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Nam nghệ sĩ Việt sở hữu nhà vườn rộng 1.000m²: Nhìn đâu cũng thấy hoa, góc nào cũng chill như tranh vẽ

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Căn nhà vườn ngập tràn cây hoa ở Tam Đảo là món quà nam nghệ sĩ dành tặng bố mẹ dưỡng già.

Đỗ Duy Nam (sinh năm 1990) được khán giả biết đến là "hot boy làng hài" nhờ ngoại hình điển trai, phong cách trẻ trung cùng lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Bên cạnh sự nghiệp ổn định, nam diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân viên mãn với vợ hot girl kém 5 tuổi. . Sau hơn 3 năm hẹn hò, năm 2016, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng tại Hà Nội, hiện có hai con đủ nếp đủ tẻ. Nhắc đến Đỗ Duy Nam, nhiều khán giả cũng ấn tượng với cơ ngơi sang xịn của nam diễn viên, trong đó không thể không kể đến căn nhà vườn rộng 1.000m² tại Tam Đảo. Đây là món quà ý nghĩa mà nam diễn viên dành tặng bố mẹ để dưỡng già. Với không gian ngập tràn cây xanh, hoa cỏ cùng thiết kế mộc mạc, ấm cúng, ngôi nhà mang vẻ đẹp thư thái, bình yên, chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Mới đây, Đỗ Duy Nam vừa chia sẻ loạt hình ảnh về căn nhà vườn nhỏ xinh của gia đình nhân dịp kỷ niệm 8 năm hoàn thiện. Không gian sống gây ấn tượng với sự rộng rãi, thư thái, được bao phủ bởi sắc xanh của cây cối và hoa lá, mang đến cảm giác bình yên, gần gũi với thiên nhiên. Nằm ở Tam Đảo, chỉ cách Hà Nội khoảng một giờ di chuyển, căn nhà là món quà nam diễn viên dành tặng bố mẹ để an dưỡng tuổi già. Khuôn viên rộng khoảng 1.000m², trong đó ngôi nhà có diện tích khoảng 120m², gồm phòng khách liền bếp và hai phòng ngủ. Phần diện tích còn lại được dành cho sân vườn xanh mát, phủ kín cây cối, hoa lá, tạo nên những góc thư giãn ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Bên cạnh đó, gia đình còn xây thêm bể bơi, góp phần hoàn thiện không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ngày cuối tuần và các dịp sum họp.

Cổng vào nhà gây ấn tượng với giàn hoa giấy nở rực rỡ

Ngôi nhà có diện tích 120m², trong khi phần diện tích còn lại được dành trọn cho sân vườn, được chăm chút kỹ lưỡng với thảm cỏ, cây xanh và hoa lá

Khu vực sân vườn trồng rất nhiều cây hoa, lối đi lát sỏi vô cùng đẹp mắt

Lối vào nhà được thiết kế rộng rãi, đủ để ô tô ra vào thuận tiện

Bể bơi ngoài trời là một trong những điểm nhấn của khuôn viên, vừa mang đến không gian thư giãn, vừa tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa thiên nhiên

Không gian sống được thiết kế theo kiểu nhà một tầng, nổi bật với tông trắng thanh lịch kết hợp mái ngói xanh, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và gần gũi. Bên trong, nội thất chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng và mộc mạc. Các món đồ được bài trí hài hòa, gọn gàng, vừa đảm bảo công năng sử dụng vừa mang đến một tổng thể tinh tế, dễ chịu.

Khu bếp trong nhà có thiết kế rộng rãi, tiện nghi

Nội thất gỗ chủ đạo mang đến cảm giác mộc mạc, gần gũi.

Nam nghệ sĩ Việt cưới vợ nhân viên kế toán: Sở hữu biệt phủ 5.000m² ở Hà Nội, góc nào cũng đẹp như kiệt tác nghệ thuật

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
nam nghệ sĩ việt

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