chưa ngắt điện hoàn toàn. Ở chế độ này, tivi vẫn tiêu thụ điện để duy trì bộ nhận tín hiệu điều khiển, đèn báo nguồn và một phần vi mạch bên trong. Với các dòng smart TV, mức tiêu thụ ở trạng thái chờ còn cao hơn do thiết bị vẫn duy trì kết nối mạng hoặc cập nhật hệ thống.

Nếu gia đình có nhiều tivi, đặc biệt đặt cả trong phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, lượng điện hao ngầm sẽ tăng lên đáng kể. Nhiều người không để ý vì thiết bị “không bật”, nhưng công tơ điện vẫn ghi nhận tiêu thụ.

Giải pháp:

Tắt bằng nút nguồn vật lý trên tivi nếu có

Rút phích cắm khi không sử dụng dài ngày

Dùng ổ cắm có công tắc để ngắt điện hoàn toàn dễ dàng hơn

2. Bộ sạc điện thoại cắm sẵn ở ổ điện

Rất nhiều gia đình có thói quen để nguyên bộ sạc điện thoại trên ổ cắm, chỉ rút dây ra khi không dùng. Thực tế, ngay cả khi không cắm điện thoại, bộ sạc vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ để duy trì mạch nguồn bên trong. Mức tiêu thụ mỗi bộ sạc không lớn, nhưng nếu trong nhà có nhiều bộ sạc cho điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh… tổng lượng điện hao ngầm vẫn đáng kể. Ngoài ra, việc cắm sạc liên tục còn khiến adapter nóng nhẹ, giảm tuổi thọ và tiềm ẩn rủi ro an toàn. Đặc biệt trong phòng ngủ, nhiều người cắm sạc cạnh giường để tiện dùng, khiến thiết bị tiêu thụ điện suốt cả ngày lẫn đêm.

Giải pháp:

Rút sạc khỏi ổ điện sau khi dùng

Sử dụng ổ cắm có công tắc riêng từng lỗ

Tránh cắm sạc liên tục qua đêm nếu không cần thiết

3. Điều hòa ở chế độ chờ

Ngay cả khi không bật, điều hòa vẫn tiêu thụ điện nếu chưa ngắt nguồn hoàn toàn. Nguyên nhân là bo mạch bên trong vẫn hoạt động để nhận tín hiệu từ remote. Một số dòng điều hòa inverter còn duy trì mạch nhớ cài đặt. Điều này đặc biệt phổ biến trong phòng ngủ, nơi điều hòa thường được dùng vào ban đêm. Ban ngày thiết bị không chạy, nhưng vẫn âm thầm tiêu thụ điện ở chế độ chờ. Nếu tính trong thời gian dài, lượng điện tiêu thụ này không quá lớn nhưng vẫn đủ làm tăng hóa đơn, nhất là khi gia đình có nhiều máy lạnh.

Giải pháp:

Tắt aptomat riêng của điều hòa khi không dùng lâu ngày

Ngắt điện hoàn toàn nếu đi vắng dài ngày

Không cần tắt mỗi ngày, nhưng nên ngắt nguồn khi không sử dụng nhiều ngày liên tục

4. Router Wi-Fi hoạt động 24/7

Router Wi-Fi là thiết bị ít ai nghĩ đến khi nói về hao điện, vì nó luôn hoạt động âm thầm. Nhiều gia đình để router chạy liên tục 24/7, kể cả ban đêm khi không sử dụng internet. Thiết bị này tuy công suất nhỏ, nhưng chạy liên tục cả tháng nên tổng lượng điện tiêu thụ không hề thấp. Ngoài ra, router đặt trong phòng ngủ còn phát nhiệt nhẹ, ảnh hưởng đến môi trường nghỉ ngơi. Một số gia đình sử dụng nhiều router hoặc bộ kích sóng, khiến điện năng tiêu thụ tăng thêm mà không để ý.

Giải pháp:

Tắt router trước khi ngủ nếu không cần dùng mạng ban đêm

Dùng ổ cắm hẹn giờ để tự động tắt vào khung giờ cố định

Đặt router ở khu vực chung thay vì phòng ngủ nếu không cần thiết

Có nên rút hết thiết bị để tiết kiệm điện?

Không nhất thiết phải rút toàn bộ thiết bị mỗi ngày vì khá bất tiện. Tuy nhiên, với những thiết bị ít dùng hoặc đặt trong phòng ngủ, việc ngắt nguồn hoàn toàn sẽ giúp giảm hao điện đáng kể theo thời gian. Cách đơn giản nhất là sử dụng ổ cắm có công tắc hoặc ổ cắm thông minh để kiểm soát nguồn điện. Chỉ cần tắt một lần trước khi ngủ hoặc khi ra khỏi nhà, bạn đã giảm được lượng điện tiêu thụ ngầm mà không mất nhiều công sức.

Nhìn chung, điện tiêu thụ ở chế độ chờ của từng thiết bị không lớn, nhưng cộng dồn nhiều thiết bị trong thời gian dài sẽ tạo ra khác biệt. Việc kiểm tra và tắt những thiết bị không cần thiết là cách đơn giản để tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ đồ gia dụng.