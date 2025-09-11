Nữ tướng nhận lương hơn 2,5 tỷ/năm của “ông lớn giải trí” 2.600 tỷ đồng: Từng làm cả bảo hiểm, chứng khoán, nay khát vọng tạo ra các chương trình “premium” của người Việt

Đầu năm 2025, Yeah1 ghi nhận một quý kinh doanh khởi sắc hiếm thấy. Doanh thu hợp nhất đạt 218 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vọt lên 24 tỷ đồng – con số tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Trong bức tranh đầy màu sắc ấy, nhân vật gây chú ý không chỉ là tập thể Yeah1 mà còn có nữ CEO Ngô Thị Vân Hạnh – người giữ vai trò đồng hành lèo lái công ty qua giai đoạn biến động, đồng thời cũng là cái tên nhận mức đãi ngộ cao nhất.

Theo báo cáo tài chính, quý I/2025, Hội đồng Quản trị Yeah1 không nhận thù lao. Nhưng 4 thành viên Ban Tổng Giám đốc lại có khoản lương hơn 2 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Trong đó, bà Hạnh nhận riêng 861 triệu đồng trong ba tháng – tức trung bình hơn 287 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu nhìn lại quá trình, con số này phản ánh một đường cong đi lên rõ rệt: năm 2023, thu nhập của bà khoảng 2,25 tỷ đồng; đến 2024 tăng lên 2,55 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi tháng bà được trả 212,5 triệu đồng trong năm vừa qua.

Không phải ngẫu nhiên một CEO lại được trả mức lương cao như thế. Đó là kết quả của kinh nghiệm hơn hai thập niên trong ngành truyền thông – giải trí và dấu ấn mạnh mẽ mà bà Hạnh để lại ngay từ khi gia nhập Yeah1 đầu năm 2023. Ở vị trí đầu tàu, bà trực tiếp đưa về loạt chương trình tạo tiếng vang, mở ra một chuỗi sự kiện định hình lại dấu ấn Yeah1 trên thị trường.

Thế nhưng, để có được ngày hôm nay, hành trình của nữ CEO này không hề bằng phẳng. Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với truyền thông, bà từng làm trong ngành bảo hiểm, chứng khoán... thậm chí có thời gian làm nhân viên điều hành tour du lịch. Với bà, ngành giải trí là “cơ duyên” – một ngã rẽ tưởng xa lạ nhưng hóa ra lại trở thành “định mệnh”.

Gia nhập Yeah1, bà Ngô Thị Vân Hạnh nhanh chóng chứng minh khả năng khi đứng sau những show thực tế được yêu thích nhất của tập đoàn: “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng” và “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”.

“Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” ra mắt năm 2023 đã trở thành hiện tượng hiếm có của nhạc Việt, vừa hâm nóng tên tuổi nhiều nghệ sĩ, vừa giúp các ca sĩ kỳ cựu tiếp cận thế hệ khán giả trẻ. Từ những gương mặt từng vắng bóng như Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby cho tới Mỹ Linh, Thu Phương, Hồng Nhung, tất cả đều có màn trở lại đầy dấu ấn. Những tiết mục như Chị ngả em nâng hay Diễm xưa – Đại minh tinh nhanh chóng tạo “viral”, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chỉ chưa đầy một năm sau, “Chị đẹp đạp gió” mùa 2 trở lại với nhiều thay đổi, tiếp tục giữ sức nóng bằng những sân khấu hoành tráng. Concert được tổ chức ngay sau đó quy tụ dàn nghệ sĩ hai mùa, chia thành 26 khu vực với giá vé từ 800.000 đồng đến 8 triệu đồng.

Ê-kíp khẳng định hành trình của Chị đẹp không chỉ là sân khấu âm nhạc, mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, tôn vinh tài năng và vẻ đẹp của phụ nữ, lưu lại vô vàn cảm xúc trong lòng khán giả.”

Thành công vang dội của mùa đầu tiên cũng mở đường cho loạt chương trình tiếp nối, trong đó có “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Chương trình đặc biệt tạo nên một cơn sốt khi không chỉ dừng lại ở một show thực tế, mà còn mở rộng ra đời sống âm nhạc bằng một chuỗi concert kéo dài suốt hai năm. Đây thực sự một hiện tượng hiếm có trên thị trường giải trí Việt. Mỗi đêm diễn là một bữa tiệc âm nhạc với hơn 50 tiết mục, quy tụ gần như đầy đủ 33 “anh tài” và thu hút hàng vạn khán giả bất chấp mưa gió.

Ca khúc “Hỏa ca” trở thành linh hồn xuyên suốt, thổi bùng nhiệt huyết từ sân khấu đến khán giả. Từ những bài hát đã trở nên quen thuộc của chương trình như “Superstar”, “Trống cơm”, “Những kẻ mộng mơ”, đến các sáng tác mới, chuỗi concert đã đem đến những khoảnh khắc mãn nhãn, để rồi khi kết thúc vào hai đêm cuối cùng vào 6 và 7/9 vừa qua tại The Global City (TP.HCM).

Trong giây phút chia tay, nhiều thành viên không kìm được nước mắt. Trên fanpage chính thức, nhà sản xuất nhắn gửi: “Hành trình nào cũng có điểm dừng để nhường chỗ cho những chặng đường mới. Tạm dừng không có nghĩa là kết thúc, các anh tài và ê-kíp sẽ sớm quay trở lại với những câu chuyện mới, sứ mệnh mới”.

Đằng sau thành công ấy là một triết lý làm nghề mà bà Hạnh nhiều lần chia sẻ: Cạnh tranh không phải mối lo, mà là động lực. Với bà, một chương trình chỉ có thể tồn tại nếu được chuẩn bị kỹ càng, từ khâu lên ý tưởng đến chọn ê-kíp chủ chốt.

Bằng việc hợp tác với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, bà xây dựng một đội ngũ vừa chuyên nghiệp vừa đam mê, quyết tâm mang đến cho nghệ sĩ “những sân khấu để đời” – nơi khán giả chính là người hưởng trọn giá trị.

Nếu “Anh trai” tạo nên một cuộc chơi sôi động, thì mùa hè 2025 lại chứng kiến sự lên ngôi của một gam màu hoàn toàn khác: “Gia đình Haha”. Khác biệt lớn nhất của chương trình này là sự nhẹ nhàng, an yên, đi ngược lại dòng chảy giật gân, kịch bản dồn dập vốn đang tràn ngập trên truyền hình thực tế. Việt hoá từ format “Haha Farmer”, “Gia đình Haha” hướng đến chữa lành: không kịch bản sắp đặt, không chiêu trò, chỉ có những khoảnh khắc sống chậm, gắn kết với thiên nhiên và cảm xúc thật.

Ngay từ tập đầu tiên, chương trình đã vươn lên vị trí Top 1 rating toàn quốc trên VTV3 – minh chứng cho nhu cầu lớn lao của khán giả với những giá trị giản dị nhưng chạm đến trái tim.

Đội hình nghệ sĩ tham gia cũng trở thành điểm nhấn: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh… Mỗi người một màu sắc: người sáng tác, người nấu ăn, người khuấy động, người lên kế hoạch. Tưởng như khó hòa hợp, nhưng khi ghép lại, họ tạo thành một “gia đình” đúng nghĩa với sự chân thật, hài hước và ấm áp.

Điểm đặc biệt là, trong không gian tách biệt với sân khấu lớn và ánh đèn hào nhoáng, các nghệ sĩ được sống thật, không cần dè chừng hay lo sợ “mất điểm”. Chính từ đó mà hàng loạt khoảnh khắc bất ngờ, hài hước ra đời: từ việc bị nhầm là cán bộ chăn nuôi, đến câu khen “hát hay như… ca sĩ” dành cho Bùi Công Nam.

Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, “Gia đình Haha” còn là hành trình tôn vinh văn hoá địa phương. Mỗi vùng đất không chỉ là bối cảnh, mà trở thành “mạch dẫn chính” giúp nghệ sĩ cùng người dân trải nghiệm sinh hoạt đời thường. Nhờ đó, văn hoá bản địa được lan tỏa, kết nối khán giả cả nước theo cách gần gũi nhất.

Ở vị trí CEO, bà Ngô Thị Vân Hạnh không giấu khát vọng: định hình tiêu chuẩn “premium” cho truyền hình Việt.

Theo bà, mục tiêu của các chương trình không chỉ dừng lại ở doanh thu hay rating. Giá trị cốt lõi phải là nội dung chất lượng, hình ảnh khác biệt và trải nghiệm xứng tầm cho khán giả. Bà mong khán giả Việt có thể tự hào và yêu thích sản phẩm trong nước, thay vì chỉ tìm đến show quốc tế.

Với khoảng 25 năm kinh nghiệm, bà hiểu rằng: để thành công, chương trình phải có thông điệp nhân văn và giá trị tích cực cho cộng đồng, song song với sự đầu tư chỉn chu về quy mô. Đây là tiêu chí bà áp dụng cho mọi dự án từ “Chị đẹp”, “Anh trai” đến “Mẹ siêu nhân” và nay là “Gia đình Haha”.

Đằng sau sự thành công, nữ CEO không khỏi chia sẻ: “Trong ngành, mọi người hay nói vui rằng phụ nữ làm giải trí đều là những ‘người đàn bà thép’. Khó khăn lớn nhất là cân bằng giữa gia đình, sức khỏe và công việc, bởi đặc thù ngành này rất ‘bào’. Có những ngày ê-kíp phải ghi hình suốt 24 giờ để giữ mạch cảm xúc của nghệ sĩ và đảm bảo tính chân thực cho sản phẩm.”

“Nhưng trong vất vả có niềm vui, ai cũng hết mình nên xung quanh tôi không có ai muốn đổi nghề cả. Còn thuận lợi thì tôi nghĩ có lẽ do nữ giới có tính kiên trì, tỉ mẩn, uyển chuyển hơn nên dễ dàng hơn trong việc kết nối, sáng tạo”, bà cho biết.

Nhìn về tương lai, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận 140 tỷ đồng cho năm 2025. Những con số này được kỳ vọng đến từ các chuỗi concert, cũng như loạt chương trình mới. Song song với đó là tầm nhìn mà nữ CEO vạch ra: đưa truyền hình Việt chạm tới chuẩn mực cao cấp, sánh vai cùng những nền công nghiệp giải trí trong khu vực.

(*Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)