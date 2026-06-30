Mỹ nhân quê Phú Thọ sắp thi Hoa hậu Hoàn vũ: Sở hữu vòng eo 61 cm, tốt nghiệp Đại học loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế

Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Phú Thọ, cao 1,73 m, sở hữu số đo ba vòng 88-61-97 cm. Vòng eo 61 cm cùng đôi chân dài và thần thái tự tin giúp cô được đánh giá là một trong những gương mặt có ngoại hình nổi bật của Miss Cosmo Vietnam 2025. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang theo phong cách thanh lịch xen lẫn gợi cảm, khoe lợi thế hình thể săn chắc sau quá trình tập luyện.

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, Cẩm Ly còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô đạt 27,3 điểm khối D14 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Trong thời gian học đại học, cô từng là thành viên Ban Đối ngoại của tổ chức mô phỏng Hội nghị Liên Hợp Quốc (IRMUN), qua đó rèn luyện khả năng ngoại ngữ, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.

Cẩm Ly là là đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2026 (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế).

Cô đạt 27,3 điểm khối D14 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ít ai biết trước khi đến với đấu trường sắc đẹp, Cẩm Ly gần như chưa có kinh nghiệm thi nhan sắc. Tuy nhiên, tại Miss Cosmo Vietnam 2025, cô liên tục tạo bất ngờ khi bứt phá qua từng vòng thi. Với phong thái điềm tĩnh, khả năng trình diễn ổn định và phần ứng xử được đánh giá cao, người đẹp được ví như "ngựa ô" của cuộc thi trước khi giành ngôi Á hậu.

Ở phần thi ứng xử trong đêm chung kết, Cẩm Ly gây ấn tượng khi ví người phụ nữ như ánh trăng. Theo cô, mỗi người đều có cách tỏa sáng riêng, không cần phải trở thành mặt trời để khẳng định giá trị bản thân. Cô cho rằng vẻ đẹp bền vững được tạo nên từ lòng trắc ẩn, sự tử tế và khả năng lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Á hậu Cẩm Ly có chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt để giữ dáng chuẩn bị thi quốc tế.

Cô cao 1,73 m, sở hữu số đo ba vòng 88-61-97 cm.

Bên cạnh việc học và tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Cẩm Ly còn có năng khiếu ca hát, yêu thích nghệ thuật, đọc sách và dành thời gian ngắm biển để cân bằng cảm xúc. Cô cũng ấp ủ một số dự án cộng đồng với mong muốn đưa tri thức và cơ hội học tập đến những khu vực còn nhiều khó khăn. Theo Cẩm Ly, giáo dục là con đường tạo ra sự thay đổi lâu dài, giúp người trẻ có thêm cơ hội phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Sau khi được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2026, Cẩm Ly cho biết cô xem đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Người đẹp mong muốn mang đến hình ảnh một cô gái Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, có tri thức và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Hiện cô đang bước vào quá trình huấn luyện chuyên sâu về catwalk, ứng xử, ngoại ngữ, thể lực và phong cách để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường chinh chiến.

Sự kết hợp giữa nhan sắc, học vấn cùng định hướng phát triển lâu dài đang giúp Đỗ Cẩm Ly được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn cho Việt Nam tại Miss Cosmo 2026. Với nền tảng tri thức, kỹ năng cùng tinh thần cầu tiến, người đẹp quê Phú Thọ được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.