Hoa hậu Tiểu Vy: Nhan sắc "mỹ nhân ngàn năm có một" sau 8 năm đăng quang giờ ra sao?

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng chấn động khi tung ra loạt ảnh thả dáng quyến rũ trên bãi biển. Diện bộ bikini hai mảnh màu vàng vô cùng nổi bật, nàng hậu sinh năm 2000 khéo léo khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng những đường cong quyến rũ khó rời mắt. Qua đó, cô tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc ngày càng chín muồi của bản thân sau 8 năm đăng quang.

Nhan sắc cực phẩm cân mọi khung hình, xứng danh "tỷ lệ vàng"

Đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tròn 18 tuổi, Trần Tiểu Vy luôn được hội chị em lẫn cư dân mạng ca ngợi là một trong những nàng hậu sở hữu gương mặt đạt tỷ lệ chuẩn mực và hài hòa nhất lịch sử cuộc thi. Hoạt động nhiều năm trong làng giải trí đầy rẫy sự cạnh tranh, mỹ nhân gốc Quảng Nam vẫn duy trì sức hút vô song nhờ hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng không kém phần trưởng thành, sang trọng.

Trong chuyến du lịch biển đón hè vừa qua, Tiểu Vy đã tung ra bộ ảnh diện áo tắm hai mảnh mang sắc vàng rực rỡ, hoàn toàn tôn lên làn da khỏe khoắn cùng body vạn người mê.

Đáng chú ý, thay vì chọn trang phục hay layout trang điểm cầu kỳ, Tiểu Vy lại hướng đến sự tối giản, phong cách make-up nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên trước gió biển và tuyệt đối không sử dụng phụ kiện rườm rà. Chính sự đơn giản này lại là đòn bẩy hoàn hảo giúp tôn lên nét đẹp nguyên bản, khỏe khoắn và đầy năng lượng của người đẹp sinh năm 2000.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về vô số bình luận khen ngợi từ người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng body và thần thái của Tiểu Vy ở thời điểm hiện tại đã thăng hạng vượt bậc, quyến rũ hơn rất nhiều so với thời điểm mới đội vương miện.

Từ "mỹ nhân thế hệ mới" đến "nàng hậu đa năng" của Vbiz

Không chịu bó buộc bản thân trong danh xưng hoa hậu hay những sải bước trên sàn catwalk, Tiểu Vy sau khi đăng quang đã từng bước định hình bản thân là một nghệ sĩ đa năng. Cô tích cực càn quét các sự kiện giải trí lớn, là gương mặt thương hiệu được hàng loạt nhãn hàng săn đón.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Tiểu Vy còn lấn sân mạnh mẽ sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy và gặt hái được những dấu ấn nhất định khi góp mặt trong các dự án điện ảnh đình đám như Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Ốc Mượn Hồn... Dù là một tân binh trên màn ảnh, cô nàng vẫn nhận được nhiều điểm cộng từ khán giả nhờ ngoại hình sáng, nét diễn tự nhiên, biểu cảm đa dạng và tinh thần không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng.

Bên cạnh ánh hào quang sân khấu, Tiểu Vy ngoài đời vẫn là một cô gái vô cùng gần gũi, thân thiện. Trên các nền tảng mạng xã hội, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các vlog du lịch, thói quen tập luyện giữ dáng cũng như bí quyết chăm sóc da của mình đến các fan.