Nữ nghệ sĩ cao 1m5, qua 1 lần đò khiến đại gia châu Âu si mê, bay gấp sang Việt Nam xin cưới

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, diễn viên Trương Phương đã tìm thấy hạnh phúc mới bên người chồng New Zealand cao lớn, giàu có. Chuyện tình của nữ diễn viên cao 1m50 khiến nhiều người thích thú bởi sự bất ngờ, lãng mạn và không kém phần táo bạo.

Mới đây, Trương Phương hài hước kể lại hành trình tình yêu của mình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cả hai từng quen biết và có thời gian tìm hiểu từ nhiều năm trước, nhưng không đi đến cái kết trọn vẹn. Sau khi cô kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, chồng New Zealand đã mời cô sang du lịch.

Trương Phương và chồng New Zealand

Trương Phương chia sẻ: "Nữ chính vừa kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên sau 3 tháng. Nam chính mời nữ chính sang New Zealand du lịch. Vì đã quen biết và đã từng là người yêu "part time" với nhau 6 năm trước, xong nam chính lại còn tài trợ vé máy bay, nên nữ chính không giữ giá làm nộm, lập tức đồng ý lên đường bay sang New Zealan ngay.

Bên nhau 3 tuần vui vẻ hạnh phúc, sau đó nữ chính chuẩn bị bay về nước, thì nam chính giữ lại. Nữ chính đồng ý đổi vé. Đổi vé tận 3 lần thế là ở New Zealand tận 6 tháng. Trong suốt thời gian bên nhau, nữ chính hoàn thành vai diễn người vợ hoàn hảo kiêm người yêu dịu dàng, khiến nam chính si mê.

Trước khi quay trở về Việt Nam nữ chính nói: "Em cho anh đăng ký bản dùng thử 6 tháng rồi, giờ anh có đăng ký lên bản premium trọn đời không, để em còn biết đỡ mất thời gian của cả hai?".

Nam chính không nói gì, lẳng lặng sắp xếp công việc và bay về Việt Nam cùng nữ chính. Sau đó thì cái ảnh này xuất hiện và giờ nữ chính đang vừa ngồi viết status vừa cười vì sự liều lĩnh của mình. Liều ăn nhiều".

Cặp đôi kết hôn vào năm đầu năm 2025

Chia sẻ dí dỏm của Trương Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình xuyên biên giới của nữ diễn viên.

Trương Phương sinh năm 1987, được khán giả biết đến qua các bộ phim Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... Với chiều cao 1m50, cô từng được gọi vui là "nữ diễn viên thấp nhất màn ảnh Việt".

Người chồng thứ hai của Trương Phương cao 1m90, làm trong lĩnh vực xây dựng. Theo nữ diễn viên, ông xã là người chân thành, ấm áp và xuất hiện đúng lúc cô trải qua giai đoạn khủng hoảng sau đổ vỡ hôn nhân. Sự thấu hiểu và quan tâm của anh đã khiến cô quyết định gắn bó lâu dài.

Trương Phương hiện đang sống cùng chồng đại gia trong biệt thự nhà vườn rộng lớn, nên thơ ở New Zealand

Nữ diễn viên từng gây chú ý khi chia sẻ clip cô được nhiều người giúp việc phục vụ vào buổi sáng

Cô cũng nhiều lần khoe nhẫn kim cương chồng tặng

Sau khi kết hôn, Trương Phương sang New Zealand sinh sống cùng chồng. Cuộc sống của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự tiện nghi, sung túc nhưng vẫn đong đầy tình cảm. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thư thái bên chồng, từ tận hưởng thiên nhiên, mua sắm đến những buổi sáng yên bình giữa không gian xanh.

Đáng chú ý, Trương Phương nhiều lần tiết lộ được chồng và người giúp việc chăm sóc chu đáo trong cuộc sống thường ngày. Nữ diễn viên cũng gây chú ý khi khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn do ông xã tặng, khiến không ít khán giả trầm trồ trước cuộc sống giàu sang, hạnh phúc hiện tại của cô.