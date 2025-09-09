3 con giáp còn nhiều tháng may mắn nhất trong năm Ất Tỵ, biết nắm bắt thì giàu có, thịnh vượng

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là con giáp nói ít làm nhiều, được đánh giá rất cao bởi tài năng và nhân cách. Giỏi giang trong công việc nhưng lại rất kiệm lời, họ là mẫu con giáp rất đáng tin cậy. Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, tuổi Sửu thường có cuộc sống giàu có, dư dả. Là những người rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên họ cũng được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

(Ảnh minh họa)

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp còn nhiều tháng may mắn nhất, nếu biết nắm bắt thì tiền tiêu không hết. Tử vi học có nói, ngay tháng 8 âm sắp tới, con giáp này sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng thuận lợi. Họ được cho là sẽ vừa gặt hái thành công trong sự nghiệp, vừa có các mối quan hệ xã hội và tình cảm thuận lợi. Đến tháng 11 âm, tuổi Sửu sẽ còn đón nhận vận đỏ rực rỡ hơn nữa. Được lục hợp chiếu rọi, con giáp này sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tiền nong rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là mẫu con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ nên thường có nhiều bạn bè. Họ cũng có nhiều tài lẻ, thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Tỵ cũng còn 2 tháng được Thần tài ưu ái để làm giàu. Tử vi học có nói, tháng 8 âm sắp tới, con giáp này sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn khi liên tục đón tin vui trong sức khỏe và cuộc sống, tài chính lại thăng hoa đáng kể. Đến tháng 12 âm, tuổi Tỵ sẽ có cú chốt hạ quan trọng bằng một bước ngoặt trong sự nghiệp, giúp họ sẽ được đón năm mới trong sự sung túc, giàu sang.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao khi vừa sở hữu trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc thu vén, quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Chỉ cần vượt qua tháng 8 âm sắp tới, tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn vô cùng viên mãn với 2 tháng hái ra tiền. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp này sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện công việc và tình cảm. Chưa hết, tháng 12 âm, được tam hợp chống lưng, tuổi Dậu làm gì hầu như cũng thu về thành công rực rỡ. Những bước đột phá này sẽ giúp họ tiếp tục tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.