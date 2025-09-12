Con lớn của Elon Musk sau hơn 3 năm bất hòa với bố, "thay danh đổi tính": Không muốn giữ quan hệ với ông bố tỷ phú dưới bất kỳ hình thức nào

Đầu tháng 9, tạp chí The Cut ra mắt ấn bản mùa thu với Vivian Wilson – con gái lớn của Elon Musk – trên trang bìa. Hình ảnh ấy đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: Vivian chính thức trở thành cái tên mới của làng mẫu quốc tế, không phải nhờ hào quang từ người cha nổi tiếng, mà từ lựa chọn độc lập của riêng mình.

Quyết định dứt khoát

Sinh năm 2004 với tên khai sinh Xavier Alexander Musk, cô công khai là người chuyển giới ở tuổi 16 và đổi tên thành Vivian Jenna Wilson. Năm 2020, Vivian đệ đơn lên tòa xin đổi họ, kèm lời giải thích rõ ràng: “Tôi không còn muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với cha tôi nữa, cả về pháp lý lẫn thực chất.”

Quyết định ấy không chỉ khẳng định bản dạng giới mà còn cắt đứt mối quan hệ vốn nhiều căng thẳng với Elon Musk. Trong khi cha cô thường xuyên được thế giới nhắc đến như “ông trùm công nghệ” giàu nhất hành tinh, Vivian lại chọn con đường lặng lẽ, không gắn mình với khối tài sản có lúc được Forbes định giá hơn 400 tỷ USD.

Vivian lúc nhỏ (phải) chụp hình cùng bố, vợ hai của ông - diễn viên Talulah Riley, và em sinh đôi Griffin.

Đối với nhiều người, mang họ Musk là tấm vé bước vào thế giới đặc quyền. Nhưng với Vivian, đó lại là gánh nặng. Cô từng che mặt khi ra đường để tránh bị nhận diện, bởi đi kèm với cái họ ấy là ánh nhìn soi mói và kỳ vọng khắt khe của dư luận.

“Mọi người nghĩ tôi có nhiều tiền lắm, nhưng thực tế tôi chẳng có hàng trăm nghìn USD để tiêu xài,” Vivian nói trong The Cut.

Từ bỏ sự hậu thuẫn tài chính của người cha tỷ phú, cô bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn tự lập. Hiện tại, Vivian thuê một căn hộ nhỏ ở Los Angeles, sống chung với ba người bạn để chia sẻ chi phí. Mọi khoản chi tiêu – từ học phí, tiền nhà đến sinh hoạt phí – đều do cô tự lo.

Đam mê ngoại ngữ và những bước tiến vào giới thời trang

Vivian có niềm yêu thích đặc biệt với ngoại ngữ. Cô thông thạo tiếng Pháp, Hàn, Nhật, Tây Ban Nha và tiếng Trung. Từng có thời gian ngắn sống ở Quebec (Canada) để luyện tiếng Pháp, sau đó cô chuyển sang Tokyo, theo học Đại học Temple nhằm trau dồi tiếng Nhật. Tuy nhiên, việc phải sống một mình khiến cô rời bỏ giảng đường sau một năm rưỡi.

Tờ Teen Vogue cho biết Vivian bắt đầu tự lập từ năm 2020 và hiện đang theo học ở một trường cộng đồng, với niềm đam mê ngôn ngữ.

Đầu năm 2024, Vivian trở về Mỹ, tiếp tục học tại một trường cao đẳng cộng đồng ở Los Angeles. Với cô, đây là lựa chọn hợp lý: chi phí rẻ hơn đại học truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để tập trung vào điều mình đam mê.

“Đại học thì quá đắt, mà tôi không có khoản thừa kế đó,” cô thẳng thắn thừa nhận.

Sự nghiệp người mẫu của Vivian bắt đầu từ tháng 5/2024, khi cô chụp bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Wildfang. Ngay sau đó, cô xuất hiện trên Teen Vogue, Carcy, rồi đến Dazed với thiết kế của Miu Miu và mái tóc dài được ví như công chúa Rapunzel. Tháng 6, Vivian góp mặt trong show diễn của drag queen Pattie Gonia tại Los Angeles và tham dự tiệc mừng Tháng Tự hào do Interview tổ chức.

Không dừng lại ở đó, Vivian ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng CAA, đồng thời thử sức ở lĩnh vực influencer – một lựa chọn được đánh giá tiềm năng trong thời đại mạng xã hội. Hiện tài khoản Instagram của cô có gần 800.000 người theo dõi.

Sống ngoài ánh hào quang

Trong mắt số đông, từ bỏ sự bảo trợ tài chính của cha tỷ phú là quyết định khó hiểu. Nhưng với Vivian, đó là con đường duy nhất để tìm thấy tự do. Không phụ thuộc vào tài sản khổng lồ, không gắn chặt với danh tiếng của Elon Musk, cô có thể tự viết nên câu chuyện riêng.

Trong khi Elon Musk gắn liền với Tesla, SpaceX, Neuralink hay X (Twitter), Vivian lại chọn cách sống gần như “vô hình”. “Tôi muốn mọi người biết đến tôi như chính tôi, chứ không phải chỉ là con gái của Elon Musk,” cô nhấn mạnh với Teen Vogue.

Cô không ngại nói về khó khăn khi tự lập. Nhiều lúc Vivian phải lo lắng không biết có đủ tiền để đóng hóa đơn. Nhưng theo cô, chính những lo toan ấy mới mang lại cảm giác chân thực, hơn là sống trong sự xa hoa nhưng xa lạ.

Vivian từng thừa nhận mình là bệnh nhân ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý). Trải nghiệm này khiến tuổi thơ cô nhiều thử thách, nhưng cũng dạy cô biết cách kiên cường. Thay vì trông đợi một cuộc sống xa hoa, Vivian học cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé: tình bạn, nghệ thuật đường phố, văn hóa drag hay niềm an tâm khi trả đủ tiền nhà đúng hạn.

“Tôi không khao khát trở nên giàu có. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, bình thường và được là chính mình,” Vivian chia sẻ.

Nếu Elon Musk đại diện cho thế giới của quyền lực, công nghệ và tham vọng chinh phục vũ trụ, thì Vivian Wilson là đối cực: một người trẻ chỉ mong có chỗ đứng giản dị trong xã hội. Chính sự đối lập này khiến hành trình của cô trở nên đặc biệt – như một lời nhắc rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng định nghĩa cuộc đời.

Ảnh: Internet