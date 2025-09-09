Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện xưởng sản xuất hàng trăm ngàn bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả

09-09-2025 - 21:37 PM | Sống

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một xưởng sản xuất hàng trăm ngàn sản phẩm băng vệ sinh, bỉm trẻ em.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên vừa chủ trì, phối hợp Đội QLTT số 6 và Công an địa phương phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Phát hiện xưởng sản xuất hàng trăm ngàn bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả- Ảnh 1.

Triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Tại thời điểm kiểm tra ngày 8-9, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất hộ kinh doanh do ông N.V.L (SN 1978) làm chủ đang sản xuất, kinh doanh số lượng lớn bỉm trẻ em, băng vệ sinh được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa.

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra xác định có 1 dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất băng vệ sinh các loại.

Số lượng hàng hóa tại cơ sở lúc này gồm: 121.700 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu, thành phần chính để sản xuất băng vệ sinh (túi nilon, màng trong, băng dính, keo dán, cuộn giấy…).

Ông N.V.L khai nhận toàn bộ số hàng hóa là băng vệ sinh nêu trên ông đã đặt mua trên thị trường các loại nguyên liệu để sản xuất băng vệ sinh gồm: Giấy, bông, keo dán, băng dính, giấy nylon, trên cuộn nylon đã được in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo với giá rẻ không có hóa đơn, chứng từ, sau đó gia công sản xuất để đóng gói thành băng vệ sinh hoàn chỉnh.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Hộ kinh doanh N.V.L tạm dừng sản xuất, niêm phong toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số băng vệ sinh nhãn hiệu Diana, nhãn hiệu Thạch Thảo, bỉm giấy nhãn hiệu NaNu, nguyên phụ liệu để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khẳng định lừa đảo, cụ bà 72 tuổi vẫn đòi chuyển khoản 120 triệu đồng vào 1 tài khoản VPBank để “cấp lại tài khoản VNeID mức độ 2”

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi

Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi Nổi bật

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!”

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!” Nổi bật

Lên Facebook dựng chuyện để xin tiền

Lên Facebook dựng chuyện để xin tiền

21:34 , 09/09/2025
Sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây, người dân mang vợt, cần câu đánh bắt cá

Sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây, người dân mang vợt, cần câu đánh bắt cá

20:41 , 09/09/2025
Hàng nghìn người vào xem buổi phát trực tiếp của trường ĐH TOP 1 Việt Nam: Chào mừng đến với "cuộc chơi" của những bộ não siêu giỏi!

Hàng nghìn người vào xem buổi phát trực tiếp của trường ĐH TOP 1 Việt Nam: Chào mừng đến với "cuộc chơi" của những bộ não siêu giỏi!

20:25 , 09/09/2025
Nam sinh bị những kẻ giả danh Công an lừa gần 500 triệu, ép chụp ảnh tống tiền

Nam sinh bị những kẻ giả danh Công an lừa gần 500 triệu, ép chụp ảnh tống tiền

20:13 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên