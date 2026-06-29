Cô gái bỏ việc ổn định ở tuổi 30, sang nước ngoài làm lại từ đầu và xây dựng cuộc sống đáng mơ ước ở tuổi 41: Bài học tài chính không nằm ở chuyện kiếm tiền thật nhiều

Ở tuổi 41, Onuk vẫn độc thân, không con cái. Điều khiến cô được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là sự nghiệp thành công hay cuộc sống đẹp như tạp chí, mà còn là cách cô từng bước xây dựng nền tảng tài chính để có quyền lựa chọn cuộc đời mình.

Bỏ công việc ổn định khi 30 tuổi: Quyết định nhiều người cho là liều lĩnh

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Onuk là một nhà thiết kế làm việc tại một công ty lớn với công việc văn phòng ổn định và thu nhập đều đặn. Đây là kiểu công việc mà nhiều người mơ ước, đặc biệt khi bước sang tuổi 30.

Thế nhưng sau một chuyến công tác ngắn ngày tại Nhật Bản, cô nhận ra mình muốn trải nghiệm một cuộc sống khác.

Khi ấy, không ít người phản đối quyết định của cô. Một phụ nữ 30 tuổi, chưa kết hôn, từ bỏ công việc ổn định để sang nước ngoài bắt đầu lại từ con số 0 bị xem là quá mạo hiểm.

Nhưng Onuk lại có suy nghĩ khác:

"Bắt đầu ở tuổi 30 vẫn tốt hơn là chờ đến tuổi 40 hay 50."

Đó không chỉ là một quyết định về cuộc sống mà còn là một quyết định tài chính quan trọng. Thay vì chấp nhận sự an toàn ngắn hạn, cô lựa chọn đầu tư vào kỹ năng, trải nghiệm và cơ hội phát triển dài hạn.

5 năm sống ở Nhật: Không phải du lịch hưởng thụ mà là tích lũy vốn sống và vốn tài chính

Nhiều người nhìn vào những video của Onuk và nghĩ rằng cô đang tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng.

Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Cô vẫn làm việc với cường độ cao như nhiều nhân viên văn phòng khác tại Nhật Bản. Những ngày làm thêm đến tối muộn hay cuối tuần tiếp tục xử lý công việc là điều rất bình thường.

Điểm khác biệt nằm ở cách cô quản lý cuộc sống và tiền bạc.

Onuk duy trì những thói quen khá đơn giản:

- Tự nấu ăn phần lớn thời gian.

- Mua thực phẩm vừa đủ dùng.

- Hạn chế lãng phí đồ ăn.

- Dành thời gian chăm sóc không gian sống.

- Chi tiêu có chọn lọc cho những thứ thực sự mang lại giá trị.

Cô không sống kham khổ, nhưng cũng không chạy theo tiêu dùng phô trương.

Sau 5 năm làm việc và tích lũy, Onuk có đủ nguồn lực tài chính để đưa ra lựa chọn lớn tiếp theo: quay về Hàn Quốc khởi nghiệp.

Tự do tài chính không phải nghỉ làm, mà là có quyền lựa chọn

Năm 35 tuổi, Onuk trở về Hàn Quốc.

Thay vì lao vào hôn nhân vì áp lực tuổi tác, cô tiếp tục tập trung cho kế hoạch riêng: xây dựng thương hiệu thời trang của mình và phát triển sự nghiệp độc lập.

Đây là giai đoạn nhiều người dễ rơi vào tình trạng "cháy túi" vì khởi nghiệp. Nhưng lợi thế của Onuk nằm ở việc cô đã chuẩn bị từ trước:

- Có kinh nghiệm chuyên môn.

- Có khoản tích lũy sau nhiều năm làm việc.

- Có cộng đồng người theo dõi trung thành.

- Có kỹ năng quản lý cuộc sống cá nhân.

Những thứ đó tạo thành "vốn tài chính vô hình" mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Trong tài chính cá nhân, đây là bài học rất đáng suy ngẫm: tài sản không chỉ là tiền trong tài khoản mà còn là năng lực tạo ra thu nhập trong tương lai.

Hai căn hộ thuê xuống cấp nhưng được biến thành tài sản tinh thần

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù ngày càng thành công, Onuk vẫn không quá ám ảnh chuyện sở hữu bất động sản.

Trong nhiều năm, cô sống trong các căn hộ thuê cũ kỹ và tự tay cải tạo chúng thành những không gian sống đẹp mắt, tiện nghi.

Thay vì đổ toàn bộ nguồn lực vào việc mua nhà bằng mọi giá, cô ưu tiên:

- Xây dựng sự nghiệp.

- Tăng thu nhập.

- Tích lũy tài sản tài chính.

- Nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Đây cũng là xu hướng đang được nhiều người trẻ tại các thành phố lớn lựa chọn: không vội mua nhà nếu điều đó khiến toàn bộ dòng tiền bị bó buộc trong nhiều thập kỷ.

Bài học lớn nhất: Kiếm tiền để sống tốt hơn, không phải sống chỉ để kiếm tiền

Sau nhiều năm, Onuk xây dựng được thương hiệu riêng, sở hữu cuộc sống ổn định hơn, lái chiếc xe mình yêu thích và sống trong những không gian ngày càng tốt hơn.

Nhưng nếu nhìn kỹ, thành công của cô không đến từ một cơ hội may mắn nào.

Đó là kết quả của ba lựa chọn tài chính quan trọng:

Thứ nhất, đầu tư vào bản thân trước khi đầu tư vào tài sản.

Kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng kiếm tiền luôn là khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất.

Thứ hai, sống dưới mức thu nhập trong nhiều năm.

Nhờ duy trì lối sống có kiểm soát, cô tích lũy được nguồn lực đủ lớn để chuyển hướng sự nghiệp khi cần.

Thứ ba, coi tiền là công cụ tạo ra quyền lựa chọn.

Tiền không chỉ dùng để mua sắm. Tiền còn giúp một người có thể đổi nghề, chuyển nơi ở, khởi nghiệp hoặc theo đuổi cuộc sống mình mong muốn.

Câu chuyện của Onuk cho thấy một sự thật khá đơn giản: tự do tài chính không nhất thiết bắt đầu bằng việc kiếm thật nhiều tiền. Nó bắt đầu từ khả năng quản lý tốt những gì mình đang có và kiên trì đầu tư cho tương lai trong nhiều năm liên tiếp.