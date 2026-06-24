Mỹ nhân đi ăn cưới được nhiều người "hỏi thăm" nhất, ngồi cạnh Tiểu Vy không lép vế tí nào

Đám cưới của "bà trùm nông sản" Viên Vibi là một trong những sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi quy tụ dàn khách mời gồm nhiều TikToker nổi tiếng cùng loạt gương mặt đình đám của showbiz Việt. Giữa “rừng” visual nổi bật, Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại tiệc cưới tổ chức ở bãi biển Bình Thuận. Mỹ nhân sinh năm 1989 gây ấn tượng mạnh với nhan sắc cuốn hút cùng phong cách thời trang nổi bật, ở góc quay nào cũng đẹp phát sáng. Được sắp xếp ngồi cạnh Hoa hậu Tiểu Vy, dù chênh lệch 11 tuổi, Ngọc Trinh vẫn không hề “lép vế” trước nhan sắc của nàng Hậu. Ngược lại khi xuất hiện chung khung hình, cả hai càng tạo nên một tổng thể hài hòa, mỗi người một vẻ đẹp riêng nhưng đều nổi bật và thu hút ánh nhìn.

Ngọc Trinh xuất hiện tại đám cưới của Viên Vibi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý

Ngồi cạnh Hoa hậu Tiểu Vy, Ngọc Trinh vẫn không hề "lép vế", mỗi người một vẻ đẹp riêng khiến khung hình càng thêm nổi bật

Style đi ăn cưới của Ngọc Trinh được cõi mạng khen nức nở. Cô diện đầm lụa hai dây dáng dài với gam xanh lá pastel nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật. Thiết kế hở lưng tinh tế giúp cô khoe trọn vóc dáng thon gọn, mảnh mai dù đã bước vào tuổi U40. Phom váy ôm nhẹ vừa đủ tạo cảm giác thanh lịch, sành điệu và vô cùng thời thượng, mỗi góc máy lia qua đều dễ dàng bắt trọn visual nổi bật. Ăn vận đơn giản, đúng dresscode, không quá cầu kỳ nhưng vẫn giữ trọn thần thái sang chảnh, không quá khó hiểu style đi ăn cưới của Ngọc Trinh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nếu yêu thích mẫu váy vừa ngọt ngào vừa sành điệu của Ngọc Trinh, chị em hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều thiết kế tương tự trên các sàn thương mại điện tử. Những mẫu đầm lụa hai dây dáng dài, phom ôm nhẹ giúp tôn dáng, kết hợp chi tiết hở lưng tinh tế khoe khéo bờ vai thon gọn luôn là lựa chọn được ưa chuộng. Gam màu xanh pastel cũng là điểm cộng lớn khi vừa nịnh da vừa mang lại cảm giác thanh lịch, thời thượng. Chị em nếu yêu thích phong cách này có thể tham khảo thêm một số mẫu tương tự để lựa chọn cho mình outfit phù hợp.

Gợi ý mua sắm

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây