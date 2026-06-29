Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ kém 15 tuổi nói lý do phải lên tiếng trước thông tin "xin tiền" chữa bệnh cho NSND Công Lý

| | Lifestyle

"Em buồn, ức quá", vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý giãi bày.

Mới đây, vợ NSND Công Lý - chị Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi lên tiếng về thông tin "xin tiền" chữa bệnh cho chồng. Cô khẳng định: "Tôi xin nói rõ một lần nữa! Gia đình tôi chưa từng ngửa tay xin tiền bất kỳ ai. Chưa từng kêu gọi quyên góp. Chưa từng đến nhà bất kỳ ai để xin tiền chữa bệnh. Mọi chi phí điều trị đều là từ mồ hôi, công sức lao động của gia đình tôi...".

Chia sẻ của chị Ngọc Hà nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người bày tỏ sự đồng cảm, không ít cư dân mạng cũng để lại lời khuyên mong cô bớt bận tâm đến những thông tin tiêu cực. Một tài khoản bình luận: "Em ơi, những điều này em nói rồi, mọi người biết rồi mà. Em kể về những điều tích cực, những kỷ niệm đẹp, về sự nghiệp, các vai diễn của anh Lý... vui hơn nhiều".

Đáp lại, Ngọc Hà cho biết lý do lên tiếng lần này xuất phát từ việc những thông tin cũ tiếp tục bị lan truyền trên mạng xã hội. "Em buồn, ức quá", vợ NSND Công Lý giãi bày.

Dù nhiều lần bày tỏ sự bức xúc trước những tin đồn thất thiệt, Ngọc Hà vẫn luôn đồng hành, chăm sóc chồng trong suốt quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe. Mới đây, cô còn khiến nhiều cư dân mạng thích thú khi đăng tải một bức ảnh hài hước của Công Lý lên fanpage gia đình kèm dòng trạng thái: "Vợ chụp cho cái hình nhìn là lộn duột".

Chị Ngọc Hà và chồng.

Bức ảnh mới nhất của Công Lý nhận gần 1.500 bình luận.

Trong ảnh, nam NSND đứng khép nép bên bức tường với biểu cảm đầy hài hước. Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 1.500 lượt bình luận. Nhiều khán giả gửi lời chúc Công Lý sớm hồi phục hoàn toàn để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và trở lại màn ảnh với những vai diễn được yêu mến.

NSND Công Lý và Ngọc Hà đăng ký kết hôn đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm gắn bó. Không lâu sau đó, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe vì đột quỵ, khiến cuộc sống của cả hai thay đổi hoàn toàn. Từ đó đến nay, Ngọc Hà luôn là người sát cánh, chăm sóc chồng trong quá trình điều trị, đồng thời quán xuyến công việc và cuộc sống gia đình. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, lạc quan trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự yêu mến và động viên từ khán giả.

Vợ NS Công Lý lên tiếng khi bị chê gắn link bán hàng bất chấp: "Tôi không có chồng giàu để dựa vào"

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ nghệ sĩ Việt sở hữu khu vườn rộng 4000m² ven sông Hồng, U60 tận hưởng cuộc sống điền viên chill không thể tả

Nữ nghệ sĩ Việt sở hữu khu vườn rộng 4000m² ven sông Hồng, U60 tận hưởng cuộc sống điền viên chill không thể tả Nổi bật

Người phụ nữ U40 biến căn bếp thành “khu vườn xanh” với hơn 30 loại cây: Mỗi sáng thức dậy đều thấy cuộc sống đáng yêu hơn

Người phụ nữ U40 biến căn bếp thành “khu vườn xanh” với hơn 30 loại cây: Mỗi sáng thức dậy đều thấy cuộc sống đáng yêu hơn Nổi bật

Thêm 1 Hoa hậu nhà Sen Vàng nhận học bổng

Thêm 1 Hoa hậu nhà Sen Vàng nhận học bổng

19:43 , 29/06/2026
Ngọc Trinh không còn dư dả như trước

Ngọc Trinh không còn dư dả như trước

19:27 , 29/06/2026
Nam nghệ sĩ Việt sở hữu nhà vườn rộng 1.000m²: Nhìn đâu cũng thấy hoa, góc nào cũng chill như tranh vẽ

Nam nghệ sĩ Việt sở hữu nhà vườn rộng 1.000m²: Nhìn đâu cũng thấy hoa, góc nào cũng chill như tranh vẽ

19:09 , 29/06/2026
Cả gia đình hotmom Thủy Anh mê tít món bánh "nhỏ mà có võ" này khi du lịch Nha Trang: Ai đi biển cũng phải thử ít nhất một lần!

Cả gia đình hotmom Thủy Anh mê tít món bánh "nhỏ mà có võ" này khi du lịch Nha Trang: Ai đi biển cũng phải thử ít nhất một lần!

18:51 , 29/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên