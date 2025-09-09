Tìm ra 4 thiết bị âm thầm "đốt" tiền điện không kém điều hoà: Nhà nào cũng có nhưng nhiều người vẫn chủ quan

Các chuyên gia ước tính, một mẫu điều hoà công suất phổ thông 9.000 BTU hoạt động khoảng 9 tiếng mỗi ngày có thể tiêu thụ trung bình 200 số điện mỗi tháng, phụ thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế, điều hoà có công nghệ Inverter hay không. Bên cạnh điều hoà, có nhiều thiều thiết bị điện khác trong gia đình gây tiêu tốn điện năng mà không phải ai cũng biết:

Bình nóng lạnh bật liên tục

Ảnh minh hoạ

Bình nóng lạnh 20l bật 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày thì lượng điện tiêu thụ mỗi tháng ước tính là 70-80 số điện nhưng nếu bật liên tục 24/24 thì điện năng sẽ lên đến 320-340 số điện. Nếu không chú ý tắt bình nóng lạnh sau khi sử dụng, bật bình nóng lạnh cả ngày quá trình đun nước trong bình sẽ lặp đi lặp lại, dẫn đến lãng phí không ít tiền điện.

Bên cạnh đó thiết bị này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, chập điện, rò rỉ điện nếu vừa bật vừa sử dụng. Việc bật bình 24/24 còn khiến thiết bị này nhanh hỏng do hoạt động quá tải. Vậy nên bạn chỉ cần bật khoảng 15-20 phút trước khi cần dùng, ngắt điện rồi mới sử dụng.

Bếp điện dùng nhiệt tối đa

Ảnh minh hoạ

Nếu sử dụng trung bình 3 tiếng mỗi ngày, bếp điện đơn sẽ tiêu tốn 85-95 số điện trong khi mức điện năng ở bếp đôi là 170-190 số điện. Để sử dụng bếp điện tiết kiệm hơn, không nên chọn mức nhiệt quá cao liên tục.

Chỉ nên sử dụng mức nhiệt tối đa khi nấu thức ăn cần nhiệt độ cao trong thời gian ngắn khoảng vài phút. Với các loại thức ăn thông thường, nên để mức nhiệt trung bình, khi nấu sôi thì giảm nhiệt độ xuống mức nhỏ nhất. Sau khi sử dụng cần vệ sinh bếp, loại bỏ các vết cháy khét, vết bẩn lâu ngày bám trên mặt kính để quá trình đun nấu nhanh và ít tốn điện hơn.

Tủ lạnh

Trung bình tủ lạnh mini dưới 100l tiêu tốn 10-15 số điện/tháng, tủ trung bình dưới 300l là 30-45 số điện/tháng, con số này ở tủ lớn trên 400l là 50-75 số điện/tháng khi tủ hoạt động liên tục 24/24.

Muốn tủ lạnh tiết kiệm điện hơn, cần đặt tủ tránh xa các nguồn nhiệt như bếp điện, lò vi sóng, nồi chiên không dầu,… tránh ánh nắng trực tiếp đồng thời không kê tủ sát tường. Mức nhiệt thích hợp để bảo quản thực phẩm trên ngăn đông là -18 độ và ngăn mát là 2-4 độ, đủ để bảo quản thực phẩm tươi ngon.

Ảnh minh hoạ

Không nên mở cửa tủ lạnh quá lâu, đóng tủ cẩn thận vì khí lạnh thoát hơi khiến máy nén hoạt động nhiều hơn, gây lãng phí điện. Gia chủ cũng cần lưu ý lượng đồ lưu trữ vừa đủ trong tủ lạnh, đồng thời vệ sinh tủ thường xuyên để tủ hoạt động tốt hơn.

Máy tính để bàn

Nếu dùng máy tính để bàn 12 tiếng/ngày, thiết bị này sẽ tiêu tốn 72-75 số điện/tháng, phụ thuộc vào cấu hình và công suất máy. Lưu ý chỉ tắt máy tính khi không sử dụng trong thời gian trên 5 giờ vì việc bật/tắt máy thường xuyên cũng có thể gây tổn hại cho máy tính, gây tốn điện năng khi máy phải khởi động lại từ đầu.

Nếu không sử dụng từ 2 ngày trở lên, hãy rút máy tính khỏi nguồn điện, đảm bảo các chi tiết trong máy không bị ngâm điện và giúp giảm mức tiêu hao điện năng.

Bên cạnh máy tính, các thiết bị kết nối ngoài như máy in, loa,.. cũng tiêu thụ lượng điện đáng kể. Ví dụ một máy in trung bình tiêu thụ khoảng 5 – 8 W ở chế độ chờ và khoảng 30 W khi hoạt động. Nếu không có nhu cầu sử dụng các thiết bị kết nối bên ngoài, hãy ngắt nguồn hoặc tắt đi để tránh hao hụt điện năng.