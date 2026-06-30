Một khách sạn 5 sao sở hữu phòng đại tiệc hơn 1.000 khách ở Hà Nội trở thành điểm hẹn mùa cưới 2026

Theo ban tổ chức, chủ đề “The First Page - Trang đầu tiên” được lựa chọn để mang đến cho các cặp đôi nguồn cảm hứng để bắt đầu viết nên câu chuyện hạnh phúc của riêng mình, mở ra những chương hạnh phúc trọn vẹn.

Sự kiện là dịp để khách tham dự khám phá các xu hướng cưới mới, đồng thời tạo không gian để các cặp đôi gặp gỡ các thương hiệu uy tín trong ngành và tìm kiếm những ý tưởng cho một lễ cưới mang đậm dấu ấn cá nhân.

The First Page quy tụ hơn 30 đối tác trong nhiều lĩnh vực như trang trí tiệc cưới, váy cưới, trang điểm, nhiếp ảnh, thiệp cưới, quà tặng và các dịch vụ trải nghiệm dành cho cô dâu, chú rể.

Bên cạnh khu vực triển lãm, khách tham quan còn có cơ hội tìm hiểu không gian tổ chức tiệc cưới tại Meliá Hanoi, trong đó nổi bật là Grand Ballroom - phòng đại tiệc không cột có sức chứa hơn 1.000 khách. Không gian tiệc cưới được Meliá Hanoi thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều quy mô tiệc cưới và sự kiện.

Phòng đại tiệc không cột tại Meliá Hanoi với sức chứa hơn 1000 khách

Trong 2 ngày diễn ra chương trình, các cặp đôi đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động như thưởng thức thực đơn tiệc cưới, tham quan các ý tưởng trang trí, thử váy cưới, tham khảo phong cách trang điểm, gặp gỡ nhiếp ảnh gia, tìm hiểu các gói dịch vụ cưới cũng như nhận tư vấn từ các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đại diện Meliá Hanoi cho biết Wedding Fair 2026 không chỉ là dịp giới thiệu các dịch vụ cưới mà còn hướng tới hỗ trợ các cặp đôi có thêm ý tưởng để chuẩn bị cho ngày trọng đại. “Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, không gian sang trọng và sự đồng hành của hơn 30 đối tác chuyên nghiệp, Meliá Hanoi kỳ vọng mang đến một điểm hẹn cưới đáng nhớ ngay tại trung tâm thủ đô”, đại diện Meliá Hanoi chia sẻ.

Meliá Hanoi là khách sạn 5 sao tọa lạc tại trung tâm thủ đô, được biết đến với phong cách thanh lịch, hiện đại kết hợp hài hòa với chiều sâu văn hóa Hà Nội. Meliá Hanoi sở hữu hệ thống phòng nghỉ cao cấp, dịch vụ ẩm thực đa dạng, không gian hội nghị, sự kiện quy mô lớn.