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Bức ảnh để đời của Hoa hậu Việt Nam nổi đình đám quê Hải Phòng: Mặt ngây thơ, thân hình thon gọn

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Bức ảnh để đời của Hoa hậu Việt Nam nổi đình đám quê Hải Phòng: Mặt ngây thơ, thân hình thon gọn

Bức ảnh để đời của Hoa hậu Việt Nam quê Hải Phòng được chụp vào khoảng năm 2016, thu hút sự chú ý bởi sự đối lập giữa gương mặt trong trẻo và vóc dáng thon gọn.

Trong hàng nghìn bức ảnh được công bố kể từ khi đăng quang đến nay, khoảnh khắc Nguyễn Thị Huyền đứng bên mạn tàu giữa biển khơi được nhiều khán giả xem là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của cô. Bức ảnh được chụp vào khoảng năm 2016, thu hút sự chú ý bởi sự đối lập giữa gương mặt trong trẻo và vóc dáng gợi cảm.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và bức ảnh đẹp để đời.

Thời điểm đó, Nguyễn Thị Huyền gây bất ngờ khi từ bỏ mái tóc dài vốn gắn liền với hình ảnh dịu dàng để chuyển sang kiểu tóc tém cá tính. Sự thay đổi này giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt của Hoa hậu Việt Nam 2004.

Trong ánh hoàng hôn trên biển, người đẹp quê Hải Phòng gần như không trang điểm cầu kỳ, để lộ vẻ đẹp tự nhiên với đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú và nụ cười nhẹ nhàng. Gương mặt mang nét ngây thơ, trong trẻo kết hợp cùng thần thái phóng khoáng tạo nên sức hút riêng cho bức hình.

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc, Nguyễn Thị Huyền còn gây chú ý với vóc dáng cân đối. Chỉ diện áo ba lỗ màu hồng pastel ôm sát kết hợp quần tối màu đơn giản, nàng hậu vẫn khoe được vòng eo thon gọn cùng đường cong quyến rũ. Sự kết hợp giữa mái tóc ngắn năng động và vóc dáng mềm mại giúp cô nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Đây cũng được xem là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Nguyễn Thị Huyền theo đuổi hình ảnh trẻ trung, cá tính, khác biệt so với phong cách nền nã, kín đáo vốn gắn bó với cô trong nhiều năm.

Nhan sắc nàng hậu hiện tại.

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi đang là sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cùng năm, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc và lọt Top 15 chung cuộc.

Năm 2005, cô sang Anh theo học ngành Báo chí tại Đại học Middlesex và tốt nghiệp năm 2009. Năm 2012, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục theo học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau khi về nước, cô từng công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và góp mặt trong vài dự án phim ảnh. Hiện người đẹp lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và công việc giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo Dạ Vũ

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