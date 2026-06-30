Ngôi nhà của Elon Musk

Là người đứng sau hàng loạt đế chế công nghệ như Tesla, SpaceX, PayPal, Starlink hay xAI, Elon Musk nhiều năm liền giữ vị trí người giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với hình dung về cuộc sống xa hoa của một tỷ phú, Elon Musk lại khiến nhiều người bất ngờ khi từ bỏ hàng loạt biệt thự đắt đỏ để chuyển đến sống trong một căn nhà lắp ghép chỉ khoảng 37m² ngay cạnh bãi phóng tên lửa của SpaceX tại Boca Chica, bang Texas (Mỹ).

Năm 2020, Elon Musk tuyên bố sẽ bán gần như toàn bộ bất động sản mình sở hữu và không còn muốn giữ bất kỳ căn biệt thự nào. Đến năm 2021, ông hoàn tất việc bán tài sản cuối cùng và chuyển đến sống trong căn nhà Casita do startup Boxabl sản xuất. Theo chia sẻ của Musk, ông muốn tập trung nguồn lực cho tham vọng đưa con người lên sao Hỏa thay vì đầu tư vào những dinh thự xa hoa. Chính quyết định này đã tạo nên một trong những nghịch lý nổi tiếng nhất giới tỷ phú: người giàu nhất hành tinh lại sống trong một căn nhà có giá chỉ khoảng 50.000 USD, sau đó được cải tạo lên khoảng 69.000 USD.

Căn nhà lắp ghép chỉ 37m² của người giàu nhất thế giới

Không giống những biệt phủ rộng hàng nghìn mét vuông của nhiều tỷ phú khác, nơi ở của Elon Musk chỉ có diện tích khoảng 37m² và được đặt ngay tại Starbase - cơ sở nghiên cứu, lắp ráp và phóng tên lửa của SpaceX ở Boca Chica. Ngôi nhà mang tên Casita được thiết kế theo dạng module có thể gấp gọn để vận chuyển rồi lắp ráp nhanh chóng. Toàn bộ không gian được bố trí theo phong cách mở nhằm tối ưu diện tích. Căn nhà gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp và phòng tắm nhưng gần như không có những vách ngăn truyền thống. Thiết kế sử dụng cửa kính từ trần xuống sàn giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực.

Theo Boxabl, Casita được chế tạo từ thép, bê tông và vật liệu EPS nên có khả năng chống cháy, chống nước, chống nấm mốc và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, đây cũng là mẫu nhà tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường - điều phù hợp với những quan điểm mà Elon Musk nhiều lần công khai ủng hộ.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế như một căn hộ studio nhỏ gọn. Phòng khách chỉ gồm bộ sofa đơn giản có thể kéo thành giường dành cho khách, một chiếc bàn nhỏ, vài cuốn sách cùng TV treo tường. Qua những hình ảnh từng được mẹ Elon Musk chia sẻ, căn phòng gần như chỉ có những món đồ thiết yếu, hoàn toàn không xuất hiện các món nội thất xa xỉ thường thấy trong nhà của giới siêu giàu.

Điểm khiến nhiều người bất ngờ nhất là khu vực nghỉ ngơi. Phòng ngủ chỉ đủ diện tích đặt một chiếc giường và không có sự ngăn cách rõ ràng với phòng khách. Một số phiên bản Casita sử dụng giường Murphy có thể gập vào tường để tiết kiệm không gian, trong khi các hình ảnh thực tế cho thấy nơi ngủ của Musk vô cùng đơn giản. Bạn gái cũ của ông, ca sĩ Grimes, từng tiết lộ rằng Elon Musk thậm chí còn không muốn thay chiếc nệm đã bị thủng và từng yêu cầu cô mang một chiếc nệm khác từ nơi ở cũ đến thay thế. Cô cũng cho biết căn nhà không có hệ thống an ninh nghiêm ngặt như nhiều người vẫn nghĩ.

Khu bếp được bố trí gọn gàng với đầy đủ các thiết bị cần thiết như bồn rửa đôi, lò vi sóng, lò nướng, máy rửa bát, tủ lạnh cùng một bàn ăn mini kết hợp quầy bar.

Dù vậy, điều gây chú ý nhất lại là chiếc tủ lạnh gần như luôn trống rỗng. Elon Musk không thuê đầu bếp riêng và cũng rất hiếm khi tích trữ thực phẩm. Theo chia sẻ từ những người thân cận, các bữa ăn của ông thường chỉ là vài lát bánh mì, bơ đậu phộng ăn trực tiếp bằng thìa hoặc đồ ăn nhanh mua vội tại các cửa hàng gần đó. Với Musk, việc ăn uống đơn giản chỉ nhằm nạp năng lượng để tiếp tục làm việc.

Phòng tắm của căn nhà cũng được thiết kế theo phong cách tối giản với đầy đủ vòi sen, bồn rửa và các thiết bị vệ sinh cơ bản. Không gian nhỏ nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Mẹ của Elon Musk từng tiết lộ rằng mỗi lần đến thăm con trai, bà phải ngủ trong gara vì diện tích căn nhà quá nhỏ. Bà cũng cho biết phòng tắm chỉ có duy nhất một chiếc khăn, phản ánh lối sống tiết kiệm đến mức khó tin của vị tỷ phú.

Việc lựa chọn sống trong căn nhà lắp ghép không phải quyết định ngẫu hứng. Boca Chica chính là nơi đặt Starbase - trung tâm phát triển tên lửa Starship của SpaceX. Việc ở ngay cạnh bãi phóng giúp Elon Musk dễ dàng theo dõi tiến độ các dự án và dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc.

Theo Business Insider, Musk duy trì cường độ làm việc khoảng 85-100 giờ mỗi tuần và chia lịch làm việc thành những khoảng thời gian kéo dài đúng 5 phút. Ngay cả bữa trưa cũng thường được rút ngắn tối đa để ông vừa ăn vừa xem các bản thiết kế kỹ thuật.

Dù sống trong căn nhà chỉ khoảng 37m² với nội thất vô cùng giản dị, Elon Musk vẫn sẵn sàng chi hàng triệu USD cho việc giáo dục, y tế và an ninh của các con. Chính sự đối lập giữa khối tài sản khổng lồ và lối sống tối giản đã khiến nơi ở của người giàu nhất thế giới trở thành một trong những căn nhà gây tò mò nhất hành tinh.