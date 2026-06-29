Tình cảnh của cặp vợ chồng có tài sản nhưng KHÔNG CÓ TIỀN: “Đừng ai để bản thân rơi vào trường hợp như em”

Trong bối cảnh giá bất động sản (BĐS) vẫn đang cao như hiện nay, không ít người nghĩ rằng có nhà, có đất hay nói chung là có tài sản, thì sẽ yên tâm hơn phần nào. Tuy nhiên thực tế đôi khi không đơn giản như vậy.

Tâm sự của gia đình trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay lại là 1 trường hợp như thế. Trong bài viết của mình, cô vợ cho biết gia đình có tài sản nhưng lại không có đủ tiền mặt để trang trải chi tiêu hàng tháng cũng như dự định kinh doanh, buôn bán.

Dồn hết tiền mặt mua BĐS, giờ mới thấy hối hận và nhận ra mình đã sai (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, không ít người cũng chia sẻ tình cảnh tương tự của người quen. Đa số đều đồng tình: Mua BĐS dù là để đầu tư hay để ở thì vẫn phải giữ lại 1 ít tiền dự phòng, vì tính thanh khoản của BĐS không cao, muốn bán được cũng phải tính bằng tháng.

“Giờ muốn bán để có tiền trang trải thì phải chấp nhận giảm giá thêm thôi, chứ vừa muốn bán giá cao vừa muốn bán nhanh thì khó lắm. Nhà mình mới mua được 1 căn giá ổn cũng vì chủ cũng cần tiền mặt gấp. 2 năm trước khu đó giá không dưới 11 tỷ mà chỗ mình mua vừa rồi có 9 tỷ” - Một người chia sẻ.

“Nhà chú mình cũng đang trong tình trạng này. Nhiều BĐS và nhiều nợ, trong khi chẳng có tiền mặt, gồng trả lãi đến mệt luôn ấy mà đất cũng chưa bán được” - Một người kể.

“BĐS nhà bạn đang có là mua để đầu tư hay mua để ở? Nếu đầu tư BĐS mà không có 500 triệu đến 1 tỷ tiền mặt phòng thân thì mình nghĩ là sai lầm đấy, kể cả có phải đi vay ngân hàng thì vẫn nên giữ lại 1 ít, vì tính thanh khoản của BĐS có cao đâu” - Một người bày tỏ.

“Bác nào kinh doanh chắc hiểu tầm quan trọng của dòng tiền, vốn bé mà dòng tiền ổn định thì còn ok hơn vốn lớn nhưng ngày bán được ngày không. Nhận ra sai lầm của bản thân rồi thì cắt lỗ và sửa sai thôi” - Một người chia sẻ.

Tầm quan trọng của quỹ dự phòng tiền mặt khi đầu tư

Nhắc đến việc đầu tư, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay tới kiến thức, tới tiền vốn và các phương pháp phân tích thị trường. Những điều đó đều đúng, tuy nhiên, chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Để đầu tư “đường dài”, một trong những yếu tố quan trọng nhưng lại thường bị xem nhẹ chính là quỹ dự phòng tiền mặt.

1. Quỹ dự phòng giúp nhà đầu tư không phải bán tài sản vào thời điểm bất lợi

Các thị trường đầu tư luôn có biến động trong khi cuộc sống cũng có những khoản chi phát sinh chẳng mấy khi báo trước. Nếu toàn bộ tiền đều đã đưa vào đầu tư, nhiều người sẽ buộc phải bán tài sản để lấy tiền mặt đúng lúc thị trường đang giảm, vô tình biến khoản lỗ tạm thời thành khoản lỗ thực tế. Một quỹ dự phòng tiền mặt riêng sẽ giúp giải quyết những nhu cầu tài chính khẩn cấp mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư dài hạn.

Ảnh minh họa

2. Tách biệt tiền dự phòng và vốn đầu tư giúp quyết định sáng suốt hơn

Tiền đầu tư nên được xem là khoản tiền có thể để yên trong một khoảng thời gian đủ dài, còn quỹ dự phòng là khoản luôn sẵn sàng sử dụng khi cần. Khi hai nguồn tiền được tách biệt rõ ràng, bạn sẽ không rơi vào tâm lý vừa đầu tư vừa lo "để dành tiền tiêu". Nhờ đó, các quyết định mua, bán hay tiếp tục nắm giữ tài sản sẽ dựa trên chiến lược và diễn biến thị trường thay vì áp lực phải rút tiền vì nhu cầu cá nhân.

3. Có tiền mặt dự phòng giúp linh hoạt nắm bắt cơ hội đầu tư

Một quỹ dự phòng không chỉ đóng vai trò "lá chắn" tài chính mà còn tạo sự chủ động trong quản lý dòng tiền. Khi những khoản chi bất ngờ đã được quỹ dự phòng đáp ứng, phần vốn đầu tư có thể tiếp tục vận hành đúng kế hoạch. Đồng thời, nếu xuất hiện cơ hội đầu tư phù hợp, bạn cũng có thời gian chuẩn bị thêm nguồn vốn thay vì phải bán vội các tài sản đang nắm giữ. Sự tách biệt giữa quỹ dự phòng và vốn đầu tư vì thế giúp kế hoạch tài chính ổn định, linh hoạt và bền vững hơn trong dài hạn.