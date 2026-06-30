Tuổi xế chiều kín tiếng, không vợ con của 'Công Tôn Sách kinh điển màn ảnh'

Phim Bao Thanh Thiên bản Đài Loan (Trung Quốc) năm 1993 cũng được đánh giá là một trong số những tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Đây cũng là dự án gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ giúp cho dàn diễn viên chính gồm Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính và Phạm Hồng Hiên trở nên nổi tiếng.

Tuy nhiên khác với hai bạn diễn, Phạm Hồng Hiên lại có cuộc sống chật vật hơn nhiều.

Cú rẽ hướng của chàng trai học cơ khí

Phạm Hồng Hiên sinh năm 1946 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước khi hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên theo học chuyên ngành cơ khí và làm việc trong các công trình tại Đài Loan trong 5 năm.

Ông bén duyên với nghệ thuật khá tình cờ khi nhận lời một người bạn vào thế vai cho một bộ phim truyền hình. Cũng từ đây, Phạm Hồng Hiên được đạo diễn hãng phim chú ý và chính thức bắt đầu con đường diễn xuất chuyên nghiệp của mình.

Tạo hình vai Công Tôn Sách của Phạm Hồng Hiên.

Giai đoạn đầu của sự nghiệp, Phạm Hồng Hiên tham gia khá nhiều các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nhờ ngoại hình thư sinh, tuấn tú, nam diễn viên tạo được ấn tượng tốt với khán giả qua các tác phẩm như Uyển Quân, Người vợ câm, Bên dòng nước... song tất cả chỉ dừng ở vai phụ.

Sự nghiệp của Hồng Hiên vụt sáng khi ông đảm nhận vai Công Tôn Sách trong Bao Thanh Thiên. Đây cũng là vai diễn để lại dấu ấn lớn nhất của ông với khán giả truyền hình, đồng thời mở ra nhiều cơ hội sau gần chục năm lận đận.

Theo nguyên tác, Công Tôn Sách là thư sinh có kiến thức sâu rộng, giữ vai trò phụ tá cho Bao Công. Ông mang dáng vẻ hòa nhã, cẩn trọng trong từng lời nói, cùng với Triển Chiêu một văn, một võ đã hỗ trợ bao đại nhân phá nhiều vụ án lớn.

Bộ ba nhân vật trong phim "Bao Thanh Thiên" kinh điển của Đài Loan.

Dù bộ phim được làm lại nhiều lần với không ít diễn viên, song khán giả vẫn chỉ nhớ đến phiên bản "Công Tôn Sách" của Phạm Hồng Hiên. Sau thành công của bộ phim, tên tuổi Phạm Hồng Hiên hiển nhiên trở nên nổi tiếng khắp nơi. Có thời gian đi đến đâu, mọi người thay vì kêu tên thật đều gọi nam diễn viên là "Công Tôn Sách" hay "Công Tôn tiên sinh".

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Có thể mọi người không tung hô cái tên Phạm Hồng Hiên nhưng khi nhắc đến Công Tôn Sách, họ vẫn nhớ tới khuôn mặt của tôi là mãn nguyện lắm".

Sau thành công của Bao Thanh Thiên, Phạm Hồng Hiên cũng góp mặt trên dưới 40 bộ phim khác. Song dấu ấn quá lớn từ vai Công Tôn Sách vô tình trở thành rào chắn, khiến ông không thể tạo thêm sự bứt phá cho nghề.

Tuổi già cô độc, không vợ con

Năm 2009, Phạm Hồng Hiên quyết định giã từ nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên trở về với cuộc sống thường nhật, thỉnh thoảng nhận lời tham gia các chương trình truyền hình để gặp gỡ, giao lưu khán giả.

Dành cả đời cho sự nghiệp nhưng khi về già, Hồng Hiên khiến khán giả tiếc nuối khi sống đơn độc không vợ con. Đây cũng là niềm trăn trở của nam diễn viên khiến ông cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mỗi khi nhắc đến.

“Tôi say mê công việc và coi đó là cuộc sống của mình. Bạn bè ai cũng giục nên có một mái ấm nhưng tôi đều không chú tâm. Giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy ân hận”, ông từng chia sẻ.

Phạm Hồng Hiên sống kín tiếng ở tuổi 80.

Ở tuổi 80, Phạm Hồng Hiên hiện sống ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ông chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Thỉnh thoảng, nam diễn viên ghi hình kênh YouTube của một số người thân thiết.

Xa rời hào quang, cuộc sống của một diễn viên tuổi xế chiều không khác gì một người bình thường. Ông dành thời gian mỗi sáng tập dưỡng sinh, sau đó nghiên cứu thư pháp, rảnh rỗi thì cùng những bạn đồng niên uống trà bình phẩm thơ ca... Vài năm trước, ông trải qua một số ca phẫu thuật chữa tê bì chân, di chứng ở vai do hồi trẻ chơi thể thao.