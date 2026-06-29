Khách Tây ngồi xổm ven đường ở Hà Giang, tay chạm vào loài cây dại: Nhìn thấy phải rút điện thoại ra quay gấp

Có những thứ với người này là quá đỗi bình thường, nhưng trong mắt người khác lại là một trải nghiệm mới mẻ. Cũng giống như người Việt lần đầu nhìn thấy tuyết rơi hay lá phong chuyển đỏ sẽ không giấu được sự thích thú thì nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam cũng có những khoảnh khắc "wow" trước những điều tưởng chừng rất quen thuộc.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh 2 vị khách nước ngoài ngồi bên đường nghịch... cây xấu hổ ở Hà Giang bất ngờ viral trên mạng xã hội cũng vì lý do này.

(Nguồn: @hnghgiang1)

Trong đoạn clip, hai vị khách liên tục dùng tay chạm nhẹ vào từng cành cây xấu hổ. Mỗi lần lá cây khép lại rồi cụp xuống, cả hai lại bật cười đầy thích thú như vừa chứng kiến một màn ảo thuật nhỏ của thiên nhiên.

Không chỉ thử một lần, hai du khách còn kiên nhẫn chạm hết cành này đến cành khác, vừa quan sát vừa lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ấy. Biểu cảm hào hứng, ngạc nhiên của cả hai nhanh chóng khiến nhiều người xem cũng bật cười theo.

Đối với nhiều người Việt, cây xấu hổ vốn mọc ven đường, trên bãi cỏ hay những khoảng đất trống nên đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc. Thế nhưng với du khách lần đầu nhìn thấy một loài thực vật có thể "co rút" khi bị chạm vào, đây lại là trải nghiệm vô cùng mới lạ.

2 vị khách nghịch ngợm với cây xấu hổ

Sau đó họ còn trêu nhau khiến người xem thích thú

Đoạn clip không chỉ khiến dân mạng thích thú trước phản ứng của hai vị khách nước ngoài mà còn gợi về rất nhiều ký ức tuổi thơ. Vì vậy chỉ một thời gian ngắn, đoạn clip nhận về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận đồng thời chia sẻ lại trên nhiều kênh.

“Cây cỏ cũng phải tiếp khách du lịch”, “Hồi nhỏ thấy nhiều lắm, hoa của nó cũng đẹp nữa, giờ ít thấy, lâu lắm rồi mình không còn thấy cây mắc cỡ nữa”, “Hồi bé tui mà buồn buồn không có chuyện gì chơi là ra chơi với nó”, “Cây này cũng chữa nhiều bệnh lắm đó du khách ạ”, “Ngày bé tui nghịch hoài. Trưa đi gẩy rơm là lại ngồi ngoài bụi nửa tiếng nghịch nó. Hết khóm này qua khóm khác”, “Đôi khi chúng ta chỉ cần vài khoảnh khắc vô tư như vậy”, “Chịu khó chơi đi, mai mốt về bên kia rồi không có mà chơi nữa đâu”, “Bộ anh chị book vé qua đây để chơi vậy đó hả”,... là một số bình luận từ dân tình.

Đặc biệt nhiều người cũng thắc mắc và đặt câu hỏi: "Ủa, bên họ không có cây này hả?". Câu trả lời là đúng, bởi không phải ở đâu cũng có cây xấu hổ mà loại cây này chỉ phổ biến ở các quốc gia có khí hậu nhiệt đới.

Cây xấu hổ, hay còn gọi là cây mắc cỡ, cây trinh nữ hoặc hàm tu thảo, có tên khoa học là Mimosa pudica, thuộc họ Đậu.

Điểm đặc biệt nhất của loài cây này là khả năng phản ứng rất nhanh trước các tác động bên ngoài. Chỉ cần bị chạm nhẹ hoặc rung lắc, các lá kép sẽ lập tức khép lại rồi cụp xuống như một cơ chế tự vệ để hạn chế bị động vật ăn lá hoặc chịu tác động từ môi trường. Sau vài phút, khi không còn bị kích thích, lá sẽ từ từ mở ra như bình thường.

Dù được nhiều người Việt Nam xem là loài cỏ mọc tự nhiên, cây xấu hổ thực chất có nguồn gốc từ Nam Mỹ và Trung Mỹ trước khi lan rộng đến nhiều quốc gia có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.