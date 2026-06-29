Vợ kém 15 tuổi nói lý do phải lên tiếng trước thông tin "xin tiền" chữa bệnh cho NSND Công Lý

Mới đây, vợ NSND Công Lý - chị Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi lên tiếng về thông tin "xin tiền" chữa bệnh cho chồng. Cô khẳng định: "Tôi xin nói rõ một lần nữa! Gia đình tôi chưa từng ngửa tay xin tiền bất kỳ ai. Chưa từng kêu gọi quyên góp. Chưa từng đến nhà bất kỳ ai để xin tiền chữa bệnh. Mọi chi phí điều trị đều là từ mồ hôi, công sức lao động của gia đình tôi...".

Chia sẻ của chị Ngọc Hà nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người bày tỏ sự đồng cảm, không ít cư dân mạng cũng để lại lời khuyên mong cô bớt bận tâm đến những thông tin tiêu cực. Một tài khoản bình luận: "Em ơi, những điều này em nói rồi, mọi người biết rồi mà. Em kể về những điều tích cực, những kỷ niệm đẹp, về sự nghiệp, các vai diễn của anh Lý... vui hơn nhiều".

Đáp lại, Ngọc Hà cho biết lý do lên tiếng lần này xuất phát từ việc những thông tin cũ tiếp tục bị lan truyền trên mạng xã hội. "Em buồn, ức quá", vợ NSND Công Lý giãi bày.

Dù nhiều lần bày tỏ sự bức xúc trước những tin đồn thất thiệt, Ngọc Hà vẫn luôn đồng hành, chăm sóc chồng trong suốt quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe. Mới đây, cô còn khiến nhiều cư dân mạng thích thú khi đăng tải một bức ảnh hài hước của Công Lý lên fanpage gia đình kèm dòng trạng thái: "Vợ chụp cho cái hình nhìn là lộn duột".

Chị Ngọc Hà và chồng.

Bức ảnh mới nhất của Công Lý nhận gần 1.500 bình luận.

Trong ảnh, nam NSND đứng khép nép bên bức tường với biểu cảm đầy hài hước. Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 1.500 lượt bình luận. Nhiều khán giả gửi lời chúc Công Lý sớm hồi phục hoàn toàn để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và trở lại màn ảnh với những vai diễn được yêu mến.

NSND Công Lý và Ngọc Hà đăng ký kết hôn đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm gắn bó. Không lâu sau đó, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe vì đột quỵ, khiến cuộc sống của cả hai thay đổi hoàn toàn. Từ đó đến nay, Ngọc Hà luôn là người sát cánh, chăm sóc chồng trong quá trình điều trị, đồng thời quán xuyến công việc và cuộc sống gia đình. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, lạc quan trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự yêu mến và động viên từ khán giả.