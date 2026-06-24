Cảnh tượng đáng chú ý trong sự kiện ra mắt BST mới của thương hiệu âm thanh đến từ Pháp

Mới đây, thương hiệu âm thanh cao cấp Devialet chính thức giới thiệu bộ sưu tập Devialet Mania Summer 2026 – Exclusive Edition tại TP.HCM thông qua sự kiện "Mania Summer". Diễn ra tại khu vực bến du thuyền Vinhomes Central Park, "Mania Summer" được xây dựng như một hành trình trải nghiệm mang đậm tinh thần mùa hè thay vì một sự kiện ra mắt sản phẩm theo cách truyền thống.

Với quy mô giới hạn dành cho khách mời VIP, KOL và cộng đồng sáng tạo, Devialet mong muốn mang đến không gian nơi công nghệ, âm nhạc và phong cách sống được kết nối một cách tự nhiên.

Không gian trên du thuyền được thiết kế theo tinh thần lifestyle với nhiều khu vực trải nghiệm khác nhau, cho phép khách mời trực tiếp khám phá sản phẩm trong bối cảnh sử dụng thực tế. Cách tiếp cận này phản ánh định hướng của Devialet khi không chỉ xem thiết bị âm thanh là sản phẩm công nghệ đơn thuần mà còn là một phần của phong cách sống hiện đại.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung đại diện cho các lĩnh vực khác nhau của văn hóa đương đại như Việt Max, Stu & Pid the Wind, Suboi, Rhymastic, Cường Seven, Saabirose, AZA Ánh Sáng và Fabo. Sự xuất hiện của các gương mặt này góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, đồng thời thể hiện mối liên kết giữa thương hiệu với cộng đồng sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn ngẫu hứng của nghệ sĩ Việt Max cùng con trai Pid the Wind và biên đạo Quang Đăng. Trong không gian mở trên du thuyền, âm nhạc và chuyển động được kết nối liền mạch, mang đến trải nghiệm tương tác trực tiếp cho khách mời tham dự.

Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt hai phiên bản màu mới thuộc bộ sưu tập Devialet Mania Summer 2026 – Exclusive Edition gồm The Rose Bloom và The Moss Green.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và sự chuyển động của ánh sáng trong mùa hè, The Rose Bloom gây ấn tượng với sự kết hợp giữa sắc hồng phấn và gam cam ấm, gợi liên tưởng đến khoảnh khắc hoàng hôn. Trong khi đó, The Moss Green mang tông xanh rêu trầm, được nhấn nhá bằng sắc xanh acid hiện đại nhằm tạo nên hiệu ứng tương phản giàu tính thị giác.

Không chỉ xuất hiện trên sản phẩm, hai gam màu mới còn trở thành ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt của toàn bộ sự kiện. Từ khu vực check-in, lounge đến không gian trải nghiệm, mọi chi tiết đều được đồng bộ theo bảng màu của bộ sưu tập nhằm tăng cường sự kết nối giữa sản phẩm và câu chuyện thương hiệu.

Sự kiện "Mania Summer" có sự đồng hành của FRONT ROW by TAM SƠN, nền tảng mua sắm trực tuyến chuyên về thời trang và phong cách sống cao cấp. Sự hợp tác này tiếp tục phản ánh định hướng của Devialet trong việc mở rộng khái niệm về thiết bị âm thanh, từ một sản phẩm công nghệ đơn thuần trở thành một phần của hệ sinh thái lifestyle dành cho người dùng hiện đại.

Thông qua bộ sưu tập Devialet Mania Summer 2026 – Exclusive Edition, thương hiệu âm thanh đến từ Pháp tiếp tục theo đuổi triết lý kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và trải nghiệm người dùng. Bộ sưu tập mới không chỉ đánh dấu sự đổi mới về mặt thẩm mỹ mà còn cho thấy cách Devialet kết nối âm thanh với phong cách sống đương đại.