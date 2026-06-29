Tài khoản Zalo Ngô Mỹ Nhi gửi 2 mã QR để xác nhận chuyển tiền đặt cọc phòng khách sạn, cô gái SN 1999 vướng ngay khoản nợ gần 50 triệu đồng

Ngày 28/6, Công an đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phát thông báo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt phòng khách sạn, sử dụng mã QR trên ứng dụng MoMo.

Theo Công an, thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm tạo lòng tin, dụ dỗ người dân thực hiện các thao tác trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, 11h30 ngày 24/6, chị Đ.H.T.V. (SN 1999) đến Công an đặc khu Côn Đảo trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị V. cho biết, sáng cùng ngày có 1 người phụ nữ dùng số điện thoại 03423…. gọi đến số của chị để đặt phòng khách sạn.

Ảnh minh họa

Sau đó, 1 tài khoản Zalo có tên “Ngô Mỹ Nhi” kết bạn, nhắn tin, gọi điện trao đổi với chị V. về việc đặt phòng, thuê xe và đặt đồ lễ. Quá trình trao đổi, tài khoản Zalo “Ngô Mỹ Nhi” gọi điện thông báo đã chuyền tiền thanh toán dịch vụ.

Đồng thời, gửi hình ảnh xác nhận chuyển tiền và 2 mã QR, hướng dẫn chị V. truy cập ứng dụng MoMo để quét mã; sau đó thực hiện thao tác xác nhận theo hướng dẫn.

Do tin tưởng, chị V. đã thực hiện các thao tác trên ứng dụng MoMo theo hướng dẫn. Sau đó, ứng dụng MoMo thông báo phát sinh giao dịch giải ngân khoản vay nhanh với số tiền 50 triệu đồng.

Tiếp đó, hệ thống MoMo thông báo đã chuyền số tiền hơn 49,5 triệu đồng vào tài khoản mang tên “TRAN MINH HAO”, số thẻ/tài khoản: 204001060005388, ngân hàng TMCP Bắc Á. Sau khi phát hiện tài khoản bị trừ tiền, chị V. liên hệ lại với tài khoản Zalo “Ngô Mỹ Nhi” để trao đổi thì được hướng dẫn sử dụng 1 tài khoản khác nhằm lấy lại số tiền đã mất.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị V. không thực hiện theo hướng dẫn. Sau đó, tài khoản Zalo “Ngô Mỹ Nhi” đã xoá kết bạn, chặn tin nhắn và không tiếp tục liên lạc; sau đó đã lên Công an để trình báo sự việc.

Công an khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân cần nâng cao cảnh giác trước cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội không rõ thông tin liên hệ đặt phòng, đặt dịch vụ, mua bán hoặc giao dịch chuyển tiền; đặc biệt là các trường hợp yêu cầu quét mã QR, truy cập đường links, cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc thực hiện thao tác xác nhận trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ chưa kiểm tra, xác minh thông tim; không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xã thực giao dịch cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú cần chủ động kiếm tra, xác minh thông tin khách hàng, giao dịch thanh toán; không chỉ căn cứ vào hình ảnh chuyển khoản hoặc thông báo giao dịch do khách hàng cung cấp để xác nhận việc thanh toán.

Bên cạnh đó, người dân khi phát hiện nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các vụ việc lừa đảo cần liên hệ ngân hàng, ví điện tử để được hỗ trợ xử lý; kịp thời báo Công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.