Người trong nghề khuyên: 4 thiết bị điện không cần thiết, có tiền cũng đừng mua

Trong cuộc sống hiện đại, đồ điện gia dụng gần như là cánh tay phải của mỗi gia đình vì giúp việc nhà nhẹ nhàng hơn. Nhưng không phải món nào cũng thật sự đáng đầu tư. Có những thiết bị mua về thì thấy hời, dùng rồi mới biết tốn kém khủng khiếp vì cực tốn điện.

Cùng điểm lại 4 món đồ điện tử tưởng sang - xịn - mịn nhưng thực tế lại khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mua được nhưng chẳng dám dùng.

1. Bình nóng lạnh tuần hoàn

Bình nóng lạnh tuần hoàn (hay còn gọi là zero cold water) từng được quảng cáo như vị cứu tinh cho mùa đông vì chỉ cần mở vòi là có ngay nước nóng, không cần chờ đợi. Nguyên lý hoạt động của nó là tạo một đường tuần hoàn, giúp nước trong đường ống luôn được làm nóng sẵn.

Song, so với bình nóng lạnh truyền thống, chi phí lắp đặt loại tuần hoàn cao hơn đáng kể vì phải thiết kế hệ thống đường ống riêng, thêm cả chi phí nhân công. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Khi sử dụng, để duy trì trạng thái nước nóng tức thì, bình tuần hoàn gần như phải hoạt động liên tục khiến hóa đơn điện và gas mỗi tháng có thể đội lên vài trăm nghìn đồng. Nhiều gia đình thậm chí phản ánh mức tiêu thụ năng lượng tăng gấp đôi so với loại thường.

Đó là chưa kể thiết bị này còn có nhược điểm là tiếng ồn khi vận hành. Vì vậy, không ít gia đình sau một thời gian trải nghiệm đã quay lại với bình nóng lạnh truyền thống để tiết kiệm hơn mà vẫn đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản.

2. Điều hòa trung tâm

Nếu bình nóng lạnh tuần hoàn đã khiến nhiều gia đình xót ví thì điều hòa trung tâm còn được mệnh danh là "ông hoàng đốt tiền" trong nhà. Đây là hệ thống làm mát được thiết kế đồng bộ cho cả căn hộ hoặc biệt thự, luồng gió mát phân bổ đều qua các ống dẫn âm trần. Nhìn thì sang trọng, gọn gàng, thẩm mỹ hơn hẳn so với máy treo tường nhưng đi kèm đó là chi phí khủng.

Khác với điều hòa inverter treo tường - loại phổ biến trong các hộ gia đình vốn có ưu điểm tiết kiệm điện, dễ sửa chữa, chi phí mua chỉ vài triệu đồng/máy - thì điều hòa trung tâm đắt đỏ ngay từ khâu đầu tư. Giá lắp đặt cả hệ thống có thể gấp 5 - 7 lần so với điều hòa thông thường. Chưa kể mức tiêu thụ điện cũng vượt trội, trung bình mỗi tháng rơi vào khoảng 700.000 - 1,5 triệu đồng tiền điện, cao hơn hẳn so với một chiếc inverter vốn chỉ tốn vài trăm nghìn.

Điều đáng ngại là khi hỏng hóc, điều hòa trung tâm không thể xử lý đơn lẻ từng phòng mà thường phải can thiệp cả hệ thống. Điều này đồng nghĩa với việc trần nhà có thể bị tháo dỡ, chi phí sửa chữa dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho một lần bảo trì. Thế nên, nhiều gia đình dù đầu tư hoành tráng vẫn chỉ dám bật khi bất khả kháng.

3. Hệ thống sưởi sàn

Trải nghiệm hệ thống sưởi sàn thì đúng là thích mê vì mùa đông vẫn có thể đi chân trần trên nền nhà ấm áp, thậm chí ngồi bệt cũng thấy dễ chịu. Nhưng sự thoải mái này lại đi kèm cái giá không hề rẻ.

So với việc dùng điều hòa hai chiều hay máy sưởi dầu, chi phí vận hành của sưởi sàn cao hơn hẳn. Để duy trì nhiệt độ ổn định, hệ thống phải chạy liên tục trong nhiều giờ, tiêu tốn một lượng gas hoặc điện rất lớn. Nhiều hộ gia đình phản ánh, chỉ riêng tiền gas mỗi tháng đã có thể ngốn cả triệu đồng, hết một mùa đông thì hóa đơn đội lên tới vài chục triệu là chuyện thường.

Hơn nữa, chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng đắt đỏ vì đường ống và hệ thống điện phải được kiểm tra thường xuyên để tránh rò rỉ, hỏng hóc. Với mức thu nhập trung bình, sưởi sàn rõ ràng là một khoản xa xỉ, chỉ phù hợp với những gia đình dư dả.

4. Bếp tích hợp máy hút mùi

Ở mảng nhà bếp, bếp tích hợp kèm máy hút mùi nghe thì xịn, vừa gọn vừa tiết kiệm diện tích. Nhưng thực tế, tích hợp nhiều thì cũng dễ hỏng nhiều. So với bộ đôi bếp gas/điện và máy hút mùi tách rời, bếp tích hợp có nhược điểm lớn là một bộ phận hỏng có thể kéo theo cả hệ thống "đứng hình". Chỉ cần quạt hút gặp trục trặc, việc nấu nướng cũng trở nên bất tiện vì khói và mùi không thể thoát ra ngoài.

Chi phí bảo trì và sửa chữa cũng là vấn đề. Do thiết kế đặc thù, bếp tích hợp thường phải bảo dưỡng định kỳ, mỗi lần mất vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Linh kiện thay thế cũng không phổ biến như thiết bị tách rời nên khi hỏng hóc, gia đình dễ rơi vào tình huống "chờ linh kiện" hoặc "một hỏng thành bỏ cả bộ".

Nguồn: post.smzdm